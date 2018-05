Tagesüberblick - Donnerstag, 17. Mai 2018

MEHR BERUFSTÄTIGE: (Neuenburg) Im ersten Quartal 2018 waren in der Schweiz 5,005 Millionen Menschen erwerbstätig und damit 0,9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Dabei nahm die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte mit einem Plus von 1,7 Prozent stärker zu als jene der schweizerischen Erwerbstätigen (+0,6 Prozent), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) im Rahmen der Publikation der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) mitteilte. Am stärksten zugelegt haben Kurzaufenthalter (+4,5 Prozent). Im Geschlechterunterschied war der Anstieg bei den Männern mit 1,3 Prozent deutlich kräftiger als bei den Frauen (+0,5 Prozent). Saisonbereinigt stieg die Erwerbstätigenzahl zwischen dem vierten Quartal 2017 und dem ersten Quartal 2018 +0,3 Prozent). Die Erwerbslosenquote blieb derweil mit 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr stabil.

ROTE ZAHLEN: (Zürich) Das im Umbau steckende Immobilienunternehmen Züblin hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 zwar den Mietertrag leicht gesteigert, durch Einmaleffekte aufgrund des Portfolioumbaus resultierte unter dem Strich aber ein Verlust von 29,3 Millionen Franken. Der diesjährige Verlust sei wenig aussagekräftig, da er durch Einmaleffekte nach dem verkauften Geschäft in Deutschland entstanden sei, schreibt Züblin. Der bereinigte Erfolg von 6,6 Millionen spiegle die operative Leistungsfähigkeit von Züblin wider. Der Mietertrag stieg derweil von 0,7 Prozent auf 8,1 Millionen Franken. Zudem resultierten aus Marktwertveränderungen der Anlageliegenschaften Neubewertungseffekte in Höhe von 1,5 Millionen nach 2,4 Millionen im Vorjahr.

ZUKAUF IN BELGIEN: (Arbon TG) Der Bauzulieferer Arbonia expandiert in Belgien und übernimmt die im Bereich Heizkörper tätige Vasco Gruppe. Die Übernahme soll die geografische Aufstellung verbessern und gleichzeitig das Sortiment der Division Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) stärken, wie Arbonia mitteilte. Vasco erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 90 Millionen Euro und arbeitet profitabel, wie eine Sprecherin von Arbonia gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärte. Gemessen am Jahresumsatz 2017 von Arbonia von 1,38 Milliarden Franken liegt der zugekaufte Umsatz damit bei knapp 8 Prozent. Alle rund 640 Mitarbeiter werden von Arbonia übernommen. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

GELDMITTEL BESCHAFFT: (Altdorf UR) Die Andermatt Swiss Alps (ASA) hat per 16. Mai 2018 ein Immobilienpaket im Wert von 50,5 Millionen Franken an die Taurus Andermatt AG verkauft. Das Paket umfasst fünf Penthouses im "The Chedi Andermatt" sowie 20 Eigentumswohnungen im Feriendorf Andermatt Reuss, wie die zu 49 Prozent zum Immobilienentwickler Orascom Development Holding gehörende Gesellschaft mitteilte. Mit dem Paketverkauf könne ASA den Immobilienverkauf beschleunigen und Mittel für den weiteren Ausbau des Feriendorfes Andermatt Reuss freimachen, heisst es. Die Wohnungen verbleiben bis zum definitiven Verkauf im Vermietungspool der Andermatt Swiss Alps. Dabei partizipiere die Gesellschaft zur Hälfte an den Verkaufserlösen, die über dem ursprünglichen Listenpreis liegen.

HÖHERE PRÄMIENEINNAHMEN: (Bern) Die Krankenkasse Atupri hat im Geschäftsjahr 2017 deutlich mehr verdient. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 12,26 Millionen Franken, nachdem es im Vorjahr nur 1,07 Millionen waren. Die Kapitalanlagen hätten eine "erfreuliche Rendite" von 6 Prozent gebracht, schreibt die Gesellschaft. Das eigentliche Versicherungsergebnis fiel hingegen schlechter aus als im Vorjahr, was hauptsächlich mit höheren Ausgaben für den Risikoausgleich zusammenhing. Die Prämieneinnahmen nahmen derweil um 13 Prozent auf 772,3 Millionen Franken zu. Dem standen laut den Angaben ausbezahlte Leistungen von 676,7 Millionen gegenüber. Die Zahl der Versicherten blieb mit 204'157 in etwa stabil, nachdem im Jahr davor eine satte Steigerung verzeichnet worden war.

