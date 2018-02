Tagesüberblick Wirtschaft

AUSBAU IN LATEINAMERIKA: (Zürich) Die Zurich Insurance Group baut die Präsenz in Lateinamerika mit dem Kauf des entsprechenden Geschäfts des australischen Versicherers QBE weiter aus. In Argentinien wird die Zurich dadurch zum führenden Versicherungsanbieter, in Ecuador auf einen Schlag zur Nummer Drei. Die Zurich bezahlt für die QBE-Aktivitäten in Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Mexiko einen Preis von 409 Millionen Dollar. Der Preis gilt allerdings unter dem Vorbehalt allfälliger Anpassungen beim Vollzug der Transaktion, teilte die Zurich mit. Die Akquisition soll laut Mitteilung bis Ende 2018 zu einem Abschluss kommen und im Jahr darauf die Investitionsrendite von 10 Prozent. Den Kaufpreis finanziert die Zurich aus internen Ressourcen.

MEHR LEUTE IN INDUSTRIE: (Neuenburg) Erstmals seit drei Jahren ist die Beschäftigung in der Industrie im Schlussquartal 2017 wieder gestiegen. Besonders stark fiel der Anstieg beim verarbeitenden Gewerbe aus. Gesamthaft wuchs die Beschäftigung innert Jahresfrist um 0,8 Prozent. Gegenüber dem Vorquartal betrug der Anstieg 0,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Der Indikator der Beschäftigungsaussichten kletterte um 1,2 Prozent nach oben und lag mit 1,04 Zählern so hoch wie seit dem zweiten Quartal 2014 nicht mehr. Im vierten Quartal arbeiteten insgesamt 4,962 Millionen Beschäftigte im Industrie- und im Dienstleistungssektor. Im sekundären Sektor wuchs die Beschäftigung um 0,7 und im tertiären um 0,9 Prozent.

GAV-LÖHNE STEIGEN: (Neuenburg) Die Sozialpartner der wichtigsten Gesamtarbeitsverträge (GAV) haben für 2017 eine Erhöhung der tatsächlich ausbezahlten Löhne um 0,5 Prozent beschlossen. Die Mindestlöhne steigen um 0,8 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Es wertete die GAV-Lohnabschlüsse 2017 aus. Dabei zeigte sich, dass die Reallöhne bei einer durchschnittlichen Jahresteuerung von 0,5 Prozent 2017 nicht gestiegen sind. Von der durchschnittlichen Erhöhung der Effektivlöhne waren etwas mehr als 453'000 Personen betroffen. Nicht alle erhielten die gleichen Lohnerhöhungen. In der Industrie wuchs der Lohn um 0,3 Prozent, bei den Dienstleistungen betrug das Plus 0,5 Prozent.

ZEIT FÜR MEHR LOHN: (Sitten) Die Gewerkschaft Unia fordert höhere Löhne in der Uhrenindustrie. Dazu führt sie in der ganzen Uhrenregion Aktionen durch. Auftakt ist im Wallis. Zuerst werden den Angestellten Flugblätter ausgeteilt. Beim Beginn vor dem ETA-Werk in Sitten sagte Unia-Regionalsekretär Blaise Carron, in der Branche bestehe Nachholbedarf. Die Angestellten sollten jetzt an einer Lohnumfrage teilnehmen. Im Wallis hätten fast alle einem Gesamtarbeitsvertrag angeschlossenen Unternehmen den Beschäftigten für 2018 eine Lohnerhöhung gewährt. In der Uhrenindustrie habe es nur einen Teuerungsausgleich gegeben. Die Lohnerhöhung müsse substanzieller als die aktuellen 26 Franken im Monat ausfallen. Unia verlangt für den Kanton Wallis 100 Franken mehr.

