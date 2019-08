Die Swiss Re expandiert in Westafrika. Der Konzern habe von der Aufsichtsbehörde für die Region CIMA (Inter-African Conference of Insurance Markets) die Bewilligung für die Eröffnung eines Rückversicherungsbüros in der Metropole Abidjan erhalten, teilte der weltweit zweitgrösste Rückversicherer am Dienstag in einem Communiqué mit.