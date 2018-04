Tagesüberblick Wirtschaft

KEINE PREISSENKUNG: Nach dem Einstieg von Salt ins TV- und Festnetzgeschäft mit Kampfpreisen hält die Swisscom an ihren Tarifen fest. "Es ist keine Preissenkung geplant", sagte Swisscom-Produktchef Dirk Wierzbitzki am Rande einer Medienkonferenz. Die Offensive des bisherigen Mobilfunkanbieters Salt spüre die Swisscom soweit noch nicht, erklärte Wierzbitzki im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Salt sei bereits seit zwei Jahren mit sehr aggressiven Preisen im Mobilfunk unterwegs. "Das hat an den Marktverhältnissen kaum etwas geändert. Im Gegenteil. Es gibt viele Kunden, die Salt ausprobiert haben und wieder zu uns zurückkommen", erklärte der Produktmanager. Salt war vor zwei Wochen nach über sieben Jahren Absenz mit Pauken und Trompeten ins Festnetzgeschäft zurückgekehrt: Mit Kampfpreisen und dem schnellsten Internet der Schweiz will die Firma den hiesigen Markt aufmischen.

FINANZHILFE FÜR BESITZER: Der Agrochemiekonzern Syngenta plant die Emission von Anleihen in Milliardenhöhe, um seinen verschuldeten Besitzer ChemChina zu refinanzieren. Die Basler haben die Banken BNP Paribas, Citi, Credit Suisse und HSBC beauftragt, eine Reihe von Anlegertreffen zu organisieren. Je nach Marktlage könnten im Anschluss daran Anleihen im Volumen von bis zu 4,8 Milliarden ausgegeben werden, möglicherweise in Verbindung mit einer Bankkreditfinanzierung, heisst es in einer einer Mitteilung. Die Mittel sollen zur Refinanzierung des Syngenta-Aktionärs verwendet werden. Der verbleibende Erlös werde für allgemeine Unternehmenszwecke bei Syngenta verwendet. Syngenta war im vergangenen Sommer für 43 Milliarden Dollar vom chinesischen Staatskonzern ChemChina übernommen worden.

RENAISSANCE DES EINFAMILIENHAUSES: Einfamilienhäuser sind in der Schweiz wieder gefragter als Eigentumswohnungen. 2017 wurden in der Schweiz insgesamt rund 31'100 Einfamilienhäuser auf Internetportalen zum Kauf angeboten. Das Angebot erhöhte sich damit gegenüber dem Vorjahr um rund 3 Prozent. Dies zeigt eine Studie des Immobilienportals Homegate.ch in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Die durchschnittliche Insertionszeit, d.h. die Dauer während der das Angebot auf dem Internet zur Vermietung ausgeschrieben war, sank im vergangenen Jahr um 9 auf 95 Tage. Laut der Studie zeugt dies von einer steigenden Nachfrage auf dem Schweizer Einfamilienhausmarkt. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungennahm derweil ab. Mit durchschnittlich 103 Insertionstagen dauerte es bei den Wohnungen im Vergleich zu den Häusern deutlich länger, bis sie verkauft werden konnten.

KONKURRENZ BEI ÜBERNAHME: Der Westschweizer Bankensoftware-Anbieter Temenos erhält bei der geplanten Grossübernahme der britischen Softwareschmiede Fidessa wohl gewichtige Konkurrenz. Mit der Beteiligungsgesellschaft Ion Investment Group und dem US-Softwarehersteller SS&C Technologies sind zwei weitere Firmen interessiert. Fidessa bestätigte entsprechende Medienberichte unter anderem der "Financial Times". Fidessa hatte schon am letzten Dienstag bekannt gegeben, es hätten sich zwei weitere Interessenten gemeldet. Namen wurden damals keine genannt. Es hiess lediglich, einer der beiden Interessenten ziehe eine Offerte mit einer Prämie von 5 Prozent zum Temenos-Angebot in Erwägung. Konkret gehe es um ein Angebot von 38,3 Pfund pro Aktie. Nun heisst es, diese mögliche Offerte stamme von Ion. Von SS&C liege derzeit noch kein Vorschlag vor.

