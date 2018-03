Tagesüberblick Wirtschaft

UNVERÄNDERTE GELDPOLITIK: (Bern) Schweizer Sparer müssen sich auch weiterhin auf tiefe Zinsen einstellen. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlangt von Banken unverändert 0,75 Prozent Negativzinsen für Sichteinlagen über einem bestimmten Freibetrag. Das Zielband für den Dreimonats-Libor belassen die Währungshüter zwischen -1,25 und -0,25 Prozent, wie die SNB mitteilte. Zudem will die Nationalbank weiterhin bei Bedarf im Devisenmarkt eingreifen. Die SNB korrigiert darüber hinaus ihre Inflationsprognose leicht nach unten. Für das laufende Jahr erwartet sie eine Teuerung von 0,6 Prozent, im letzten Quartal ging sie noch von 0,7 Prozent aus. Für 2019 erwartet sie eine Inflation von 0,9 Prozent, verglichen mit der Erwartung von 1,1 Prozent im Vorquartal. Grund dafür ist der schwächelnde Dollar, der den Franken erstarken liess.

DUFRY WÄCHST KRÄFTIG: (Basel) Der Reisedetailhändler Dufry hat 2017 von mehr Flugreisenden an vielen Flughäfen profitiert. Das Unternehmen setzte 8,4 Milliarden Franken um; das sind 7,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Das organische Wachstum betrug 7,4 Prozent. Der Reingewinn wuchs um mehr als das Doppelte. Er kletterte von 45,8 auf 110,9 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) knackte erstmals die Milliardengrenze. Er wuchs um 7,7 Prozent, wie Dufry mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um über die Hälfte auf 418,7 Millionen Franken zu.

DEUTLICH GEWACHSEN: (Glattbrugg ZH) Das Pharmaunternehmen Vifor ist im ersten Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen deutlich gewachsen. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 1,34 Milliarden Franken zu. Der Reingewinn des vor bald einem Jahr von Galenica abgespaltene Unternehmen verfünffachte sich beinahe auf 1,147 Milliarden Franken. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (EBITDA) lag bei 280,4 Millionen Franken nach 322,2 Millionen Franken im Vorjahr. Der Rückgang liegt darin begründet, dass die nun eigenständige Firma viel Geld in die Markteinführung neuer Produkte investiert hat.

BÖRSENGANG: (Zürich) Der erste Neuzugang an der Schweizer Börse SIX dürfte heuer das soziale Netzwerk für Reiche, die Asmallworld AG, sein. Das Zürcher Unternehmen plant seinen ersten Handelstag am 20. März. Der Listingpreis für die Aktie wurde auf 9,75 Franken festgelegt. Rund 40 Prozent der Aktien sind für das Publikum offen. Die bisherige Hauptaktionärin ASW Capital mit einem Anteil von derzeit 60 Prozent, geht eine Lock-up Verpflichtung ein, dass sie bis März 2020 einen Aktien-Anteil von 50 Prozent behalten wird, wie es heisst. Das "Facebook für die Schönen und Reichen" mit 28'500 Mitgliedern braucht kein Geld, sondern will mit der Kotierung die Visibilität erhöhen. Gemäss dem Verwaltungsratspräsidenten Patrick Liotard-Vogt, Erbe eines früheren Nestlé-Konzernchefs, ist Asmallworld das erste Social-Media-Unternehmen, das an der Schweizer Börse kotiert sein wird.

NEUES ANGEBOT: (Zürich) Das Carsharing-Unternehmen Mobility erweitert sein Angebot um Elektroroller. Ab 19. April stehen Mobility-Kunden in der Stadt Zürich 200 E-Scooter zur Verfügung. Die Roller stehen auf öffentliche Motorradparkplätzen und können von den Kunden ohne Vorreservation benutzt werden. Mobility ist mit seinen E-Scootern der erste solche Anbieter in der Stadt Zürich. Das Tiefbaudepartement der Stadt Zürich hat im letzten Dezember grünes Licht für solche Pilotversuche gegeben. Die Stadt hat dabei den Anbieter unter anderem die Auflage gemacht, dass sie maximal 250 Roller in Verkehr setzen dürfen und es sich um umweltfreundliche Fahrzeuge handeln muss.

MEHR FIRMENPLEITEN: (Urdorf ZH) Im Februar sind 13 Prozent mehr Firmen pleite gegangen als vor einem Jahr. Insgesamt musste über 460 Unternehmungen ein Insolvenzverfahren eröffnet werden. Im Januar und Februar wurden schweizweit 848 Firmen zahlungsunfähig, 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ergab eine Auswertung des Wirtschaftsinformationsdienstes Bisnode D&B. Zugleich wurden aber auch mehr Unternehmen gegründet. Im Januar und Februar wurden 7194 Firmen neu ins Handelsregister eingetragen, das ist ein Zuwachs von 5 Prozent.

