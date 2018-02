Tagesüberblick Wirtschaft

RAZZIA UND STRAFVERFAHREN: (Zürich) Der ehemalige Aduno-Verwaltungsratspräsident und ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat ein Strafverfahren am Hals: Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft eröffnet ein Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Raiffeisen doppelt mit einer Anzeige nach. Im Juni 2017 war Vincenz von seinem Posten bei Aduno zurückgetreten. Im Herbst gab die Kreditkartengesellschaft dann bekannt, dass sie die Geschäfte von Vincenz unter die Lupe nehmen will, vor allem was gewisse Akquisitionen betrifft. Nun wird gegen den einst gefeierten Bankenchef auch noch ein offizielles Strafverfahren geführt: Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung eröffnet. Auslöser war eine Strafanzeige von Aduno vom Dezember 2017. Ermittelt wird aber nicht nur gegen Vincenz selber, sondern auch gegen vier weitere Personen aus seinem beruflichen Umfeld. Am Dienstag wurden in den Wohnungen und Büros der fünf Beschuldigten bereits Hausdurchsuchungen durchgeführt. Vincenz bestreitet die Vorwürfe vehement.

NEUE BESTMARKEN: (Schindellegi SZ) Der Logistikkonzern Kühne+Nagel hat im Geschäftsjahr 2017 beim Umsatz, dem Rohertrag und dem Reingewinn neue Bestmarken gesetzt. In den Kernbereichen See- und Luftfracht baute der Konzern seine Marktanteile weiter aus. Im vergangenen Jahr verdiente Kühne+Nagel unter dem Strich 740 Millionen Franken. Das sind 2,8 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016. Der Betriebsgewinn (EBITDA) verbesserte sich um 3,6 Prozent auf 1,15 Milliarden Franken, wie der Konzern mitteilte. Der Nettoumsatz legte dabei um 12,5 Prozent auf 18,6 Milliarden Franken zu. Aussagekräftiger als der Umsatz ist allerdings der Rohertrag. Dieser erhöhte sich um 7,2 Prozent auf 7,0 Milliarden Franken. Der Rohertrag ergibt sich, wenn vom Umsatz die oft volatilen Frachtraten abgezogen werden, die bei den Logistikern anfallen. 2017 sei ein weiteres erfolgreiches Jahr gewesen, lässt sich Kühne+Nagel-Chef Detlef Trefzger in der Medienmitteilung zitieren.

ZUGELEGT DANK AKQUISITIONEN: (Winterthur) Der Industriekonzern Sulzer hat im Geschäftsjahr 2017 vor allem dank Akquisitionen zugelegt. Der Reingewinn (nach Minderheiten) erhöhte sich innert Jahresfrist um 41 Prozent auf 83,2 Millionen Franken. Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 3,05 Milliarden Franken. Unter Ausklammerung der Akquisitionen reduzierte er sich allerdings um 4,4 Prozent, wie Sulzer mitteilte. Sulzer begründet dies mit dem zu Jahresbeginn tieferen Auftragsbestand. Per Ende Jahr lag der Auftragsbestand mit 1,59 Milliarden Franken zwar knapp 4 Prozent unter dem Stand von Mitte 2017, aber gut 10 Prozent über dem Wert von Ende 2016. Der Bestellungseingang erhöhte sich 2917 um knapp 13 Prozent auf 3,16 Milliarden Franken, wozu Akquisitionen von 269,1 Millionen beitrugen. Organisch und bereinigt um Währungseffekte ergab sich noch ein Plus von 2,2 Prozent.

SAFTIGE ZUWÄCHSE: (Glattbrugg) Flugzeugcaterer Gategroup serviert für 2017 saftige Umsatz- und Gewinnzuwächse. Der Umsatz stieg um 35 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken, der Gewinn um über das Doppelte auf 85,2 Millionen Franken. Das dürfte den chinesischen Mutterkonzern HNA freuen. HNA sitzt bekanntlich nach einer grossen Einkaufstour auf einem riesigen Schuldenberg. Deswegen und wegen seiner undurchsichtigen Eigentümerstruktur hat der Konzern derzeit einen schweren Stand. Mit Verkäufen will der chinesische Mischkonzern wieder zu Geld kommen. Dabei kommt auch ein erneuter Börsengang von Gategroup in Frage. HNA hatte den Flugzeugcaterer 2016 für 1,4 Milliarden Dollar übernommen. Ende November bestätigte Gategroup, dass HNA einen erneuten Börsengang des Bordverpflegers in Betracht ziehe.

