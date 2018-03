Tagesüberblick Wirtschaft

ZURÜCK ZU DEN WURZELN: (Olten) Der Energiekonzern Alpiq trennt sich von seinem Industriegeschäft und wird damit wieder zum Stromkonzern. Vom Verkauf betroffen sind 7650 Mitarbeitende, davon 4420 Beschäftigte in der Schweiz. Alpiq sieht im Verkauf, der 850 Millionen Franken in die Kasse spült, nur Vorteile. An den französischen Bauriesen Bouygues werden für 850 Millionen Franken die Gebäudetechnik-Tochter Alpiq Intec und die deutsche Kraftanlagen Gruppe verkauft. Vollzogen werden soll der Verkauf in der zweiten Hälfte 2018. Damit steigt der französische Bauriese zur Nummer Eins auf in der Gebäudetechnik in der Schweiz. Die Transaktion sei für das Unternehmen sehr wichtig, sagte Alpiq-Chefin Jasmin Staiblin vor den Medien. Das Geschäft biete "neue Zukunftsperspektiven" - auch für Alpiq.

ROBUSTE WACHSTUMSPROGNOSE: (Bern) Der Internationale Währungsfonds (IWF) attestiert der Schweizer Wirtschaft eine hohe Anpassungsfähigkeit; deshalb habe sie sich robust gegenüber dem starken Franken gezeigt. Für 2018 prognostiziert der IWF ein Wirtschaftswachstum von 2,25 Prozent - und liegt damit im Rahmen der aktuellen BIP-Prognosen, die sich zwischen 2,0 und 4,0 Prozent bewegen. Die Schweiz habe den Frankenschock überwunden. In seinem diesjährigen Länderexamen empfiehlt der IWF der Schweiz Reformen zur langfristigen Sicherung der Altersvorsorge. Zudem solle die Schweiz den Immobilien- und Hypothekenmarkt anhaltend überwachen und weitere Massnahmen zur Reduzierung dieses Risikos ergreifen.

DOCH KEIN BÖRSENGANG: (Zürich) Der Flugzeugcaterer Gategroup hat seine Pläne für einen Börsengang in letzter Minute abgeblasen. Das zum chinesischen HNA-Konzern gehörende Unternehmen konnte die Aktien nicht zu dem gewünschten Preis an die Investoren bringen. Es habe eine Lücke bei der Bewertung unter den momentanen Marktbedingungen gegeben, teilte Gategroup mit. Die Gategroup-Aktien hätten eigentlich am (morgigen) Dienstag das erste Mal gehandelt werden sollen. Die Mitte März kommunizierte Preisspanne von 16 bis 21 Franken pro Aktie impliziert eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 bis 2,6 Milliarden Franken. Selbst ein Preis am unteren Ende der Preisspanne werde zum Teil als zu teuer betrachtet, heisst es in einem Bericht der "Finanz und Wirtschaft". Zudem hatten laut dem Bericht Investoren den Preis und die Tatsache kritisiert, dass die hochverschuldete HNA Ankeraktionär bleiben wolle.

ÜBERSCHUSS: (Zürich) Die Schweizer Volkswirtschaft hat im vierten Quartal 2017 knapp 20 Milliarden Franken mehr eingenommen als ausgegeben. Zudem war der Nettozugang bei den Währungsreserven mit 3 Milliarden Franken deutlich geringer als mit 21 Milliarden im Vorjahresquartal. Die gesamten Einnahmen erreichten im vierten Quartal 157 Milliarden Franken (Vorjahresquartal: 165 Milliarden Franken), die Ausgaben beliefen sich auf 137 Milliarden Franken (Vorjahr 143 Milliarden) Franken, wie aus den Zahlen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hervorgeht.

MEHR GEWINN: (Cham ZG) Die Cham Group hat in ihrem letzten Geschäftsjahr als Papierherstellerin den Umsatz gehalten. Wegen verbesserter Margen erzielte das Unternehmen, das künftig auf Immobilien setzt, deutlich mehr Gewinn. Der Umsatz stieg leicht um 0,5 Prozent auf 199,3 Millionen Franken, wie Cham mitteilte. Der Betriebsgewinn (Ebit) erhöhte sich markant um 78,1 Prozent auf 18,7 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 14,9 Millionen Franken - eine Steigerung von 74 Prozent. Den Verkauf des Papiergeschäfts an die südafrikanische Sappi Gruppe hatte Cham Ende Februar abgeschlossen. Die Gruppe wird als reines Immobilienunternehmen an der Schweizer Börse kotiert bleiben.

