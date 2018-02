Tagesüberblick Wirtschaft

ZIELMARKE ÜBERTROFFEN: (Herrliberg ZH) Die von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Ems-Chemie-Gruppe hat die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung der Vorjahre auch 2017 fortgesetzt. Bei den Einnahmen übertraf die Gruppe mit 2,1 Milliarden Franken erstmals die die Zwei-Milliarden-Marke. Auch der Konzerngewinn erhöhte sich deutlich um 6,3 Prozent auf 484 Millionen Franken. Hauptursache für die positiven Entwicklungen ist, dass die Ems-Chemie trotz schwächelnder Automobilindustrie mit innovativen Produkten überproportional zum Markt wachsen konnte. Beim Umsatzplus hat zudem der Anstieg der Rohstoffpreise beigetragen, weil die Firma dadurch mehrfach ihre Verkaufspreise erhöhen konnte.

BALLY WIRD CHINESISCH: (Zürich) Die Schweizer Traditionsmarke Bally hat mal wieder einen neuen Besitzer - das Unternehmen geht nach China zu Shandong Ruyi. Am Freitag haben sich die Investmentgesellschaft und der heutige Besitzer JAB Holding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann darauf geeinigt. Shandong erwirbt laut einer Mitteilung eine Mehrheitsbeteiligung an Bally, JAB wird eine Minderheitsbeteiligung am Modeunternehmen behalten. Die Beteiligungsgesellschaft JAB, die das Vermögen der Familie Reimann verwaltet, hatte Bally bereits letztes Frühjahr ins Schaufester gestellt. Man prüfe strategische Optionen, darunter auch einen möglichen Verkauf von Bally, hiess es seinerzeit. Wie viel Shandong Ruyi für die Mehrheitsbeteiligung an Bally zahlt, bleibt in der JAB-Mitteilung ungenannt.

WENIGER ARBEITSOSE: (Bern): Die Lage am Arbeitsmarkt entspannt sich weiter. Die Arbeitslosenquote ist im Januar zwar auf 3,3 Prozent verharrt, im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl der Arbeitslosen aber zurück. Das bestätige den rückläufigen Trend bei den Arbeitslosenzahlen, der seit 2016 zu beobachten sei, sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). 149'161 Arbeitslose waren Ende Januar bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren eingeschrieben, wie das Seco mitteilte. Das waren 1,7 Prozent mehr als noch im Dezember, allerdings 9,3 Prozent weniger als im Januar 2017.

ZKB IM HOCH: (Zürich) Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf 782 Millionen Franken steigern können. Dazu beigetragen hat vor allem das gutes Abschneiden im Wertschriften- und Anlagegeschäft . Dieses Geschäft hatte die ZKB mit der Anfang 2015 erfolgten vollständigen Übernahme des Fondsanbieters Swisscanto deutlich ausgebaut. In den anderen Geschäftsfeldern dagegen konnte die ZKB keine oder nur geringe Gewinnsteigerungen erreichen. Mit der Gewinnsteigerung erhöht die ZKB auch die Ausschüttung an den Kanton und an die Gemeinden um 3 Prozent auf 363 Millionen Franken. Der Kanton Zürich erhält darüber hinaus von der ZKB noch insgesamt 42 Millionen Franken zur Deckung der Kapitalkosten und als Abgeltung für die Staatsgarantie.

BESTES JAHR FÜR GKB: (Chur) Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat letztes Jahr das beste operative Ergebnis aller Zeiten erzielt. Der Geschäftserfolg wuchs um knapp 25 Prozent auf 198 Millionen Franken. Das Ertragswachstum in allen Geschäften, der Abbau von Risikopositionen sowie ein gutes Kostenmanagement erklärten "diese sehr erfreuliche Entwicklung", teilte die GKB mit. Den Konzerngewinn erhöhte die Bank um sieben Prozent auf 180 Millionen Franken. Vom guten Resultat sollen auch der Kanton Graubünden als Eigentümer sowie Inhaber von Partizipationsscheinen profitieren. Die Dividende wird um zwei auf 40 Franken angehoben.

PROTEST AM NESTLÉ-HAUPTSITZ: (Vevey VD) Rund 200 französische Mitarbeiter der Hautpflegespezialistin Galderma haben am Freitag am Nestlé-Hauptquartier in Vevey gegen die Schliessung ihres Standorts Sophia Antipolis in Frankreich protestiert. Bei einem Treffen mit Vertretern der Mitarbeiter der Tochtergesellschaft verpflichtete sich Nestlé, möglichst viele der 550 Arbeitsplätze zu erhalten. Nestlé-Vertreter sagten den Mitarbeitenden während der laufenden Restrukturierung Unterstützung zu. Das Unternehmen bemühe sich, den betroffenen Angestellten, Optionen anzubieten, sagte Galderma-Sprecher Sebastien Cros auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Am Morgen hatten etwa 200 Angestellte, die mit dem Bus aus Südfrankreich angereist waren, ihre Entrüstung über die angekündigte Schliessung des Standorts geäussert. Vom Abbau sind 400 der 550 Stellen des Dermatologischen Labors bedroht.

