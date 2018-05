S&P erhöht Rating-Ausblick für LGT auf "positiv"

Beide Banken seien gut positioniert, um die gestiegene Steuertransparenz und den verschärften Wettbewerb zu meistern, der derzeit in der Bankbranche herrsche. Die Geldhäuser hätten ihre Marktanteil in ihren Wettbewerbsfeldern gestärkt und genügend Kapazität für weitere Investitionen in IT, Beratungsstrukturen und zusätzliche Kundenberater. "Zudem erwarten wir, dass beide Banken aktive Player bei der derzeitigen Konsolidierung in der europäischen Privatbankenbranche sein werden", schrieb S&P.

