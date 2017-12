Tagesüberblick Wirtschaft

PHARMA: (Allschwil BL) Das neu gegründete Pharmaunternehmen Idorsia hat einen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen wird mit Janssen Biotech zusammenarbeiten und erhält in diesem Zusammenhang eine Zahlung von 230 Millionen Dollar. Im Kern geht es um die Entwicklung des Medikaments Aprocitentan gegen chronisch erhöhten Blutdruck (Hypertonie). Dank der Zusammenarbeit können die nächsten Entwicklungsschritte beschleunigt werden. Die Zahlung, die Janssen Biotech, eines der zur pharmazeutischen Sparte von Johnson & Johnson gehörenden Janssen-Unternehmen, liefert, wird in zwei Teilen ausgewiesen. Rund 160 Millionen Dollar werden noch im vierten Quartal als Umsatz verbucht. Der verbleibende Betrag wird voraussichtlich über die nächsten dreieinhalb Jahre hinweg als Auftragserlös verbucht.

ZÜRICH ALS ZUGPFERD: (Neuenburg) Die Wirtschaft ist im Jahr 2015 nach der Aufhebung des Mindestkurses vor allem in Industriekantonen wie Jura, Aargau und Graubünden geschrumpft. Zum gesamtschweizerischen Wachstum von 1,2 Prozent trug der Kanton Zürich trotz schwierigem Bankenumfeld fast die Hälfte bei. Der Kanton Zürich wuchs 2015 gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Zwar legten die Kantone Neuenburg (4,4 Prozent), Schaffhausen (2,9 Prozent), Schwyz (2,9 Prozent) und Zug (2,8 Prozent) stärker zu. Dennoch steuerte Zürich 0,5 Prozentpunkte zum Gesamtwachstum der Schweiz bei. Das Bruttoinlandprodukt der Schweiz wuchs 2015 mit 1,2 Prozent nur noch halb so schnell wie im Vorjahr.

GELDWÄSCHEREIMELDUNGEN: (Bern) Schweizer Banken haben sich im Zuge der Festnahmen in Saudi-Arabien an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) gewandt. Die Bundesanwaltschaft spricht von mehreren eingegangenen Meldungen. Zur Zeit werden in diesem Zusammenhang eingegangene Informationen geprüft, unter anderem Geldwäscherei-Meldungen, wie die Bundesanwaltschaft (BA) zu einem Bericht von "Financial Times" sagte. Diese Meldungen entsprächen dem üblichen Vorgehen im Rahmen der Due-Diligence-Verantwortung von Banken und Finanzinstituten. Weder seien in diesem Zusammenhang zum jetzigen Zeitpunkt Vermögenswerte blockiert, noch Strafverfahren eröffnet worden.

KRYPTOWÄHRUNGEN: (Bern) Der Wertpapierspezialist Thomas Peterffy warnt vor der Digitalwährung Bitcoin. Er sieht im Handel auf breiter Front sogar Risiken, die die gesamte Wirtschaft wieder ins Straucheln bringen könnten wie in der Finanzkrise 2008. Auch Schweizer Banken wären dann betroffen. Bitcoin als etabliertes Finanzprodukt sei ein systemisches Risiko, sagt er im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ). Er wiederholte damit Warnungen, die er bereits in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hatte. Langfristig rechnet er damit, dass Bitcoin wertlos wird. Peterffy plädiert darum dafür, dass Bitcoin-Produkte in einer rechtlich eigenständigen Einheit abgerechnet werden. Bei Problemen müssten nur die Bitcoin-Kunden die Konsequenzen tragen. Dies würde auch dazu führen, dass sich der Handel beruhigt und sich ein interessanter Markt entwickelt.

