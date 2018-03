Tagesüberblick Wirtschaft

BÖRSENGÄNGE: (Zürich) Die Schweizer Unternehmen Sensirion und Medartis läuten diesen Monat ein verheissungsvolles Jahr für Börsengänge (IPO) an der Schweizer Börse SIX ein. Das Sensorikunternehmen öffnet 58 Prozent der Aktien für das Publikum. Die vor 20 Jahren als ETH-Spin-off gegründete Hightech-Firma Sensirion aus Stäfa ZH plant ihren ersten Handelstag am 22. März. Das Aktienkapital für das Publikum stammt in erster Linie vom bisherigen Mehrheitsaktionär (55,5 Prozent) und erstem Investor Gottlieb Knoch. Einen Tag nach Sensirion, am 23. März, plant das Basler Medizinaltechnikunternehmen Medartis seinen Börsengang. Die 1997 in Basel gegründete Medartis ist ein grosser Player im Implantatgeschäft, mit Spezialgebiet Gesichtsschädel und Extremitäten. Dem Publikum soll ein Viertel der Aktien offen stehen.

IM VISIER DER WEKO: (Bern/Brig) Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat eine Untersuchung gegen den Fahrlehrerverband Oberwallis eröffnet. Dessen Aktivmitglieder werden verdächtigt, Preisabsprachen getroffen zu haben. Die WEKO erhielt einen Hinweis vom Preisüberwacher, wonach es zwischen dem Ober- und dem Unterwallis grosse Preisunterschiede bei den Fahrstunden und beim Verkehrskundeunterricht gibt. Daraufhin hat die WEKO eine Marktbeobachtung durchgeführt, welche den Verdacht bestätigte, wie Olivier Schaller, Vizedirektor der WEKO, auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Die am 5. März eröffnete Untersuchung richtet sich gegen den Fahrlehrerverband Oberwallis (FVO) und dessen 22 Aktivmitglieder. Am Sitz des FVO wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt.

NEUERLICHE ENTLASSUNGEN: (Pfäffikon SZ) Am Hauptsitz von Sempione Fashion in Pfäffikon kommt es nach dem Aus von Charles Vögele und dem Besitzerwechsel zu einem erneuten Stellenabbau: 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entlassen. Betroffen sind unter anderem Personen, die im Informatikbereich arbeiten. Hubert Helbling, Vorsteher des Amts für Arbeit des Kantons Schwyz, bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "SonntagsZeitung". Da die ersten Entlassungen bereits vollzogen seien und sich der Abbau bis August hinziehe, könne man im rechtlichen Sinn nicht von einer Massenentlassung sprechen, sagte Helbling weiter. Die Investmentgruppe Sempione Retail um OVS hatte die marode Charles-Vögele-Gruppe gegen Ende 2016 übernommen. Im Januar 2017 entliess der Bekleidungskonzern am Hauptsitz in Pfäffikon knapp 90 Mitarbeitende. Im Mai wurde der Abbau von weiteren rund 160 Stellen in der Logistik angekündigt.

SR TECHNICS MIT NEUEM CHEF: (Zürich) Frank Walschot wird neuer Chef der Flugzeugwartungsfirma SR Technics. Er ersetzt auf Anfang April Jeremy Remacha, der das Unternehmen verlässt. Walschot kehrt nach einem einjährigen Einsatz beim Mutterkonzern HNA in China zu SR Technics zurück, wie SR Technics am Montag mitteilte. Der Niederländer war 2008 zur Flugzeugwartungsfirma gestossen. Als Verantwortlicher für die Triebwerkwartung habe er eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung dieses Geschäftsbereichs gespielt, schreibt SR Technics. Im Januar 2015 wurde Walschot zum COO befördert.