MEHR UMSATZ UND GEWINN: (Wetzikon ZH) Die anziehende Weltkonjunktur hat der Elma-Gruppe zu einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 verholfen. Der Hersteller von Elektronik-Hardware legte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zu. Der Umsatz stieg um 10,5 Prozent auf 144 Millionen Franken, wie Elma mitteilte. Zum Wachstum trugen alle drei Regionen - vor allem aber Europa und Nordamerika bei. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebit verdoppelte sich beinahe auf 6,95 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 3,0 Millionen im Vergleich zu 2,3 Millionen Franken im Vorjahr.

GEWINNPLUS FÜR CLIENTIS: (Bern) Die 15 Regionalbanken der Clientis Gruppe haben im Geschäftsjahr 2017 einen Konzerngewinn von 70,7 Millionen Franken erwirtschaftet. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei profitierte die Gruppe von der Auflösung des Hilfsfonds für Regionalbanken. Der RBA-Hilfsfonds wurde Ende 2017 aufgelöst, die letzte Rückzahlung daraus spülte der Clientis einen ausserordentlichen Ertrag von 7 Millionen Franken in die Kasse. Doch auch Mehrerträge in allen Geschäftsfeldern hätten zur Gewinnzunahme geführt, schreibt die Bankengruppe in einer Mitteilung.

KLAGE GEGEN CS: (Zürich) Ein Anleger verklagt die Credit Suisse vor einem Gericht in New York wegen des Kurseinbruchs eines komplexen Finanzproduktes im Februar. Er wirft der Grossbank vor, falsche Angaben zu einem börsengehandelten Wertpapier gemacht zu haben, mit dem Investoren auf geringe Kursschwankungen des US-Aktienmarktes wetten konnten. Die Credit Suisse habe Anleger weder in Bezug auf den Wert des Produkts getäuscht, noch den Kursrückgang am 5. Februar 2018 verursacht, heisst in einer Stellungnahme der Bank. Der öffentlich zugängliche Prospekt habe die Risiken des Produkts XIV, das nur für erfahrene institutionelle Kunden bestimmt gewesen sei, zutreffend und vollständig offengelegt. Der Investor fordert eine Entschädigung in ungenannter Höhe und den Status einer Sammelklage.

MANAGERLÖHNE: (Zürich) Nur wenige Konzernchefs machen grosse Lohnsprünge. Im Durchschnitt bleiben sowohl die Direktoren- als auch die Verwaltungsratslöhne für das Geschäftsjahr 2017 stabil, wie eine erste Analyse der Kompensationsberichte von Schweizer Unternehmen zeigt. Das durchschnittliche Salär von Konzernchefs in der Schweiz lag 2017 bei 3,3 Millionen Franken und damit 1 Prozent unter dem Vorjahr. Dies ergab eine Auswertung der Vergütungsberatungsfirma HCM Hostettler & Company (HCM) von 53 kotierten Firmen, die ihre Löhne bereits offen gelegt hatten. Allerdings waren die Löhne bei den grössten am Swiss Market Index kotierten Firmen mit 8,2 Millionen Franken im Durchschnitt stabil. Spitzenverdiener ist bisher UBS-Konzernchef Sergio Ermotti mit 14,2 Millionen Franken (Vorjahr: 13,7 Millionen). Die Entschädigung bei den im breiteren SMIM-Index (die grössten 30 Mid-Cap-Firmen, die nicht im SMI sind) kotierten Firmen ging um 5,4 Prozent zurück.

COMET MIT MEHR GEWINN: (Flamatt FR) Die Freiburger Comet Gruppe hat 2017 den Umsatz um 32 Prozent auf 438,4 Millionen Franken und den Reingewinn um 30 Prozent auf 35,5 Millionen Franken gesteigert. Der Hersteller von Röntgensystemen profitierte von einer anziehenden Nachfrage in den USA und in Asien. Zulegen konnte die Gruppe in allen Geschäftsbereichen, wobei vor allem die Sparte Plasmakontrolltechnologien den Wachstumsschub ermöglichte. Aber auch im Bereich Röntgensysteme und -module erreichte Comet ein deutliches Umsatzwachstum. Die stärkste Nachfragezunahme verzeichnete Comet in dieser Sparte bei den Grosssystemen für die Autoindustrie und die Wissenschaft. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Gruppe ein weiteres Wachstum. So soll der Umsatz auf 460 bis 490 Millionen Franken ansteigen.

