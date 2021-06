Standard&Poor's bestätigt für Baloise "A+"-Rating

Dank des erfolgreichen Turnarounds in Deutschland habe der Schaden-Kosten-Satz stark verbessert werden können und befinde sich nun in der anvisierten Gruppen-Bandbreite von 90 bis 95 Prozent, schreibt die Ratingagentur in einer am Freitagabend veröffentlichten Mitteilung.

S&P würdigt dabei die Kapitalisierung der Baloise, welche gemäss dem S&P-Kapitalmodell oberhalb des AAA-Niveaus liege, die hohe operative Ertragskraft, das starke Risikomanagement und die starke Wettbewerbsposition in den ertragsreichen Kernmärkten.

sig/uh

(AWP)