GESCHÄFTSLEITUNG AUSGEBAUT: (Basel) Novartis erweitert die oberste Führungsebene. Die Geschäftsleitung wird um drei Mitglieder ergänzt und besteht künftig aus 13 Mitgliedern. André Wyss, langjähriger Länderpräsident Schweiz von Novartis, scheidet auf eigenen Wunsch auf Anfang April aus der Geschäftsleitung aus. Wyss (Jahrgang 1967) hatte sich in seiner unternehmensinternen Karriere vom Chemikantenlehrling in der Produktion bis in die Geschäftsleitung hochgearbeitet. Er danke Wyss für seine Führung, Loyalität sowie den positiven Einfluss auf das Unternehmensgeschäft, lässt sich Novartis-Chef Vas Narasimhan in der Medienmitteilung zitieren. Die Rolle als Länderpräsident Schweiz übernimmt Matthias Leuenberger, wie Novartis weiter schreibt. Neu in die Geschäftsleitung Einsitz nehmen wird auf den 1. April Steffen Lang als Global Head Technical Operations. Lang, der seit 1994 für Novartis tätig ist, soll in seiner neuen Funktion direkt an den CEO berichten.

NEUERLICHER GEWINNEINBRUCH: (Zürich) Der Backwarenkonzern Aryzta hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 (per Ende Januar) wie erwartet eine deutliche Umsatz- und Gewinneinbusse erlitten. Der Konzern hatte bereits Ende Januar eine massive Gewinnwarnung ausgesprochen. Der Umsatz sank im ersten Semester um 6,3 Prozent auf 1,79 Milliarden Euro, wie das irisch-schweizerische Unternehmen mitteilte. Organisch resultierte ein Rückgang um 2,2 Prozent. Besonders stark war der Umsatzeinbruch dabei mit 7,4 Prozent in Nordamerika auf 724,2 Millionen Franken. In Europa sanken die Umsätze um 0,7 Prozent auf 868,3 Millionen Euro. Der operative Gewinn (EBITA) brach um 41 Prozent auf 93,3 Millionen Euro ein. Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 50,9 Millionen Euro. Das sind 54 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode.

VOLLE AUFTRAGSBÜCHER: (Moutier) Tornos profitiert vom Schwung aus der Autoindustrie. Der Zulieferer und Drehmaschinenhersteller bestätigt den bereits im Januar angedeuteten guten Geschäftsabschluss für 2017. Demnach erzielte Tornos im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn (Ebit) von 9,5 Millionen Franken und kehrt damit wieder in die Gewinnzone zurück. Der Reingewinn verbesserte sich auf 8,2 Millionen Franken, wobei darin auch ein Gewinn aus Verkäufen von Liegenschaften von 1,4 Millionen Franken enthalten ist. Im Vorjahr musste die jurassische Firma noch einen Verlust von 3 Millionen auf Stufe Ebit, beziehungsweise 3,6 Millionen Franken beim Reingewinn ausweisen. Der Umsatz kletterte um 31,3 Prozent auf 179 Millionen Franken. Die Geschäfte liefen vor allem in der für Tornos wichtigen Autosparte wieder rund. Insgesamt legte der Auftragseingang um über 55 Prozent auf 2017 Millionen Franken zu. Damit sind die Auftragsbücher auf die nächsten fünf Monate gefüllt.

KNAPP NOCH SCHWARZ: (Biel) Beim Maschinenhersteller Mikron ist das zweite Halbjahr 2017 zwar besser verlaufen als das enttäuschende erste Semester. Dennoch brach im Gesamtjahr 2017 der Reingewinn auf noch 1,2 Millionen Franken ein. Im Vorjahr standen unter dem Strich noch 2,3 Millionen Franken. Der Umsatz des Bieler Unternehmens ging 2017 um 3 Prozent auf 248,5 Millionen Franken zurück.