UHRENMAGAZIN ZURÜCK: (Zürich) Das Uhrenmagazin "Watch around" ist zurück. Nach einer einjährigen Pause wird das Magazin nun 11 Mal im Jahr erscheinen. Während die meisten Medien auf digitale Ausgaben setzen, wollen sich die Journalisten Stéphane Gachet (ehemals "L'Agefi") und Pierre-André Schmitt (ehemals "Bilanz") auf die Publikation in Papier fokussieren. Dennoch wird es einen Internetauftritt des Magazins geben. Erscheinen wird das Magazin dann monatlich ab Mitte Januar 2018 in einer Auflage von 25'000 Exemplaren. Es wird in Deutsch und Französisch am Kiosk erhältlich sein.

MEHR ARBEITSLOSE: (Vaduz) Im Fürstentum Liechtenstein ist die Zahl der Arbeitslosen im November leicht gestiegen. Sie erhöhte sich gegenüber dem Vormonat um 16 auf total 323 Personen. Die Arbeitslosenquote stieg dadurch um 0,1 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent, wie der Arbeitsmarkt Service Liechtenstein informierte. Mehr Arbeitslose wurden bei den bis 24-Jährigen und in der Altersklasse 50plus registriert.

ABGANG: (Zürich) Beim KMU-Verband Swissmechanic tritt Oliver Müller als Geschäftsführer ab. Müller habe sich entschieden, seine Aufgabe niederzulegen, um eine neue berufliche Aufgabe anzutreten, teilte der Verband mit. Über seine Nachfolge werde der Vorstand im Verlauf der kommenden Monate entscheiden. Bis ein Nachfolger die Geschäftsführung bei Swissmechanic übernimmt, werde der amtierende Präsident, Roland Goethe, gemeinsam mit den beiden Vizedirektoren die Verbandsleitung übernehmen, heisst es weiter.

WENIGER BESCHRÄNKUNGEN: (Genf) Der freie Welthandel befindet sich der Welthandelsorganisation (WTO) zufolge trotz protektionistischer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Aufwind. Zwischen Mitte Oktober 2016 und Mitte Oktober 2017 hätten die 164 Mitglieder der Organisation insgesamt 108 neue Handelsbeschränkungen erlassen, teilte die WTO im Vorfeld ihrer Ministerkonferenz in der nächsten Woche mit. Das sind im Monatsdurchschnitt neun solcher Massnahmen und damit deutlich weniger als in den vorangegangenen zwölf Monaten als es noch 15 waren. Gleichzeitung wurden 128 Handelserleichterungen beschlossen, im Monatsdurchschnitt fast elf. Auch das waren deutlich weniger als die 18 pro Monat ein Jahr zuvor. WTO-Generalsekretär Roberto Azevedo verwies auf günstigere Perspektiven im Welthandel.

NEUER EUROGRUPPENCHEF: (Brüssel) Die Euro-Finanzminister haben nach Informationen aus EU-Kreisen in Brüssel im dritten Wahlgang den Portugiesen Mario Centeno zu ihrem neuen Chef gewählt. Er ist bereits als Favorit ins Rennen gestartet. Der 50-jährige Sozialdemokrat wird das Amt als Eurogruppenchef im kommenden Jahr antreten. Sein Mandat ist auf zweieinhalb Jahre beschränkt. Centenos löst damit den Niederländer Jeroen Dijsselbloem ab, der während fünf Jahren die Eurogruppe geleitet hatte. Für Dijsselbloems Nachfolge hatten sich drei Minister und eine Ministerin beworben: der portugiesische Finanzminister Mario Centeno, der Slowake Peter Kazimir, der Luxemburger Pierre Gramegna und die Lettin Dana Reizniece-Ozola.

NEUER SCHUTZSCHIRM: (Brüssel) Der neue europäische Schutzschirm gegen Billigimporte aus Staaten wie China soll kurz vor Weihnachten einsatzbereit sein. Die EU-Staaten beschlossen in Brüssel, die neuen Regeln zum 20. Dezember in Kraft zu setzen. Sie werden unter anderem die künftige Berechnung von Einfuhrzöllen regeln. Die geplante Neuregelung soll es ermöglichen, auch künftig wirksam gegen Waren aus China vorgehen zu können, die zu künstlich gedrückten Preisen verkauft werden oder deren Hersteller von unerlaubten Staatshilfen profitieren. Mit dem neuen Schutzinstrument reagiert die EU vor allem auf das Auslaufen einer Regelung der Welthandelsorganisation (WTO), die in der Vergangenheit in Anti-Dumping-Verfahren eine Sonderbehandlung Chinas ermöglichte. Diese lief im vergangenen Dezember aus. Über einen neuen Schutzmechanismus wurde in der EU seit Jahren verhandelt.