WENIGER SCHULDEN: (Altdorf) Der Immobilienentwickler und Hotelkonzern Orascom Development (ODH) will Schulden abbauen und verkauft deshalb eine Reihe von Nicht-Kernaktiva. Mit dem Erlös aus dem Verkauf kann die Verschuldung um rund 55,2 Millionen Franken reduziert werden. Ausserdem führe dies zu einer Zinsersparnis von rund 33,3 Millionen Franken bis ins Jahr 2024, teilte das Unternehmen des ägyptischen Investors Samih Sawiris mit. Parallel dazu stehe man in Verhandlungen mit Banken, um künftige Rückzahlungen weiter zu optimieren. Konkret hat die grösste ODH-Tochter in Ägypten, die Orascom Development Egypt (ODE), zwei endgültige Angebote über den vollständigen Verkauf ihrer Anteile an der Tamweel Group und den Verkauf ihrer Anteile an drei Hotels sowie an einem Grundstück in Makadi unterzeichnet. Für den Abschluss des Verkaufs sind noch die Zustimmungen der ODE-Generalversammlung und der ägyptischen Aufsichtsbehörden notwendig. Weiter investieren will Orascom in Andermatt.

RÜCKZUG VON RAIFFEISEN: (St. Gallen) Die Bankengruppe Raiffeisen zieht sich als Mehrheitsaktionärin bei Investnet zurück. Die bisherigen Minderheitsaktionäre übernehmen 100 Prozent der Beratungs- und Investmentfirma für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Der Schritt erfolgt im Rahmen einer Vereinfachung der Beteiligungsverhältnisse, wie Raiffeisen am Montag mitteilte. Die Bankengruppe will mehr auf Kooperationen setzen. Raiffeisen übernimmt dazu alle Aktien der KMU Capital AG, die an Investnet beteiligt war. Die Zusammenarbeit von KMU Capital und Investnet wird in einem Kooperationsvertrag geregelt. Demnach sorgt KMU Capital für die Finanzierung von erfolgversprechenden Wachstums- und Nachfolgefällen bei KMU. Investnet konzentriert sich auf das Management dieser Beteiligungen. Der bisherige Investment-Verwaltungsratspräsident Pierin Vincenz scheidet auf die Generalversammlung vom April aus.

WARNSTREIK: (Egnach TG) Die Mitarbeitenden der Firma Zinctec in Egnach, die Ende April geschlossen wird, haben einen zweistündigen Warnstreik durchgeführt. Sie fordern von der Geschäftsleitung Verhandlungen über einen Sozialplan. Am Mittwoch gebe es ein Gespräch zwischen den Mitarbeitern, Gewerkschaftern und der Geschäftsleitung, sagte Stefan Brülisauer von der Gewerkschaft Unia Ostschweiz-Graubünden auf Anfrage. Durch die Schliessung des in der Oberflächentechnik und Verzinkereibranche tätigen Unternehmens verlieren alle 41 Angestellten ihre Arbeit. Dies hatte die Zinctec vergangene Woche bekanntgegeben. Zinctec betreibt Produktionsanlagen am Sitz in Egnach sowie in Salmsach.

WENIGER ENTLASSUNGEN: (Witterswil SO) Der Stellenabbau beim Rollstuhlproduzenten Küschall in Witterswil SO fällt geringer als erwartet aus. Statt der angekündigten 61 werden nur 43 Angestellte entlassen. Küschall verlagert den Rollstuhlbau aus dem Kanton Solothurn nach Frankreich. Am Standort Witterswil verbleiben die Firmenleitung, die Europazentrale sowie die Forschung und Entwicklung. Rund 50 Stellen bleiben dadurch erhalten, wie die Küschall-Personalverantwortliche Karen Bruttel einen Bericht der Zeitung "Blick" bestätigte. Ursprünglich hätte der Standort bis auf 20 Stellen hinunter abgebaut werden sollen.

