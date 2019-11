S&P senkt Ausblick für ABB auf "Negativ" von "Stabil" - "A"-Rating bestätigt

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat den Ausblick für ABB auf "Negativ" von "Stabil" gesenkt. Gleichzeitig werden das langfristige Corporate-Kreditrating "A" und das kurzfristige "A-1"-Rating bestätigt. Als Grund für den gesenkten Ausblick nennt die Agentur die Schwäche in einigen Endmärkten des Unternehmens, die höheren Abflüsse beim Betriebskapital und die geringeren EBITDA-Beiträge aus dem Stromnetzbereich, wie es in der Bewertung am Freitag hiess.