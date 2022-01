Swissquote-Aktien macht Sektorrotation zu schaffen - BKW-Titel halten sich

Die angekündigte Zinswende widerspiegelt sich zunehmend am Aktienmarkt. Dies zeigen beispielsweise die aktuellen Kursreaktionen von Swissquote, SFS und BKW. Denn in Zeiten steigender Zinsen werden Wachstumstitel verkauft und Valuewerte gekauft. Der Gesamtmarkt zeigt sich gemessen am SPI um 0,5 Prozent schwächer.