LEICHTER GEWINNRÜCKGANG: (Olten) Nach dem Gewinnsprung im Vorjahr hat die Alternative Bank Schweiz (ABS) im Geschäftsjahr 2017 einen leichten Knick hinnehmen müssen. Der Jahresgewinn des nicht primär gewinnorientierten Finanzinstituts sank um 3,3 Prozent auf 1,7 Millionen Franken. Insgesamt sei das Geschäftsjahr erfolgreich gewesen, teilte das Geldhaus mit. Die ABS sei in allen Bereichen gewachsen und weise mittlerweile eine Bilanzsumme von 1,745 Milliarden Franken auf. Gleichzeitig hat die Bank, die mit ihrer Geschäftstätigkeit zur nachhaltigen Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen will, mehr Kunden angelockt. Ende Jahr zählte sie 32'831 Kunden. Das sind 1280 mehr als im Jahr zuvor. Die Kundengelder seien deshalb um 4,5 Prozent auf 1,563 Milliarden Franken angestiegen.

MEHR GEWINN: (Basel) Die WIR Bank hat im Geschäftsjahr 2017 den Gewinn um 7 Prozent auf 15,2 Millionen Franken gesteigert. Zulegt hat die Genossenschaftsbank insbesondere im Handelsgeschäft, wo sie den Erfolg mehr als verdoppeln konnte. Im Handelsgeschäft stieg der Erfolg von 7,3 Millionen auf 16,5 Millionen Franken. Man habe vom guten Verlauf der Börsen profitiert, sagte WIR Bank-Sprecher Volker Strohm auf Anfrage. Auch im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erhöhte sich der Erfolg markant um 25,3 Prozent auf 31,4 Millionen Franken. Im Hauptertragspfeiler, dem Zinsengeschäft, verbesserte die WIR Bank den Erfolg um 1,6 Prozent auf 57,5 Millionen Franken.

MANAGERKRIMINALITÄT: (Zürich) An Schweizer Gerichten sind letztes Jahr 59 Fälle von Wirtschaftskriminalität behandelt worden. Der Gesamtschaden belief sich auf 426 Millionen Franken. Laut dem Beratungsunternehmen KPMG ist damit ist die Anzahl Fälle zwar um 2 gestiegen. Der Gesamtschaden lag aber deutlich unter dem Rekord von 1,4 Milliarden Franken im Vorjahr. Grund für das Allzeithoch war im Vorjahr vor allem der Fall Behring, der grösste Betrugsfall in der jüngeren Schweizer Geschichte mit einem Schaden von 800 Millionen Franken. Die meisten Delikte, total 15, wurden 2017 von Personen im Management begangen. Sie verursachten mit 120,9 Millionen Franken auch den grössten Gesamtschaden. Angestellte riefen eine Schadensumme von 117,4 Millionen Franken hervor.

WEITERER UMSATZSCHWUND: (Stockholm) Beim schwedischen Textilhändler Hennes & Mauritz (H&M) hält die Umsatzflaute an. Im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Februar) gingen die Erlöse um 1,7 Prozent auf 46,2 Milliarden schwedische Kronen (5,3 Milliarden Franken) zurück. Das relativ warme Wetter im Dezember und Januar hatte vielen Modehändlern das Geschäft schwer gemacht, weil sich Winterware nur schwer verkauft. Allerdings hat H&M auch ohne den Wettereinfluss zu kämpfen, denn Online-Händler wie Zalando oder Asos ziehen Kundenschaft ab, und Ketten wie Primark unterbieten beim Preis. Auch gegen den grossen Rivalen Inditex (Zara) hat H&M das Nachsehen. Die Spanier sind wesentlich schneller, wenn es darum geht, die neuesten Trends in die Läden zu bekommen.

AUSGESPIELT: (Chicago) Der insolvente Spielzeughändler Toys 'R' Us löst seine 885 Filialen in den USA auf. Es sei nicht gelungen, einen Käufer zu finden, teilte das Unternehmen mit. Auch eine Einigung mit den Gläubigern zur Umschuldung sei gescheitert. Die Detailhandelskette mit ihren rund 33'000 Mitarbeitenden in den USA hatte vor sechs Monaten Insolvenz angemeldet. Vor allem die Konkurrenz von Onlinehändlern wie Amazon hat dem Unternehmen zugesetzt. Insgesamt beschäftigt Toys 'R' Us weltweit rund 65'000 Menschen. In der Schweiz betreibt Toys 'R' Us zehn Geschäfte. Weder die Toys 'R' Us Filialen, noch die Onlineshops in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (Dach) seien in das amerikanische Insolvenzverfahren involviert, teilte Toys 'R' Us in Köln mit.

