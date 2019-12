S&P erhöht Ausblick für SIG auf 'positiv', Rating weiter 'BB+'

Der in der Schweiz ansässige Hersteller von aseptischen Kartonverpackungen erwirtschafte weiterhin einen positiven Free Operating Cashflow (FOCF) und baue seine Verschuldung ab, teilte die Agentur am Montagabend mit. Sie geht ausserdem davon aus, dass nach der Beteiligungs-Reduzierung des Finanzinvestors Onex der Verschuldungsgrad von SIG deutlich unter dem 3,5-fachen des EBITDA bleiben werde und die operative Marge in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf über 25 Prozent steigen werde, da das finanzpolitische Risiko moderater werde.

uh/rw

(AWP)