KRÄFTIGES WACHSTUM: (Hinwil ZH) Belimo wächst auch im Geschäftsjahr 2017 kräftig. Der in der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätige Konzern erzielte in allen Regionen höhere Umsätze. Auch der Gewinn legte deutlich zu, wobei dieser die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllte. Belimo verdiente im letzten Jahr unter dem Strich 77,5 Millionen Franken und damit gut 11 Prozent mehr als im Jahr davor, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Der operative Gewinn (Ebit) verbesserte sich ebenfalls klar um 6,5 Prozent auf 92,6 Millionen Franken. Dagegen habe sich wegen Investitionen in Forschung und Entwicklung die Profitabilität verschlechtert. Beim Umsatz verzeichnete Belimo währungsbereinigt ein Plus von 8,7 Prozent (580 Millionen Franken).

WENIGER GEWINN: (Neuhausen SH) Die IVF Hartmann-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 leicht weniger umgesetzt als im Vorjahr. Auf Gewinnstufe resultierte, wie bereits früher angekündigt, aufgrund der Umsetzung der Strategie 2020 ein leichter Rückgang. Die IVF Hartmann-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 133,0 Millionen Franken, was einem Rückgang von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Konzerngewinn reduzierte sich um 2,7 Prozent auf 16,0 Millionen Franken, dies, weil die Investitionen gestiegenen sind und wegen "erheblicher" Aufwendungen für die Strategieumsetzung.

VAT MIT GEWINNSPRUNG: (Haag) Der Ostschweizer Vakuumventilhersteller VAT bleibt weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2017 um über ein Drittel auf 692,4 Millionen Franken. Im zweiten Jahresabschluss seit dem Börsengang im Frühling 2016 stieg das um Einmalkosten bereinigte Betriebsergebnis EBITDA um 36 Prozent auf 215,1 Millionen Franken. Der Reingewinn erhöhte sich um 72 Prozent auf 115,7 Millionen Franken. Darin enthalten ist laut Mitteilung die Wiederverwendung nicht zahlungswirksamer Währungsumrechnungsrücklagen von 38,3 Millionen Franken.

REKORDZUWACHS BEIM NEUGELD: (Vaduz) Der Liechtensteiner LGT-Gruppe, der Bank der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein, ist im vergangenen Geschäftsjahr so viel Neugeld zugeflossen wie noch nie. Den Konzerngewinn steigerte das hauptsächlich in der Vermögensverwaltung tätige Geldinstitut markant. Um 23 Prozent auf 283,4 Millionen Franken stieg der Konzerngewinn 2017. Der Bruttoerfolg kletterte sogar um 27 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken. Weitaus am meisten verdiente die grösste Liechtensteiner Bank mit dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft. Dort erhöhte sich der Erfolg um 22 Prozent auf eine Milliarde Franken. 296 Millionen Franken spülte das Handelsgeschäft in die Kasse, 228 Millionen Franken stammen aus dem Zinsgeschäft. Ende letzten Jahres verwaltete die LGT 201,8 Milliarden Franken. Das bedeutet einen Zuwachs von 49,7 Milliarden Franken respektive 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In diesem Zusammenhang vermeldete die Bank "rekordhohe Nettoneugelder" von 17,7 Milliarden Franken.

MEHR UMSATZ: (Zürich) Die Schweizer Giessereien haben im vergangenen Jahr mit 595 Millionen Franken mehr Umsatz erzielt. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Das verarbeitete Material stieg um 3 Prozent auf 53'100 Tonnen. Bei den Eisen- und Stahlgiessereien erhöhten sich die abgelieferten Tonnagen um 3 Prozent auf 36'500 Tonnen und bei den Leichtmetallgiessereien um 3,7 Prozent auf 13'400 Tonnen. Lediglich bei den Kupferlegierungen musste eine Reduktion um 2 Prozent auf 3200 Tonnen gegenüber dem Vorjahr hingenommen werden.