HÖHERE PAPIEREXPORTE: (Zürich) Die Schweizer Papierindustrie hat 2017 trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds 0,8 Prozent mehr Karton und Papier ausgeliefert und exportiert als im Vorjahr (1,242 Millionen Tonnen). Die Exporte erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 933'000 Tonnen, wie der Verband der Schweizerischen Zellstoff-, Papier- und Kartonindustrie (ZPK) in seinem Jahresbericht mitteilte. Wahrnehmbar rückläufig entwickelten sich hingegen die Importe, die um 3,2 Prozent auf noch 870'000 Tonnen sanken. Der Verbrauch von Papier und Karton sank gar um markante 6,1 Prozent auf noch 1,179 Millionen Tonnen. Damit fand ein langjähriger Trend seine Fortsetzung: Lag der Verbrauch pro Kopf zur Jahrtausendwende noch bei 245 Kilogramm, waren es zuletzt noch 139 Kilo.

EU BLEIBT HARTNÄCKIG: (Sofia) Die EU demonstiert im Handelskonflikt mit den USA eine harte Haltung. Die drohenden US-Zölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren aus der EU müssten "ohne Konditionen und ohne Limit" fallen, sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande des EU-Westbalkan-Gipfels in Sofia. "Hier haben wir eine gemeinsame Haltung", bekräftigte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel: "Wir wollen eine unbefristete Ausnahme." Danach sei die EU bereit, mit der US-Regierung darüber zu sprechen, wie sich die Barrieren im transatlantischen Handel abbauen liessen. Die EU-Regierungen hatten am Mittwochabend politisch den Weg für die EU-Kommission frei gemacht, eine klare Position im Handelsstreit mit US-Präsident Donald Trump einzunehmen.

NICHTS GELERNT: (Rom) Die Welt hat es nach Ansicht des Vatikans versäumt, Lehren aus der Finanzkrise vor zehn Jahren zu ziehen. Statt eine gerechtere Wirtschaft aufzubauen, herrsche immer noch Unmoral, hiess es in einem Grundsatzpapier des Kirchenstaates, das Papst Franziskus abgesegnet hat. "Manchmal hat es sogar den Anschein, als wäre ein oberflächlicher, kurzsichtiger Egoismus zurückgekehrt, der das Gemeinwohl missachtet und nicht daran interessiert ist, Wohlstand zu schaffen und zu verbreiten." Steueroasen dienten oft der Geldwäsche und kriminellen Organisationen, was zu Lasten vor allem der Armen ging, heisst es in dem Dokument.

GEWINNE GESCHRUMPFT: (Luxemburg/Gütersloh) Turbulenzen beim französischen Fussballclub Girondins Bordeaux haben im ersten Quartal das Ergebnis von Bertelsmann und der Tochterfirma RTL belastet. Unter anderem sorgte die teure Trainerentlassung bei dem Fussballclub für einen Rückgang des operativen Gewinns beider Unternehmen. Bertelsmann legte beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 3,99 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich ging der Konzerngewinn aber im ersten Quartal um rund 13 Prozent auf 172 Millionen Euro zurück. Bei der RTL Gruppe zog der Umsatz in den ersten drei Monaten bereinigt um die negativen Folgen des starken Euro um 2,6 Prozent auf 1,42 Milliarden Euro an. Inklusive der Währungseffekte resultierte ein schwaches Plus.

SOMMER-REISELUST: (London) Die Reiselust der Europäer treibt die Sommerbuchungen beim Touristikkonzern Thomas Cook nach oben. Bisher buchten die Kunden für 2018 drei Prozent mehr Sommer-Pauschalreisen als vor einem Jahr, wie das Unternehmen mit Marken wie Neckermann Reisen und der Fluglinie Condor mitteilte. Im Schnitt gäben die Urlauber dabei fünf Prozent mehr aus als 2017. Vor allem die seit den Terroranschlägen von 2016 gebeutelte Türkei sowie Griechenland und Ägypten seien wieder stark gefragt. Auch der kräftige Ausbau des Flugangebots nach der Pleite von Air Berlin lässt sich an den Thomas-Cook-Zahlen ablesen. Bei den Fluggesellschaften des Konzerns liegen die Sommerbuchungen derzeit 18 Prozent im Plus.

