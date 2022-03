SR Technics eröffnet neue Produktionsstätte in Malta

Im neuen Hangar werde SR Technics künftig schwere Wartungsarbeiten, C-Checks und Kabinenmodifikationen für bis zu sechs Schmalrumpfflugzeuge der Boeing-737- und Airbus-320-Familien vornehmen können, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Anlage - eine der grösste Stahlkonstruktion, die jemals in Malta gebaut wurden - gehöre zu den technologisch fortschrittlichsten in Europa, wird der maltesische Premierminister Robert Abela in der Mitteilung zitiert.

Das SR Technics Center of Excellence für Schmalrumpfflugzeuge bietet seit 2010 auf der Mittelmeerinsel Flugzeugwartungen an.

tv/uh

(AWP)