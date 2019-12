Swatch-Papiere führen Verliererliste im SMI an

Die Swatch-Titel führen am Freitag gegen 11.10 Uhr die Verliererliste unter den 30 grössten Aktien mit einem Minus von 1 Prozent auf 267,50 Franken an. Dies in einem starken Gesamtmarkt: Der Leitindex SMI notiert 0,6 Prozent im Plus. Auch die Titel des Branchennachbarn Richemont halten sich mit +0,4 Prozent locker in der Gewinnzone.

Am Morgen hat die Bank Goldman Sachs die Swatch-Titel von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die zuständige Analystin begründete das mit dem faktischen Lieferverbot, das die Wettbewerbskommission (Weko) am Vortag gegen die Swatch-Tochter ETA für mechanische Uhrwerke ausgesprochen hat. Auch wenn der direkte Effekt auf ihre Schätzungen eher begrenzt sei, komme die Nachricht zu einer Zeit, in der auch die jüngsten Exportdaten auf eine gewisse Schwäche in Asien hindeuteten, hiess es.

Aus denselben Gründen senkte Société Générale das Kursziel auf 250 von 257 Franken. Bereits am Wochenende hatte die "Schweiz am Wochenende" über die bevorstehende Entscheidung der Weko berichtet, was die Aktie diese Woche unter Druck gesetzt hatte.

Branchenbeobachter sorgen sich vor allem wegen der erhöhten Unsicherheit, aber auch wegen Einnahmeausfällen. Dazu deuteten auch die Exportzahlen vom Donnerstag auf eine Schwäche hin: Denn die Uhrenausführen knickten im November im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal um 3,5 Prozent ein. Hauptverantwortlich für den Rückgang war der weiterhin schwache Absatzmarkt Hongkong.

tt/hr

(AWP)