MÖGLICHER AKTIENRÜCKKAUF: (Paris) L'Oréal ist an einem Rückkauf der Nestlé-Beteiligung von 23 Prozent am französischen Kosmetikkonzern interessiert. "Wenn Nestlé eines Tages verkaufen will, sind wir bereit", sagte L'Oréal-Chef Jean-Paul Agon am Freitag. Sein Unternehmen verfüge über genügend Mittel. "Wir haben 1,8 Milliarden Euro in bar, wir haben den Anteil am Pharmakonzern Sanofi", sagte Agon. Zudem könne der Weltmarktführer auf Kredite zurückgreifen. Die Entscheidung zum Verkauf liege aber beim Schweizer Lebensmittelriesen. L'Oréal wird derzeit an der Börse mit gut 96 Milliarden Euro bewertet. Nestlé ist seit Jahrzehnten am weltgrössten Hersteller von Kosmetikprodukten beteiligt.

WENIGER FLUGGÄSTE: (Zürich): Die Fluggesellschaft Swiss hat im Januar etwas weniger Passagiere befördert als im Vorjahresmonat. 1,18 Millionen Menschen flogen im ersten Monat des Jahres mit der Fluggesellschaft, das sind 0,9 Prozent weniger als im Januar 2017. Mit 10'943 Flügen verringerte sich auch die Anzahl der durchgeführten Flüge um 2,5 Prozent, wie Swiss mitteilte. Die angebotenen Sitzkilometer stiegen um 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verkauft hat die Swiss aber weniger Sitzkilometer: Ihre Zahl sank im Vergleich zum Januar 2017 um 1,9 Prozent. Auch die Auslastung der Flüge nahm ab; von 100 Sitzen in den Flugzeugen konnte die Swiss 74,5 besetzen.

CHEFWECHSEL BEI STARRAG: (Rorschacherberg SG) Der Maschinenhersteller Starrag bekommt einen neuen Chef: Der Verwaltungsrat hat Christian Walti zum neuen Konzernchef ernannt. Walti folgt auf Walter Börsch, der die Einführung eng begleiten und das Unternehmen im Laufe des Augusts verlassen wird. Walti wird den Chefposten am 1. Juni übernehmen, wie Starrag mitteilte. Der 50-Jährige hat in den letzten sechs Jahren die Bosch-Geschäftseinheit Bosch Packaging Systems in Beringen SH geleitet, die Verpackungssysteme entwickelt, herstellt und verkauft.

MOBIMO MIT TIEFEREM GEWINN: (Luzern) Die Luzerner Immobiliengesellschaft Mobimo konnte wie erwartet nicht an das Rekordergebnis vom Vorjahr anknüpfen, denn 2016 profitierte das Unternehmen von Neubewertungen. Mobimo erzielte 2017 einen Reingewinn von 91,5 Millionen Franken. Dies entspricht einem Gewinneinbruch von rund 43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen ausserordentlichen Rekordgewinn in der Höhe von 159,4 Millionen Franken, stark geprägt durch marktbedingte buchhalterische Neubewertungen (80,7 Millionen Franken).

NEUER POSTEN: (Genf): Der ehemalige Migros-Direktor Herbert Bolliger ist in den Verwaltungsrat der Schweizer Tochtergesellschaft der Bank BNP Paribas berufen worden. Ebenfalls neu im Verwaltungsrat ist Yannick Jung, der seit 1997 für die französische Bank arbeitet. Das teilte BNP Paribas mit. Die Schweizer Tochtergesellschaft beschäftigt 1400 Angestellte in Genf, Zürich, Basel und Lugano. Der 64-jährige Herbert Bolliger ist am 31. Dezember nach dreizehn Jahren an der Spitze der Migros in Rente gegangen.

KOOPERATION MIT BANK OF KOREA: (Bern) Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verstärkt die Zusammenarbeit mit der Bank of Korea (BOK). Die beiden Nationalbanken schliessen ein bilaterales Swap-Abkommen ab. Damit können sie sich bei Bedarf gegenseitig mit Liquidität in der jeweiligen Fremdwährung versorgen und Engpässe beheben. Das Abkommen erlaubt konkret den Kauf und Rückkauf von Südkoreanischen Won und Franken zwischen den beiden Zentralbanken bis zu einer Limite von 11,2 Billionen Won beziehungsweise 10 Milliarden Franken, wie die SNB mitteilte. Das Abkommen diene der Stärkung der internationalen Währungskooperation, sagte eine SNB-Sprecherin auf Anfrage.