DEUTLICH GEWACHSEN: (Schaffhausen) Der Industriekonzern Georg Fischer (GF) hat im vergangenen Geschäftsjahr von der anziehenden Weltwirtschaft sowie von der Nachfrage nach höher margigen Produkten profitiert. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 4,2 Milliarden Franken. Die höchsten Wachstumsraten seien in China erzielt worden, teilte der Konzern mit. Auch um Zukäufe und Währungseffekte bereinigt habe das Wachstum 9,8 Prozent erreicht, was deutlich über den jährlichen Zielen von 3 bis 5 Prozent liege. Zugleich konnte GF die Profitabilität steigern. Der Betriebsgewinn (Ebit) legte zu um 13 Prozent auf 352 Millionen Franken, der Reingewinn um 15 Prozent auf 258 Millionen Franken. Die fortlaufende Verlagerung in höherwertige Geschäftsfelder entfalte bei der Rohrleitungs- und der Maschinensparte ihre Wirkung, schreibt GF.

AUF EXPANSIONSKURS: (Muttenz BL) Der Kioskkonzern Valora hat im vergangenen Jahr mit 57,1 Millionen Franken fast 10 Prozent weniger Reingewinn erzielt. Der Umsatz blieb in etwa konstant. Valora-Chef Michael Mueller bezeichnete das Geschäftsjahr 2017 als eines mit wichtigen Weichenstellungen. Dies, weil mit den gekauften Unternehmen BackWerk in Deutschland und Pretzel Baron in den USA das Kerngeschäft gestärkt wurde. Beim Rückgang des Konzernergebnisses spielen Steuereffekte vom Vorjahr eine Rolle. Auf operativer Ebene (Ebit) konnte Valora hingegen wachsen und auch die Profitabilität verbessern. Der Gewinn (Ebit) hat um 9,3 Prozent auf 79 Millionen Franken zugelegt. Die Nettoumsatzerlöse lagen 2017 bei 2,08 Milliarden Franken und damit 0,9 Prozent unter Vorjahr.

STARKES WACHSTUM: (Zürich) Die Schweizer Wirtschaft dürfte in der näheren Zukunft überdurchschnittlich wachsen: Darauf lässt das aktuelle Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich schliessen. Im Februar stieg es um 0,4 Punkte auf 108,0 Punkte. Damit habe sich das Barometer nach einem Rückgang im Vormonat auf einem Niveau klar über dem langfristigen Mittel stabilisiert, schreiben die Ökonomen. Die Aufhellung der Stimmung, die Anfang 2017 eingesetzt hat, scheine sich bei längerfristiger Betrachtung fortzusetzen. Insbesondere der Bau, das Gastgewerbe und der inländische Konsum schieben die Wirtschaft an. Hingegen gibt es deutlich negative Signale vom Maschinenbau, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

WENIGER UMSATZ UND GEWINN: (Genf) Die Werbevermarkterin APG hat 2017 aufgrund eines reduzierten Werbeinventars in der Schweiz einen Umsatzrückgang erlitten. Während die Verkaufserlöse im Heimmarkt um 5,1 Prozent sanken, stiegen die Erlöse in Serbien um 5,9 Prozent. Insgesamt ging der Umsatz der in der Schweiz führenden Aussenwerbe-Gruppe 2017 um 4,7 Prozent auf 300,7 Millionen Franken zurück, wie APG mitteilte. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 präsentieren sich die Gewinnzahlen 2017 deutlich schlechter. Dafür verantwortlich ist allerdings ein einmaliger Ertrag von 22,6 Millionen Franken, der 2016 aus einem Liegenschaftsverkauf resultiert hatte. Der ausgewiesene Betriebsgewinn (Ebit) sank im vergangenen Jahr um 31 Prozent auf 61,3 Millionen Franken. Bereinigt um den Liegenschaftsverkauf wäre der Ebit um 7,5 Prozent zurückgegangen. Der Reingewinn ging um 28 Prozent auf 50,7 Millionen Franken zurück. Bereinigt hätte hier ein Minus von 3,5 Prozent resultiert.