STEUER-FORDERUNGEN: (Brüssel) Im Streit um Steuervorteile für multinationale Konzerne will Irland nach langem Zögern ausstehende Steuermilliarden des iPhone-Herstellers Apple einfordern. Die EU-Kommission hatte in der Sache zuletzt juristische Schritte gegen Irland vor dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet. Grund war die seit mehr als einem Jahr andauernde Weigerung des Landes, von dem US-Technologiekonzern bis zu 13 Milliarden Euro plus Zinsen zurückzufordern. Einer Entscheidung der EU-Wettbewerbshüter vom vergangenen Jahr zufolge profitierte Apple in Irland jahrelang von unzulässigen Steuervergünstigungen. Nach den EU-Beihilfevorschriften sind gezielte Steuervorteile für einzelne Unternehmen aber unzulässig.

ERHOLUNG VERLANGSAMT: (Athen) Die Erholung der griechischen Wirtschaft hat in den Sommermonaten merklich an Schwung verloren. Das Bruttoinlandprodukt wuchs von Juli bis September nur noch um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt in Athen mitteilte. Im zweiten Quartal hatte es noch zu einem Plus von 0,8 Prozent gereicht, zu Jahresbeginn zu 0,7 Prozent. Damit hinkt das unter einem hohen Schuldenberg ächzende Land dem Aufschwung in der Eurozone hinterher: Dort wuchs die Wirtschaft im abgelaufenen Vierteljahr mit 0,6 Prozent doppelt so schnell.

NEUER BESITZER: (Mönchengladbach) Der insolvente deutsche Hosenhersteller Gardeur, dessen Produkte auch im Schweizer Textilhandel erhältlich sind, ist von der Rotterdamer Duijndam-Gruppe übernommen worden. Ziel sei es, Gardeur mittelfristig auszubauen, teilten das Unternehmen und der Insolvenzverwalter mit. Die familiengeführte Gruppe aus den Niederlanden sei bereits seit mehr als 30 Jahren im Bereich Handel und Textilien aktiv. Gardeur hatte Anfang Oktober Insolvenz anmelden müssen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Biner Bähr hatte jedoch von mehreren Interessenten an dem Unternehmen berichtet.

FÜNF STERNE: (Frankfurt) Die Deutsche Lufthansa, Mutter der Swiss, hat sich als erste europäische Fluggesellschaft fünf Sterne im Ranking der britischen Beratungsfirma Skytrax erflogen. Das Unternehmen gab die in der Branche stark beachtete und lange erhoffte Bewertung bekannt. Bislang gab es weltweit neun Fünf-Sterne-Airlines, die alle aus dem asiatischen Raum und dem Nahen Osten kommen, darunter Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways, ANA All Nippon Airways und Etihad Airways. Die Kranich-Linie erhofft sich von der Auszeichnung positive Auswirkungen auf ihr Geschäft. Für Lufthansa werde es dadurch einfacher, höhere Preise in der First und Business Class durchzusetzen, hiess es bei der Airline. Swiss und Austrian Airlines, die beide zur Lufthansa gehören, sind nun diejenigen Fluggesellschaften in Europa, die einem fünften Stern am nächsten wären. Gegenwärtig sei das aber nicht in Arbeit.

