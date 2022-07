Swatch-Aktien hinken nach Rückstufung dem Markt hinterher

Die Aktien des Uhrenherstellers Swatch können am Mittwoch nicht von der positiven Grundstimmung an den Märkten profitieren. Im Vorfeld der Publikation der Halbjahreszahlen haben verschiedene Analysten in den letzten Tagen ihre Kursziele reduziert. Heute kam eine Rating-Senkung durch den US-Broker Stifel dazu.