UMSATZ ANGEHEIZT: (Gränichen AG) Die Luftverschmutzung in den chinesischen Städten und die brummende Wirtschaft in Deutschland haben im letzten Jahr den Umsatz von Zehnder angeheizt. Bei der Profitabilität bläst dem Heizungs- und Lüftungshersteller allerdings ein stärkerer Wind entgegen. Dennoch konnte Zehnder den Betriebsgewinn ohne Einmaleffekte steigern. Der Umsatz von Zehnder legte 2017 um 8,1 Prozent auf 582,4 Millionen Euro zu.

ROTE ZAHLEN: (Zürich) Integrationskosten für die Tessiner Bank BSI und Altlasten haben EFG International 2017 in die Verlustzone gerissen. Die Privatbankengruppe schreibt unter dem Strich einen Verlust von 57,5 Millionen Franken, nach einem Gewinn von 228 Millionen Franken im Vorjahr. Allein die Integrationskosten belasteten das Ergebnis mit 134,1 Millionen Franken. Dazu kamen negative Effekte vom Lebensversicherungsportfolio sowie Kosten für einen Rechtsstreit in Taiwan, wie EFG mitteilte. Ohne diese Einmaleffekte hätte EFG einen Gewinn von 165,0 Millionen Franken erzielt, nach 82,3 Millionen Franken im Vorjahr.

WEITER AUF WACHSTUMSKURS: (Zürich) Die Schweizer Bauwirtschaft ist 2017 weiter gewachsen, wenn auch langsamer als noch im Vorjahr. Das Bauhauptgewerbe erzielte 2017 einen Umsatz von 20,8 Milliarden Franken und damit 4,1 Prozent mehr als im Vorjahr. 2016 lag die Wachstumsrate noch bei 8,7 Prozent. Im vierten Quartal 2017 stiegen die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe ebenfalls um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dabei wurde die Baukonjunktur zum Jahresende wesentlich durch die trockene und damit baufreundliche Witterung begünstigt, wie der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) mitteilte. Die Auftragseingänge gingen im vierten Quartal um 4,9 Prozent zurück. Die Arbeitsvorräte per Ende Jahr lagen im Wohnungsbau ebenfalls tiefer als im Vorjahr (-4,8 Prozent), während sie insgesamt kaum eine Veränderung erfuhren (-0,9 Prozent).

MÖGLICHE ÜBERSCHULDUNG: (Yverdon-les-Bains VD) Leclanché hat eine Stellungnahme zu einem Entscheid der Übernahmekommission (UEK) über Einschätzungen zur Finanzlage veröffentlicht. Laut der Mitteilung hat das Unternehmen im dritten Quartal 2017 nach ungeprüften Zahlen einen möglichen Verlust von 28 Millionen Franken verbucht sowie einen Fehlbetrag von 40 Millionen Franken im Gesamtjahr. Zudem wurde per 31. Dezember 2017 eine potenzielle Überschuldung festgestellt. Die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) habe das Unternehmen, das batteriegestützte Speichersysteme anbietet, verpflichtet, die Finanzlage per 28. Februar 2018 zu bereinigen, hiess es. Der Mitteilung zufolge hat die UEK zudem offenbar einen Antrag auf Befreiung von der Übernahmepflicht genehmigt, der von den Leclanché-Aktionären Christian Denizon sowie bestimmten von der Finexis SA vertretenen Fonds gestellt worden war.

HÖHERER MIETERTRAG: (Zürich) Die Immobiliengesellschaft Intershop hat im letzten Jahr den Liegenschaftsertrag seiner 56 Liegenschaften gesteigert. Die an der SIX kotierte Gesellschaft will die Dividende um 2 auf 22 Franken erhöhen. Grund für die Erhöhung des Nettoliegenschaftsertrags um 5,6 Prozent auf 79,3 Millionen Franken ist der Erwerb des World Trade Centers in Lausanne, wie Intershop mitteilte. Die Leerstandsquote lag bei 11 Prozent und damit leicht unter dem Vorjahres- aber auch leicht über dem Wert von Juni 2017. Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich per Ende 2017 gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent auf 1,36 Milliarden Franken. Unter dem Strich verdiente die Zürcher Gesellschaft mit einem Gewinn von 63,5 Millionen Franken 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

HÖHERER VERLUST: (Lainate I) Das auf Dermatologieprodukte spezialisierte Pharmaunternehmen Cassiopea ist im Geschäftsjahr 2017 tiefer in die Verlustzone gerutscht. Da das Unternehmen bislang noch keine eigenen Medikamente auf dem Markt hat, ist das nicht überraschend. Wichtiger ist, wie lang die liquiden Mittel noch reichen. Diese beziffert das im italienischen Lainate ansässige und an der Börse in Zürich kotierte Pharmaunternehmen per Ende 2017 auf 17,6 Millionen Euro. Die liquiden Mittel haben sich damit gegenüber Ende 2016 fast halbiert. Für das zweite Halbjahr 2018 stellt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung oder eine alternative Finanzierung in Aussicht. Der Verlust stieg von 9,5 Millionen Euro auf 13,7 Millionen Euro.

WENIGER VERLUST: (Baar ZG) Die Valartis-Gruppe hat 2017 ihre Restrukturierung vorangetrieben. Die Massnahmen zeigten zwar Wirkung, trotzdem werde für das Gesamtjahr für die weitergeführten und nicht weitergeführten Geschäftsbereiche zusammen ein Verlust von 1 bis 2,5 Millionen Franken entstehen. Damit wird der Konzernverlust aber deutlich geringer ausfallen als im Vorjahr, als er bei minus 38,1 Millionen Franken gelegen hatte. Verschiedene Wertaufholungen bei langfristigen Investitionsaktiven hätten das Ergebnis positiv beeinflusst, heisst es. Zudem zahlten sich die Kosteneinsparungen aus. Sämtliche Auszahlungen der Sicherungskonti (Escrow Accounts) aus den Verkaufstransaktionen 2016 seien im abgelaufenen Jahr ohne Einschränkungen erfolgt, schreibt Valartis weiter. Damit würden keine aussergewöhnlichen Abschreibungen mehr anfallen.

VERKAUF ABGESCHLOSSEN: (Cham) Die Cham Group hat ihren Verkauf des Papiergeschäftes an die südafrikanische Sappi-Gruppe abgeschlossen. Damit vollzieht das Unternehmen den Branchenwechsel vom Papier- zum Immobiliengeschäft. Den Verkauf hatte Cham Anfang letzten Dezember angekündigt. Inzwischen lägen alle notwendigen behördlichen Genehmigungen vor, womit der Verkauf per heutigem Datum abgeschlossen werde. Durch den Verkauf zu einem Transaktionswert (Enterprise Value) von 146,5 Millionen Franken fliessen der Cham Group - nach Abzug von Bankkrediten, Verbindlichkeiten und Kosten - Mittel von über 125 Millionen Franken zu, wie es heisst. Nach der Veräusserung des Papiergeschäfts konzentriert sich Gruppe auf ihr Immobiliengeschäft.

BESSERE ZAHLUNGSMORAL: (Urdorf ZH) Schweizer Unternehmen bezahlten 2017 drei von vier Rechnungen fristgerecht. Die verspäteten Rechnungen wurden im Durchschnitt mit einem Verzug von 14,4 Tagen beglichen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahlungsmoral damit leicht verbessert. Während im letzten Jahr 23,3 Prozent der Unternehmen ihre Rechnungen zu spät bezahlten, waren es 2016 noch 23,6 Prozent. Auch war der Verzug 2016 mit durchschnittlich 15,7 Tagen noch etwas länger. Das geht aus einer Analyse des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B hervor. Eine überdurchschnittlich schlechte Zahlungsmoral wiesen 2017 die Unternehmen aus den Kantonen Basel-Stadt, Tessin und Zug auf. Dort beglichen zwischen 32,9 und 41,2 Prozent der Unternehmen ihre Rechnungen zu spät. Besonders auffallend sei, dass sich alle frankophonen Kantone innerhalb der oberen Hälfte der Rangliste befänden, damit also eine eher schlechte Zahlungsmoral haben, schreibt Bisnode D&B.