HÖHERE PREISE: In der Schweiz sind die Preise im März gestiegen. Vor allem für Pauschalreisen ins Ausland, für Flugtickets sowie für Hotelübernachtungen mussten die Konsumenten tiefer in die Tasche greifen. Verteuert haben sich im Berichtsmonat auch Kleider und Schuhe (+5,2 Prozent). Praktisch unverändert blieben hingegen die Preise für Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke sowie Wohnungsmieten. Deutlich weniger bezahlen mussten die Konsumenten für Erdölprodukte (-1,5 Prozent), für alkoholische Getränke (-1,2 Prozent) sowie für die Gesundheitspflege (-0,4 Prozent) - insbesondere Medikamente wurden im März billiger. Der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) ist im März auf 101,5 Punkte angestiegen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Die Kaufkraft der Konsumenten ist demnach im März, verglichen mit Februar, gesunken.

SCHWEIZER ANBIETER BESSER: Die Qualität der Schweizer Mobilfunknetze schwingt im Vergleich zu Deutschland und Österreich oben aus. In einem die gesamte Region umfassenden Test des Internetportals Chip schnitten die Anbieter hierzulande besser ab als die Konkurrenz in den Nachbarländern. Die Schweizer Netzversorgung liege im direkten Ländervergleich an erster Stelle, so das Fazit der veröffentlichten Testergebnisse. Chip Online hat dazu bei Testingenieuren von Net Check entsprechende Messungen in Auftrag gegeben. Demnach rangieren Swisscom und Sunrise vor den Anbietern der nördlichen Nachbarn, vor der Deutschen Telekom und der österreichischen A1. Im landesinternen Duell setzte sich die Swisscom vor Sunrise an die Spitze. Salt wird aufgrund der nicht angebotenen LTE-Technologie auf den dritten Platz verwiesen.

GEWINNER VON HANDELSSTREIT: Schweizer Chemieunternehmen wie Clariant könnten laut Marktexperten vom schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China profitieren. Die von China angekündigten Zölle seien zwar vordergründig negativ für exportorientierte Sektoren wie die Chemiebranche. Da der drohende Handelsstreit aber vor allem Chemiekonzerne in den USA und Asien treffen dürfte, seien Schweizer Unternehmen im Vorteil, so das Fazit der Branchenstudie. Gemäss den Berechnungen der Analysten von Baader Helvea sind rund ein Viertel der 106 Produkte, die von China zukünftig mit einer 25 Prozent höheren Besteuerung rechnen müssen, Chemieprodukte. Konkret nennen die Helvea-Analysten europäische Unternehmen wie BASF, Evonik oder eben Clariant, die "womöglich als Profiteure aus dem Handelskrieg hervorgehen", heisst es. Im Gegensatz dazu dürften Unternehmen wie Lanxess oder K+S aufgrund ihrer starken US-Exposition eher auf der Verliererseite enden.

VERLUSTREDUKTION: Der Immobilienentwickler und Hotelkonzern Orascom Development (ODH) hat im vergangenen Jahr von der Wende in Ägyptens Tourismus profitiert. Die Gruppe des ägyptischen Investors Samih Sawiris konnte den Umsatz steigern und den Verlust markant vermindern. Der Umsatz nahm 2017 um 2,9 Prozent auf 244,4 Millionen Franken zu. Unter dem Strich schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen. Es gelang ihm jedoch, seinen Verlust von 196,4 Millionen Franken im Vorjahr auf 41,1 Millionen Franken einzudämmen. Kurz vor Ostern hatte bereits die grösste Tochtergesellschaft, Orascom Development Egypt, die Rückkehr in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Umsatz stieg um fast 80 Prozent auf rund 141 Millionen Franken. Der Reingewinn der Tochter lag bei rund 21 Millionen Franken.

