Das Telekomunternehmen Sunrise Communications AG will die 2018 emittierte besicherte Anleihe 1,5%/2024 im Volumen von 200 Millionen Franken in unbesicherte Anleihen umwandeln. Dazu sei das Unternehmen nach der Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch Fitch berechtigt, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte.