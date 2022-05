S&P senkt Kreditratings für Credit Suisse

Die Serie von negativen Ereignissen habe die Defizite der Grossbank bezüglich ihres Risikomanagements offenbart, heisst es in einer Mitteilung von S&P. Zwar arbeite die CS an der Behebung der Mängel, allerdings dürfte eine dauerhafte Veränderung der Risikokultur in einer derart komplexen Organisation Zeit beanspruchen. Erschwert werde der Wandel durch das sich verschlechternde wirtschaftliche Umfeld.

Der Ausblick für die Kreditratings lautet "stabil". Die Ratingagentur gibt sich zuversichtlich, dass die eingeleiteten Massnahmen einen länger dauernden Reputationsschaden für die Credit Suisse und eine Verschlechterung der Geschäfte verhindern würden.

tp/ys

(AWP)