ZUKAUF IN IN LATEINAMERIKA: (Zürich) Die Zurich Insurance will das Wachstum in Lateinamerika beschleunigen. Die von Zurich im Jahr 2017 übernommene Cover-More kauft zu diesem Zweck die führenden Reise-Assistance-Anbieter in Lateinamerika. Diese treten unter dem Brand Travel Ace und Universal Assistance auf. Die Transaktion beinhalte 19 rechtliche Einheiten in verschiedenen Ländern, darunter Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien und Mexico, schreibt Zurich in einer Mitteilung. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht öffentlich gemacht. Die Übernahmen soll im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

USA SIGNALISIEREN DIALOGBEREITSCHAFT: (Washington) Im Handelsstreit zwischen Washington und Brüssel wird US-Handelsminister Wilbur Ross nach Angaben von Präsident Donald Trump mit Vertretern der EU sprechen. Bei dem Treffen solle es um die "Beseitigung der hohen Zölle und Barrieren" gehen, die die EU gegen die USA anwende, schrieb Trump am Montagmorgen (Ortszeit) im Kurznachrichtendienst Twitter. Diese Praxis sei nicht fair für amerikanische Landwirte und Produzenten. Trump hatte in der vergangenen Woche Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte verhängt, die am 23. März in Kraft treten sollen. Die EU drohte daraufhin mit Gegenmassnahmen. Ein Treffen von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Samstag in Brüssel brachte zunächst keine Lösung.

VORENTSCHEIDUNG BEI GOLDMAN SACHS: (New York) Bei der Nachfolge von Lloyd Blankfein als Chef von Goldman Sachs könnte eine Vorentscheidung gefallen sein: David Solomon sei künftig alleine für das Tagesgeschäft der US-Investmentbank verantwortlich, erklärte diese am Montag in New York. Bisher hatte er das Amt gemeinsam mit Harvey Schwartz bekleidet. Schwartz habe nun entschieden, am 20. April aufzuhören, teilte die Bank mit. Derzeit sind Schwartz und Solomon noch gemeinsam die Nummer zwei bei Goldman Sachs.Ende vergangener Woche hatte das "Wall Street Journal" berichtet, Blankfein wolle vielleicht schon zum Jahresende aufhören - und dabei ausdrücklich Solomon und Schwarz als Kronprinzen genannt.

DEUTSCHES HANDWERK GEFRAGT: (Berlin) Das deutsche Handwerk hat seinen Umsatz 2017 so kräftig gesteigert wie seit sechs Jahren nicht mehr. Er wuchs um 3,6 Prozent und damit bereits das vierte Jahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das grösste Plus verzeichneten die Handwerksbetriebe für den gewerblichen Bedarf, wozu beispielsweise Metallbauer, Feinwerkmechaniker und Informationstechniker zählen. Hier zog der Umsatz um 5,2 Prozent an. Auch das Bauhauptgewerbe, das vom anhaltenden Bauboom profitiert, meldete mit 4,5 Prozent eine besonders kräftige Steigerung. Am geringsten wuchsen mit 1,4 Prozent die Einnahmen in den Betrieben für den privaten Bedarf, zu denen zum Beispiel Friseure und Steinmetze gehören.

ÜBERNAHMEGEBOT GENEHMIGT: (Madrid) Die spanische Marktaufsicht CNMV hat das Übernahmegebot des deutschen Baukonzerns Hochtief für den spanischen Mautstrassen-Betreiber Abertis genehmigt, wie die Behörde mitteilte. Damit beginnt eine 30-tätige Annahmefrist für die Offerten von Hochtief und auch der italienischen Atlantia. Beide Unternehmen haben nun die Möglichkeit, ihre Gebote in die Höhe zu schrauben. Ob mit der CNMV-Genehmigung tatsächlich der Startschuss für ein milliardenschweres Bieter-Rennen um Abertis gefallen ist, war aber zunächst unklar: Zuletzt sagten eingeweihte Personen, dass Atlantia mit der spanischen Hochtief-Mutter ACS über eine Aufteilung des Mautstrassen-Betreibers verhandle. Beide wollten so einen teuren Bieterwettkampf verhindern.

(AWP)