STELLENABBAU BEI MUNICH RE: (München) Munich Re streicht in der Zentrale und im Auslandsgeschäft in der Rückversicherung rund 900 Stellen. Der weltgrösste Rückversicherer will damit 200 Millionen Euro einsparen. Konzernchef Joachim Wenning hatte das "Transformationsprogramm" intern bereits im Februar angekündigt, aber keine Zahlen genannt. Etwa die Hälfte des Abbaus entfällt auf München, der Rest vor allem auf die USA. In der Rückversicherung und in Zentralfunktionen arbeiten rund 11'500 Menschen für den Konzern. Der Abbau ist Teil eines Effizienzsteigerungsprogramms. Bis 2020 will Munich Re den auf 2,8 Milliarden Euro steigern, wie der Konzern in München mitteilte. Für das laufende Jahr kalkuliert der Konkurrent von Swiss Re und Hannover Rück mit einem Konzerngewinn zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro.

UNBERECHTIGTE ZÖLLE: (Strassburg) Das EU-Parlament hat die von den USA vorläufig verhängten hohen Einfuhrzölle auf spanische Oliven als Verstoss gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verurteilt. Die Regierung in Washington müsse diesen Beschluss rückgängig machen, verlangte die Strassburger Abgeordnetenkammer. Nach Angaben des US-Handelsministeriums hat die Untersuchung dreier spanischer Exporteure ergeben, dass deren Oliven zwischen 15 Prozent und 20 Prozent unter ihrem Wert in den USA verkauft würden. Daher sei eine Durchschnittsabgabe von gut 17 Prozent für alle Produzenten und Exporteure spanischer Oliven festgesetzt worden. Die US-Behörden argumentieren zudem, die EU-Agrarbeihilfen führten zu einer Wettbewerbsverzerrung und benachteiligten die Olivenerzeuger in Kalifornien. Dieses Argument wies das EU-Parlament zurück.

TIEFER FALL: (Washington) Die Gründerin des gescheiterten Bluttest-Start-ups Theranos, Elizabeth Holmes, hat sich nach Betrugsvorwürfen mit der US-Börsenaufsicht SEC geeinigt. Sie muss eine zivilrechtliche Geldstrafe 500'000 Dollar zahlen. Holmes willigte ausserdem ein, zehn Jahre lang keine Managerpositionen in börsenkotierten Unternehmen zu bekleiden und ihre Kontrolle über Theranos aufzugeben. Holmes und die Firma gestanden bei dem Vergleich mit der SEC allerdings keine Schuld ein. Die SEC warf Holmes und dem früheren Top-Manager Ramesh "Sunny" Balwani vor, durch jahrelanges betrügerisches Handeln mehr als 700 Millionen Dollar von Investoren eingenommen zu haben. Balwani ging keine Einigung mit der SEC ein, und die Börsenaufsicht will gegen ihn vor Gericht ziehen.

WEITER AUF WACHSTUMSKURS: (Dublin) Irland bleibt die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft der EU und profitiert dabei von statistischen Effekten. Das Bruttoinlandprodukt des Landes stieg 2017 um 7,8 Prozent, wie aus offiziellen Daten hervorgeht. Im Schlussquartal legte die Wirtschaft um 3,2 Prozent zum Sommer zu. Kritiker bemängeln allerdings, dass die Daten wegen statistischer Sondereffekte verzerrt seien. Grund für die ungewöhnlichen Werte ist der hohe Beitrag des Aussenhandels. Da es keine grösseren Importe von geistigem Eigentum und keine bedeutenden Abschlüsse beim Flugzeugleasing gab, wurde die Wirtschaft vom sogenannten Aussenbeitrag - Exporte minus Importe - stark beflügelt. Irland ist aus steuerlichen Gründen ein beliebter Standort für multinationale Konzerne.

FAULE KREDITE: (Frankfurt) Geldhäuser in der Euro-Zone sollen mehr Vorsorge für faule Kredite leisten. Künftig sollen Banken alle Darlehen, die neu als ausfallgefährdet eingestuft werden, mit Rückstellungen stärker als bisher abfedern, wie die EZB-Aufsicht in Frankfurt mitteilte. Bei unbesicherten Problemkrediten soll nach zwei Jahren eine 100-prozentige Abdeckung erreicht werden. Bei neuen faulen Krediten, bei denen aber Sicherheiten wie etwa Immobilien oder Wertpapiere hinterlegt sind, soll das spätestens nach sieben Jahren der Fall sein. Stichtag sei der 1. April 2018. Mit ihren Leitlinien wollen die Aufseher verhindern, dass Banken wie nach der Finanzkrise von 2008 erneut einen Berg fauler Kredite auftürmen.

