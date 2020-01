S&P erhöht Rating für Schmolz+Bickenbach auf "CCC+" von "CCC" - Ausblick stabil

Standard & Poors hat das Kreditrating für den Stahlproduzenten Schmolz+Bickenbach auf "CCC+" von zuvor "CCC" erhöht, der Ausblick dazu wird mit "stabil" angegeben. Die Ratingerhöhung widerspiegle die Erwartung, dass ein potentieller Ausfall in der nahen Zukunft nach die jüngste Kapitalerhöhung in Höhe von 325 Millionen Franken gesunken ist, heisst es in einer Mitteilung der Ratingagentur vom Donnerstagabend.