ÜBERNAHME IM WAADTLAND: (Bern/Echallens VD) Das Berner Energie- und Infrastrukturunternehmen BKW übernimmt die Waadtländer Gebäudetechnik-Firma Michel Rime SA mit Sitz in Echallens. Die BKW will damit ihre Position auf dem Westschweizer Gebäudetechnik-Markt stärken, wie die Berner mitteilten. Michel Rime SA beschäftigt rund 40 Angestellte. Die Firma wird unter der Leitung des jetzigen Geschäftsführers Sébastien Allaz unabhängig weiterarbeiten. Zum Preis der Übernahme machte BKW keine Angaben. Die Michel Rime SA erhofft sich Entwicklungsperspektiven vom Mitmachen im BKW-Gebäudetechnik-Firmennetzwerk. Die BKW sieht Vorteile beim Marktzugang in der Agglomeration Lausanne und im Kanton Waadt.

WENIGER TANKSTELLEN: Weniger Tankstellen haben in der Schweiz 2017 mehr Benzin und Diesel verkauft. 30 Millionen Liter mehr als im Vorjahr flossen aus den Zapfsäulen. Dabei sank die Zahl der Tankstellen um 42 auf 3382. So stieg der Absatz pro Tankstelle um etwa 27'000 Liter. Insgesamt wurde mit 1,38 Milliarden Litern leicht mehr Treibstoff verkauft als im Vorjahr, wie die Erdöl-Vereinigung mitteilte. Dabei mussten die Kunden vermehrt auf einen zwischenmenschlichen Kontakt verzichten. Die Zahl der gänzlich unbemannten Tankstellen stieg um 5 Prozent. Die Tankstellen mit Selbstbedienung und bedienten Kassen gingen um mehr als 9 Prozent zurück.

WEG VON LONDON: (Zürich) Die Grossbank Credit Suisse wird im Rahmen der ersten Phase der Brexit-Planung rund 250 Investmentbanker-Positionen von London weg verlegen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Kreise. Die Mitarbeiter würden "mit hoher Wahrscheinlichkeit" künftig in Frankfurt oder in Madrid arbeiten. Paris sei hingegen als Standort aus dem Rennen gefallen. Die Credit Suisse habe nach Gesprächen mit lokalen Behörden, Regulatoren und Regierungsbeamte beschlossen, die Finger von der französischen Hauptstadt zu lassen. Ein Sprecher der Bank lehnte es ab, die Einzelheiten des Brexit-Plans gegenüber Bloomberg zu kommentieren.

UNTER DER LUPE: (Brüssel) Angesichts des Bitcoin-Hype prüft die EU-Kommission, ob eine Regulierung von Kryptowährungen auf EU-Ebene nötig ist. Dazu werde man die Risiken und Chancen sowie die Angemessenheit der derzeitigen Regulierung bewerten, sagte ihr Vizepräsident Valdis Dombrovskis. Einzelne Bestandteile der Bitcoin-Technologie seien innovativ und vielversprechend, doch seien Kryptowährungen zugleich zum Spekulationsobjekt geworden. "Investoren und Konsumenten sind damit Risiken ausgesetzt, bis hin zum Totalverlust." Deshalb seien klare Informationen und Warnungen wichtig, sagte Dombrovskis am Montag nach einem Treffen mit Vertretern der Industrie und der Banken in Brüssel. Die Ergebnisse der Unterredung will die Brüsseler Behörde in einem Aktionsplan zur Entwicklung von Finanztechnologien (Fintech) einfliessen lassen.

AUF ALLZEITHOCH: (Nürnberg) Für Deutschland rechnen Arbeitsmarktexperten mit einem Rekord-Beschäftigungsplus in den kommenden Monaten. "Kräftige Konjunktur, steiler Aufwärtstrend in Bereichen wie IT und Pflege, hohe Zuwanderung - derzeit kommt für eine starke Beschäftigungsentwicklung alles zusammen", erklärte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Die Aussichten für Arbeitssuchende seien glänzend. Das vom IAB ermittelte Arbeitsmarktbarometer stieg im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,2 Punkte auf ein Allzeithoch von 107,4 Punkten, wie das Institut weiter mitteilte.

