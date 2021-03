S&P bestätigt Dufry-Rating mit "B+" und Ausblick "negativ"

Begründet wird dies in einer Mitteilung vom Dienstagabend in erster Linie mit der jüngst emittierten Wandelanleihe über 500 Millionen Franken. Damit habe Dufry seine Liquidität in einem Umfeld mit anhaltenden Reisestörungen und der weltweiten Covid-19-Impfkampagne gestärkt.

Der negative Ausblick wird mit dem Risiko einer langsamer als erwartet verlaufenden Erholung des Reisedetailhandels begründet. Eine solche könnte bei Dufry - trotz der nachhaltigen Senkung der Kostenbasis - die Verbesserung der Kreditkennzahlen in den nächsten 12-24 Monaten zum Stillstand bringen, heisst es.

uh/tt

(AWP)