WACHSENDE BEWEGUNG: (Bern) Die Reparaturbewegung in der Schweiz nimmt laut der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) Fahrt auf. Die Bewegung wachse und wachse, schreibt die SKS in einer Mitteilung. Inzwischen gibt es 78 Repair Cafés in der Schweiz, wo Ehrenamtliche Gegenstände flicken. 31 Repair Cafés führten im letzten Jahr Buch. Resultat: 4700 defekte Gegenstände wurden unter die Lupe genommen. Davon konnten mehr als 2900 repariert werden. Vergleichszahlen zum Vorjahr gibt es nicht. Die beste Reparaturquote wiesen Velos auf: 89 Prozent aller mitgebrachten Drahtesel konnten im Repair Café wieder fahrtüchtig gemacht werden. Dahinter folgen Holz- und Metallgegenstände sowie Textilien. Zu den Favoriten der mitgebrachten Gegenstände zählen Hosen, Kaffeemaschinen, Lampen, Radios und Velos.

EINSPRACHE VOM TISCH: (Grindelwald BE) Das 400 Millionen Franken teure V-Bahn-Projekt im Berner Oberland ist wieder einen Schritt weiter: Die letzten Einsprecher haben beschlossen, ihre Opposition aufzugeben. Wie die Jungfraubahnen und die Männlichenbahn am Mittwoch mitteilten, spenden die beiden Bergbahnen einen zwischen den beiden Seiten vereinbarten Beitrag für einen guten Zweck. In den letzten Wochen hatten weitere Einsprecher beschlossen, ihre Opposition gegen das Projekt aufzugeben. Die V-Bahn soll Touristen und Skifahrer schneller als bisher ins Skigebiet Jungfrau und hinauf aufs Jungfraujoch bringen. Dies dank einer neuen Anbindung an die Berner Oberland-Bahn in Grindelwald Grund. Dort ist der Bau einer neuen Bahnstation gebaut, mit direkter Verbindung zur Talstation der V-Bahn.

ATTRAKTIVES DEUTSCHLAND: (Zürich/Frankfurt) Erneut mehr Schweizer haben im vergangenen Jahr in Deutschland Ferien gemacht. Bei den Logiernächten konnte ein Plus von rund 1,0 Prozent erzielt werden, wie die Deutsche Zentrale für Tourismus in Zürich. Mit rund 6,7 Millionen Übernachtungen haben 2017 so viele Gäste aus der Schweiz wie noch nie Ferien in unser nördliches Nachbarland verbracht. Im Vorjahr hatte der Zuwachs allerdings noch über 3 Prozent betragen. Insgesamt verbuchte Deutschland im vergangenen Jahr 83,9 Millionen internationale Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten. Das entspricht einer Zunahme um 3,6 Prozent.

GESCHÄFT SCHWÄCHELT: (Leverkusen) Der deutsche Pharma- und Chemieriese Bayer kommt mitten in der Monsanto-Übernahme in seinem eigenen Agrargeschäft nicht in den Tritt. Im vierten Quartal sank der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) um mehr als ein Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Zuwächse im Pharmageschäft sowie im Bereich Tiergesundheit konnten einen stärkeren Rückgang verhindern. Im Agrargeschäft CropScience, das durch die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto deutlich ausgebaut werden soll, musste Bayer jedoch erneut einen kräftigen Ergebnisrückgang verdauen. Im Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten brach das Ergebnis sogar um fast ein Drittel ein.