EXPORTSCHLAGER AUTO: (Berlin) Fahrzeuge waren 2017 das achte Jahr in Folge grösster deutscher Exportschlager. Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 234,4 Milliarden Euro wurden ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das entspricht 18,3 Prozent der gesamten Ausfuhren. Zweitwichtigstes Exportgut waren erneut Maschinen mit einem Wert von 183,6 Milliarden Euro, was einem Anteil von 14,4 Prozent entspricht. Auf Platz drei folgen chemische Erzeugnisse mit 114,7 Milliarden Euro (9,0 Prozent). Auch bei den Importen führen Kraftwagen und Kraftwagenteile die Rangliste an. Sie summierten sich auf 114,6 Milliarden Euro, was 11,1 Prozent der gesamten Einfuhren entspricht.

AUS VR KOMPLIMENTIERT: (Stockholm) Volvo-Chef Hakan Samuelsson soll nicht länger dem Verwaltungsrat von Volvo Trucks angehören - dies wegen des Einstiegs von Volvo-Eigner Geely beim deutschen Autobauer Daimler. Der Chef des schwedischen Autobauers werde, anders als ursprünglich geplant, nicht zur Wiederwahl in das Kontrollgremium der Nutzfahrzeugschwester vorgeschlagen, erklärte Volvo. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass Geely grösster Aktionär von Daimler geworden ist und der Stuttgarter Konzern einer der grössten Konkurrenten der Volvo-Nutzfahrzeuggruppe ist. Geely hat von Daimler ein Aktienpaket von 9,69 Prozent erworben.

NEUES GALAXY S9: (Barcelona) Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung hat sein neues Galaxy S9 vorgestellt, das Käufer vor allem mit Augmented-Reality-Funktionen locken soll. Das Smartphone, im Design im wesentlichen wie das Vorgängermodell S8, bietet Apps etwa für Simultan-Übersetzungen, das Ausprobieren von Kleidung oder Make-up oder Informationen zu Dingen, die der Nutzer gerade fotografiert hat. Die Kamera im neuen Galaxy soll laut Samsung "wie das menschliche Auge" funktionieren. Das grössere Modell, das Galaxy S9+, hat ein Teleobjektiv, einen Zoom und einen Porträt-Modus. Das neue Smartphone ist ab 16. März im Handel und soll 849 Euro kosten - das S9+ 100 Euro mehr. Samsung präsentierte das neue Modell am Sonntagabend in Barcelona vor Beginn der Messe Mobile World Congress.

VOR INSOLVENZ: (Los Angeles) Als Folge des Missbrauchsskandals um den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein will seine frühere Produktionsfirma Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden. "Auch wenn wir erkennen, dass dies ein extrem unglücklicher Ausgang für unsere Angestellten, unsere Gläubiger und alle Opfer ist, hat der Vorstand keine andere Wahl", zitierte die "Los Angeles Times" aus einer Stellungnahme des Vorstands der Weinstein Company. Ein "geordneter Insolvenzprozess" sei "die einzige gangbare Option, um den verbleibenden Wert des Unternehmens zu maximieren", hiess es dem Bericht zufolge in der Stellungnahme, aus der auch die "New York Times" zitierte. Beide Zeitungen berichteten, dass die Gespräche für eine Übernahme der Weinstein Company durch eine Investorengruppe gescheitert seien.

PROBLEME MIT NEUEM DESIGN: (Frankfurt) Das neue Blau ist nicht blau genug: Nach heftigen Diskussionen überarbeitet die Lufthansa ihr erst vor wenigen Wochen vorgestelltes neues Flugzeug-Design. Dabei geht es allerdings nicht um eine mögliche Rückkehr des von vielen Kunden und Beschäftigten vermissten Farbtons Gelb im Kranich-Logo, sondern vielmehr um das neue Blau am Heck der Flugzeuge. "Im realen Betrieb hat sich gezeigt, dass der gewählte Farbton bei bestimmten Lichtverhältnissen wesentlicher dunkler erscheint als in der Testumgebung", erklärte ein Unternehmenssprecher in Frankfurt und bestätigte damit einen Bericht des Internet-Portals "Airliners".

(AWP)