ÜBERNAHME: (Vernier) Der führende Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan hat in einem ersten Schritt 40,6 Prozent der französischen Naturex übernommen. Ziel ist eine vollständige Übernahme, um das Geschäft mit pflanzlichen Rohstoffen zu stärken. Für die Beteiligung bietet Givaudan 135 Euro je Aktie. Für die restlichen ausstehenden Aktien soll ein Barangebot in gleicher Höhe unterbreitet werden. Die Offerte entspricht einer Unternehmensbewertung von 1,29 Milliarden Euro. Naturex ist an der französischen Börse Euronext kotiert. Sie erzielt mit 1700 Mitarbeitern 405 Millionen Euro Umsatz. Sie ist nach eigenen Angaben führend bei Pflanzenextrakten und natürlichen Inhalten für die Lebensmittel-, Gesundheits- und Kosmetikindustrie.

WICHTIGSTER HANDELSPARTNER: (Brüssel) Die USA bleiben der wichtigste Handelspartner der EU. Im vergangenen Jahr summierten sich die Geschäfte mit den USA auf 631 Milliarden Euro und damit auf 16,9 Prozent des gesamten Warenverkehrs der Europäischen Union, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Knapp dahinter liegt China mit 573 Milliarden Euro und 15,3 Prozent auf Rang zwei. Mit deutlichem Abstand folgt die Schweiz (261 Milliarden Euro und 7,0 Prozent). Die Daten untermauern, wie sehr Europa unter einem Handelskonflikt mit den USA leiden würde. Seit Freitag gelten Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe in die USA, von denen die 28 EU-Mitglieder allerdings zunächst ausgenommen sind. Die Massnahmen von US-Präsident Donald Trump zielen damit vor allem auf China.

DEAL USA/SÜDKOREA: (Washington/Seoul) Nach ihren jüngsten Zolldrohungen versuchen die USA nun wichtigen Handelspartnern weitreichende Zugeständnisse abzuringen. Südkorea stimmte Änderungen im Freihandelsabkommen zugunsten der Vereinigten Staaten zu. Als Gegenleistung wird das Land dauerhaft von neuen US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren ausgenommen. Südkoreas Stahlindustrie wird zwar unbefristet von den amerikanischen Schutzzöllen befreit. Zugleich allerdings verpflichtet sich die Regierung in Seoul zu einer Begrenzung der Stahlexporte in die USA. Diese dürfen höchstens 70 Prozent des Durchschnittsvolumens der vergangenen Jahre betragen. Ausserdem darf künftig jeder US-Autobauer 50'000 Fahrzeuge pro Jahr nach Südkorea liefern, auch wenn diese nicht den dortigen Sicherheitsstandards genügen. Bislang lag die Schwelle bei 25'000.

SCHWÄCHERES WACHSTUM: (Stockholm/London) Spotify rechnet im Jahr seines Börsengangs mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Er erwarte ein Plus zwischen 20 und 30 Prozent auf maximal 5,3 Milliarden Euro, teilte der weltgrösste Musik-Streamingdienst mit. Der schwedische Konzern peilt für 3. April den Gang aufs New Yorker Parkett an. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um 39 Prozent geklettert. Ende des Monats will Spotify zwischen 73 und 76 Millionen zahlende Abonnenten zählen und damit etwa doppelt so viele wie der schärfste Wettbewerber Apple. Zum Jahresende sollen es dann 92 bis 96 Millionen sein. Bisher hat das Unternehmen noch nie schwarze Zahlen geschrieben. 2018 soll sich Spotify zufolge der Betriebsverlust auf 230 bis 330 Millionen Euro reduzieren. 2017 lag der operative Fehlbetrag bei 378 Millionen Euro.