KRÄFTIGES WACHSTUM: (Paris) Die französische Wirtschaft ist 2017 noch etwas kräftiger gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandprodukt wuchs um 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Insee korrigierte damit das Ergebnis seiner ersten Schätzung nach oben, das 1,9 Prozent ergeben hatte. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone schaffte damit das grösste Plus seit 2011. Die EU-Kommission sagt für dieses Jahr ebenfalls ein Wachstum von zwei Prozent voraus. Zuletzt zeigt sich die Wirtschaft in verbesserter Form. Von Oktober bis Dezember wuchs das Bruttoinlandprodukt um 0,6 Prozent zum Vorquartal. Im vorangegangenen Vierteljahr hatte es lediglich zu 0,5 Prozent gereicht.

GUT IN FAHRT: (Hamburg) Die Übernahme der arabischen Reederei United Arab Shipping Company (UASC) hat Hapag-Lloyd im vergangenen Jahr einen kräftigen Umsatz- und Ergebnissprung beschert. Weltweit konnte Deutschlands grösste Containerreederei fast ein Drittel mehr transportieren. Zudem profitierte die Reederei von den leicht gestiegenen durchschnittlichen Raten für Fracht, wie Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. 2017 setzte Hapag-Lloyd nach vorläufigen Berechnungen 10 Milliarden Euro um, nach 7,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) konnte der Konzern mit 411 Millionen Euro mehr als verdreifachen. 2016 hatten hier lediglich 126 Millionen Euro in den Büchern gestanden.

VERKAUF VON HSH NORDBANK: (Kiel) Für rund eine Milliarde Euro übernehmen Finanzinvestoren um die US-Unternehmen Cerberus und J.C. Flowers den operativen Bereich der mit Staatshilfen geretteten deutschen HSH Nordbank. Das teilten die Landesregierungen von Schleswig-Holstein und Hamburg nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit. Die Ex-Landesbank der beiden Länder, die ihnen bislang mehrheitlich gehört, muss gemäss der Vorgabe der EU-Kommission privatisiert werden. Der Kaufvertrag sieht demnach einen Preis von rund einer Milliarde Euro für 94,9 Prozent der an der HSH gehaltenen Aktien vor. Das Geschäft muss noch vom Kieler Landtag, der Hamburger Bürgerschaft, der EU-Kommission sowie von der europäischen Bankenaufsicht gebilligt werden.

UNTER ZWANGSVERWALTUNG: (London) Nach der Pleite in der US-Heimat vor knapp einem halben Jahr steht die Spielzeugkette Toys 'R' Us in Grossbritannien vor dem Aus. Die Geschäfte auf der Insel wurden unter Zwangsverwaltung gestellt. Ein Verkauf sei gescheitert, rund 3000 Jobs seien gefährdet, teilte der neue Verwalter Moorfields Advisory mit. Es werde weiter nach einem Käufer gesucht. Auch ein Teilverkauf sei denkbar. Zugleich werde das Filialnetz in den kommenden Wochen geschrumpft. Ob alle Läden geschlossen werden, sei noch unklar. Das Geschäft ausserhalb Grossbritanniens sei nicht davon betroffen. In der Schweiz betreibt Toys 'R' Us zehn Geschäfte.

GUTER LAUF: (Düsseldorf) Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas hat 2017 beim Umsatz die Marke von 20 Milliarden Euro geknackt. Adidas blicke auch dank rasanten Wachstums in China auf ein sehr gutes Jahr zurück, sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted. Das Umsatzwachstum dürfte bei 15 bis 20 Prozent auf über 20 Milliarden Euro gelegen haben. 2016 war der Umsatz von Adidas um 18 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro gestiegen. China biete für Adidas weiter ein enormes Potenzial, sagte Rorsted weiter. Das Riesenland sei zudem für Adidas der profitabelste Markt weltweit. Wachstumstreiber für Adidas seien China, Nordamerika und das Digital-Geschäft.

AUF DEM ABSTELLGLEIS: (Seoul) General Motors (GM) setzt im defizitären Südkorea-Geschäft den Rotstift an und will vor allem im mittleren bis oberen Management sparen. Die Zahl der hochrangigen Manager werde um 35 Prozent reduziert, heisst es in einem internen Brief an die Mitarbeiter. Die Zahl der Direktoren und Teamleiter solle um 20 Prozent verringert werden. Ausserdem solle es weniger lukrative "internationale Verträge" geben.