RAZZIA BEI GUCCI: (Rom) Die italienische Luxus-Modefirma Gucci wird der Steuerhinterziehung verdächtigt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden Konzernzentralen in Mailand und Florenz von der Polizei durchsucht. Die italienische Tageszeitung "La Stampa" hatte zuvor berichtet, die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittele wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro gegen den Luxuswarenhersteller. Gucci habe italienische Geschäftsaktivitäten in der Schweiz verbucht; auf diese Weise sei Rom der Milliardenbetrag entgangen. Das zur französischen Kering-Gruppe gehörende Unternehmen hatte zuletzt ein starkes Wachstum vermeldet.

AUSBAU IN LONDON: (London) Mit der Eröffnung eines neuen Entwicklungszentrums baut der US-Internetriese Facebook seine Präsenz in London aus. In dem Bürokomplex im Zentrum der britischen Hauptstadt sollen nach Angaben des sozialen Netzwerks 800 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit entstehe dort Facebooks grösste Technologie-Drehscheibe ausserhalb der USA, erklärte das Unternehmen. Die Eröffnung des siebengeschossigen Bürokomplexes, der von Stararchitekt Frank Gehry entworfen wurde, sei ein Zeichen "dass wir dem Vereinigten Königreich mehr denn je verpflichtet sind", erklärte Facebook.

HOHE INFLATION IN TÜRKEI: (Istanbul) Die Inflation in der Türkei ist auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2003 gestiegen. Die jährliche Preissteigerungsrate legte im November verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 12,98 Prozent zu. Das teilte das türkische Statistikamt mit. Die Teuerung überstieg damit erstmals die Teuerungsrate während der globalen Wirtschaftskrise 2008, die in Spitzenzeiten bei 12,06 Prozent gelegen hatte. Die Inflationsrate in der Türkei steigt seit Juli kontinuierlich. Zugleich verliert die Türkische Lira an Wert. Nach Einschätzung der meisten Ökonomen müsste die Zentralbank einer solchen Situation durch Zinserhöhungen gegensteuern. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan spricht sich jedoch gegen Zinserhöhungen aus, um das Wirtschaftswachstum nicht zu bremsen.

BALDIGE EINIGUNG: (Tokio) Die Bankenaufseher werden sich nach Einschätzung von Frankreichs Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau wohl diese Woche auf weltweit gültige Kapitalvorschriften einigen. Ein entsprechender Kompromiss liege auf dem Tisch, sagte Villeroy in einer Rede an einer Universität in Tokio. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine faire und vernünftige Vereinbarung auf unserem GHOS-Treffen nächsten Donnerstag abschliessen werden", sagte Villeroy. GHOS ist das Aufsichtsgremium des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, in dem Fachleute aus Notenbanken und Behörden Standards für die internationale Regulierung erarbeiten. Bis zuletzt wurde über den Abschluss des als "Basel III" bekannten Reformpakets gerungen.

MEGA-DEAL: (Woodsocket/Hartford) In der US-Gesundheitsbranche bahnt sich eine der grössten Übernahmen an: Die Drogeriekette CVS will den Krankenversicherer Aetna für 69 Milliarden Dollar übernehmen. Die Fusion soll es CVS ermöglichen, die steigenden Gesundheitsausgaben durch günstigere Medizindienste in Apotheken abzufedern. Die Schulden von Aetna eingerechnet, kostet die Übernahme 77 Milliarden Dollar. Es handelt sich damit um eine der bislang grössten Übernahmen des Jahres. Die Anteilseigner und die Regulierungsbehörden müssten noch zustimmen, hiess es in der Mitteilung von CVS. Die Übernahme soll in der zweiten Hälfte 2018 abgeschlossen sein.

WENIGER AUFTRÄGE: (Washington) Die US-Industrie hat im Oktober weniger Aufträge eingesammelt. Das Neugeschäft verringerte sich um 0,1 Prozent zum Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet, nach einem aufwärts revidierten Zuwachs von 1,7 Prozent im September. Zwischen Juli und September hatte das amerikanische Bruttoinlandprodukt (BIP) mit einer annualisierten Rate von 3,3 Prozent so stark zugelegt wie seit drei Jahren nicht mehr.

(AWP)