NEUORGANISATION: (Peking) Die Kommunistische Partei (KP) stellt dem neuen chinesischen Notenbankchef Yi Gang einen mächtigen und ranghöheren Funktionär zur Seite. Yis Vize werde der Leiter der unlängst geschaffenen Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen, Guo Shuqing, teilte die amtliche "Financial News" mit. Zugleich wird der Notenbankgouverneur demnach seinem Stellvertreter eine wichtige Funktion überlassen müssen: die Rolle des lokalen Parteichefs der KP in der Zentralbank. Guo ist Vollmitglied im KP-Zentralkomitee, während Yi nur als alternatives Mitglied fungiert. Obwohl der Vize also in der Parteihierarchie höher angesiedelt ist, dürfte Yi als Notenbankchef dennoch das geldpolitische Tagesgeschäft lenken.

MILLIARDEN-KAUF: (München) Der deutsche Baustoff-Konzern Knauf greift nach dem US-Konkurrenten USG. Der Gips-Hersteller Gebr. Knauf KG habe ein Übernahmeangebot über mindestens 42 Dollar je Aktie für das Chicagoer Unternehmen in Aussicht gestellt, teilte dessen grösster Aktionär Berkshire Hathaway mit. Mit dem Angebot, das 25 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag an der New Yorker Börse liegt, würde USG mit 5,9 Milliarden Dollar bewertet. Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft von Warren Buffett, sei grundsätzlich bereit, ihren USG-Anteil von 30,8 Prozent zu diesem Preise abzugeben, erklärte Knauf. Knauf ist mit 10,5 Prozent bereits zweitgrösster Aktionär von USG. Das Unternehmen aus Iphofen bei Würzburg beschäftigt 27'000 Mitarbeitende und setzt sieben Milliarden Euro um.

RÜCKZUG: (Singapur) Der Fahrdienstvermittler Uber zieht sich aus einem weiteren Markt in Asien zurück. Der US-Konzern verkauft sein Südostasien-Geschäft an den dortigen Konkurrenten Grab. Uber erhält dafür 27,5 Prozent an der neu entstehenden Firma, wie die beiden Unternehmen mitteilten. 2016 hatte Uber sein China-Geschäft an den dortigen Rivalen Didi Chuxing abgegeben und dafür ebenfalls eine Beteiligung erhalten. Noch im Februar hatte Uber-Chef Dara Khosrowshahi bei einem Besuch in Indien angekündigt, sein Unternehmen werde weiter aggressiv in der Region Südostasien investieren, auch wenn dort Verluste drohten.

REMINGTON IST PLEITE: (Wilmington) Die älteste US-Waffenschmiede Remington Outdoor ist pleite. Der Hersteller von Schusswaffen beantragte am Sonntag Insolvenzschutz, um mit seinen Gläubigern einen Abbau seiner Schulden zu vereinbaren. Die Insolvenz soll bis 3. Mai abgewickelt werden. Finanzchef Stephen Jackson erklärte in den Unterlagen für das zuständige Gericht, im vergangenen Jahr sei der Umsatz deutlich zurückgegangen. Es falle dem Unternehmen schwer, die Forderungen seiner Gläubiger zu erfüllen. Nach mehreren Massakern an Schulen, zuletzt Mitte Februar in Parkland im US-Bundesstaat Florida, werden die Forderungen nach schärferen Waffenkontrollen immer lauter. Am Wochenende hatten Hunderttausende in den USA demonstriert und ein Verbot von Sturmgewehren für Zivilisten verlangt.

AUF REKORDTIEF: (Teheran) Inmitten von Sorgen um eine weitere Verschärfung der Spannungen mit den USA ist der iranische Rial auf ein Rekordtief gefallen. Trotz einer massiven Intervention der Regierung in Teheran fiel die iranische Währung unter die Schwelle von 50'000 Rial zum Dollar. Berichten zufolge horten die Iraner wegen der Unsicherheit so grosse Mengen Dollar, dass einigen Banken bereits die Greenbacks ausgehen. Laut der Website Financial Information Network notierte der Rial auf dem freien Markt bei 50'860 Rial zum Dollar, während der offizielle Wechselkurs bei 37'686 lag. Die Regierung hatte im Februar den Verfall zu stoppen versucht, indem sie die Zinsen erhöhte, Währungshändler festnahm und die Konten von Spekulanten einfror. Doch der Verfall setzte sich vor den Ferien zum persischen Neujahr am 21. März fort.