ROTE ZAHLEN: (New York) Die schweren Waldbrände in Kalifornien und die Auswirkungen der US-Steuerreform haben den Versicherungsriesen AIG im vierten Quartal tief in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust liege bei 6,7 Milliarden Dollar. Ohne Sonderfaktoren sei ein Gewinn von 526 Millionen Dollar nach einem Verlust von 2,8 Milliarden Dollar im Vorjahr erwirtschaftet worden. Dies lag allerdings unter den Erwartungen von Analysten. Weltweite Katastrophen, und hier insbesondere Schäden an Gebäuden durch die Waldbrände, verursachten Kosten in Höhe von 762 Millionen Dollar. Mit der gleichen Summe wie das Quartalsergebnis von 6,7 Milliarden Dollar schlug einmalig die Steuerreform negativ zu Buche, durch die unter anderem nun auch im Ausland liegende Vermögen erfasst werden.

QUALCOMM WILL MEHR: (New York) Der Übernahmepoker um den US-Chipkonzern Qualcomm geht in eine neue Runde. Das Management von Qualcomm wies zwar die auf 121 Milliarden Dollar erhöhte Offerte des Konkurrenten Broadcom zurück. Zugleich gab es sich allerdings gesprächsbereit und schlug ein Treffen mit der Broadcom-Führung vor. Diese wiederum zeigte sich am Freitag dafür offen, bezeichnete ihr Angebot aber als endgültig. Broadcom hatte für den weltgrössten Hersteller von Handychips bereits im November 103 Milliarden Dollar auf dem Tisch gelegt. Dies war Qualcomm zu wenig. Allerdings drangen einige Aktionäre des Unternehmens zuletzt auf Verhandlungen, um eine höhere Offerte herauszuschlagen. Diese kam dann am Montag. Doch auch die vorgeschlagene Aufstockung von 24 Prozent stiess bei Qualcomm auf Ablehnung, weil das Management den eigenen Konzern damit immer noch deutlich unterbewertet sieht.

ZWEITE AMTSZEIT: (Tokio) Anders als in den USA gibt es in Japan einer Agenturmeldung zufolge keinen Wechsel an der Spitze der Notenbank. Die Regierung werde den Chef der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, für eine weitere Amtszeit nominieren, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo. Dessen fünfjährige Amtszeit läuft im April ab. Falls er nominiert wird, braucht er für sein zweites Mandat noch grünes Licht vom Parlament. Kuroda versucht mit Rückendeckung von Ministerpräsident Shinzo Abe seit Jahren, die Konjunktur mit massiven Geldspritzen zu stärken und die Inflation anzuheizen.

STEUERREFORM BELASTET: (New York) Das Verlagsgeschäft von Medienmogul Rupert Murdoch mit Titeln wie dem Finanzblatt "Wall Street Journal" oder der britischen "Times" hat zum Jahresende 2017 leicht zugelegt. In den drei Monaten bis Ende Dezember stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um drei Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Vor allem mit Immobilien-Websites erhöhte der Konzern seine Einnahmen. Das Printgeschäft leidet hingegen weiter unter sinkenden Anzeigenerlösen und Auflagen. Insgesamt gingen die Werbeeinnahmen um sechs Prozent zurück. Im digitalen Bereich gibt es allerdings Erfolge - so konnte etwa das "Wall Street Journal" seine Online-Abos um 29 Prozent auf rund 1,4 Millionen ausbauen. Unter dem Strich schloss News Corp das Quartal mit einem Verlust von 66 Millionen Dollar ab. Das lag allerdings an einer Abschreibung in Höhe von 174 Millionen Dollar, die aufgrund der US-Steuerreform verbucht werden musste.

GESTUTZTE FLÜGEL: (Rom/Dublin) Drei italienische Gewerkschaften haben ihre Mitglieder beim Billigflieger Ryanair zu einem Streik am Samstag aufgerufen. Der Ausstand solle vier Stunden dauern, teilten die Arbeitnehmervertreter mit. Die Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL vertreten vor allem Bodenpersonal und Flugbegleiter. Sie wollen sich nach eigenen Angaben dagegen wehren, bei den Tarifverhandlungen aussen vor zu bleiben. Ryanair hatte im Dezember erklärt, Gewerkschaften für alle Angestellten anzuerkennen, will aber zunächst das Verhältnis zu den Pilotengewerkschaften klären. Die italienische Pilotenvereinigung Anpac wird sich nach eigenen Angaben nicht an dem Streik beteiligen.

AUF WACHSTUMSKURS: (Rom) Die italienische Modebranche segelt auf Wachstumskurs. Die Modeindustrie meldete 2017 einen Gesamtumsatz von 64,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem 2,5-prozentigen Plus gegenüber dem Vorjahr. Das sagte der Präsident des Verbands der italienischen Modebranche CNMI, Carlo Capasa, laut der Mailänder Wirtschaftszeitung "Milano e Finanza" (Freitagsausgabe). Der Export kletterte um 4,3 Prozent auf 50 Milliarden Euro. Der Import stieg um 3 Prozent auf 32,3 Milliarden Euro. "Die Ergebnisse 2017 sind sehr zufriedenstellend, wir haben besser abgeschnitten, als wir dachten", sagte Capasa im Vorfeld der Mailänder Modewoche, die vom 20. bis 26. Februar läuft.

