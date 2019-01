Die Papiere der Zuger Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate kamen nach ihrem Debüt an Schweizer Börse SIX in den Genuss von Stabilisierungsmassnahmen. Die Zürcher Kantonalbank als Lead Manager hat zwischen dem 10. Dezember 2018 und dem 4. Januar 2019 laut einer Offenlegung vom Donnerstag zu Preisen von 14,05 bis 14,50 Franken jeweils Aktien gekauft.