MODEHANDEL UNTER DRUCK: Der grösste Nonfood-Markt, das Bekleidungsgeschäft, hat letztes Jahr weiter an Boden verloren, aber nicht so stark wie in den Vorjahren. Der Umsatz gab um 3 Prozent auf 8,78 Milliarden Franken nach, wie das Marktforschungsunternehmen GfK Schweiz mitteilte. In den letzten sechs Jahren habe sich der Fashion-Markt um 1,9 Milliarden Franken verkleinert. Weiterhin schwierig gestaltete sich letztes Jahr auch für den Wohneinrichtungsmarkt. Er schrumpfte um 2 Prozent auf 5,26 Milliarden Franken. Der Sportmarkt erzielte ein Plus von 3 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken. Der kleine Spielwarenmarkt steigerte die Umsätze um 2 Prozent auf 470 Millionen Franken.

ENERGIE AUS DEM DACHZIEGEL: Auf dem Campus der Hochschule in Horw LU steht ein Musterhäuschen, auf dessen Dach eine Weltneuheit Energie produziert. Die Dachziegelmodule sind Solarzelle, Wind- und Wärmekraftwerk in einem. Drei Jahre wurde daran getüftelt. Auf dem 43 mal 34 Zentimeter grossen und 4,5 Kilogramm schweren Modul fängt eine Photovoltaikzelle die Sonnenstrahlen ein, Wärme wird in einen Wasserkreislauf geleitet und mitten drin in dem Korpus aus glasfaserverstärktem Polyamid steckt ein Windrad. Diese wird angetrieben vom Wind und der Thermik, wenn die Luft am Abend den Hauswänden hoch strömt. Das Konzept ist einfach: die Module lassen sich einem Lego-System gleich auf das Dach klinken.

FEHLER BEI HALBJAHRESABSCHLUSS: Die Schweizer Börsenaufsicht hat sich mit dem Nahrungsmittelhersteller Hochdorf im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen die Rechnungslegungsvorschriften (Swiss GAAP FER) im Halbjahresabschluss 2017 geeinigt. Der Milchverarbeiter wird 10'000 Franken an die Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung zahlen. Zudem hat sich Hochdorf verpflichtet, die Fehler zu korrigieren, wie die SIX Exchange Regulation mitteilte. Dabei geht es darum, wie das Unternehmen die im März 2017 platzierte Pflichtwandelanleihe verbucht hat. Diese wurde vollumfänglich im Eigenkapital berücksichtigt, statt sie in eine Fremd- und Eigenkapitalkomponente aufzuteilen. In der Folge wurde ein zu hoher Zinsaufwand erfasst. Diese Versäumnisse führten im Halbjahresabschluss 2017 zum Ausweis eines zu tiefen Konzernergebnisses und eines zu hohen Eigenkapitals.

REKORDHOHES HANDELSDEFIZIT: Mitten im Zollstreit mit China hat sich das Handelsdefizit der USA noch einmal ausgeweitet und liegt auf dem höchsten Niveau seit über neun Jahren. Die Importe übertrafen die Exporte im Februar um 57,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte. Das ist nicht nur der sechste Anstieg in Folge, sondern zugleich der höchste Wert seit Oktober 2008. Mehr als die Hälfte des Defizits geht auf das Konto von China: Von dort importierten die USA für 29,3 Milliarden Dollar mehr als sie an Waren dorthin exportierten. Das Handelsdefizit mit China verringerte sich damit allerdings im Vergleich zum Vormonat um fast 19 Prozent. Die US-Exporte wuchsen im Februar um 1,7 Prozent auf gut 204 Milliarden Dollar. Die Importe legten ebenfalls um 1,7 Prozent auf rund 262 Milliarden Dollar zu - auch das ist eine Höchstmarke.

WTO SOLL SCHLICHTEN: China hat wegen der US-Importzölle für Stahl und Aluminium bei der Welthandelsorganisation (WTO) ein Streitschlichtungsverfahren beantragt. Das chinesische Handelsministerium bezweifelte in einer Erklärung, dass die neuen US-Importhürden, wie von der US-Regierung dargestellt, aus Gründen der nationalen Sicherheit ergriffen worden seien. Vielmehr wirft das Land den USA Protektionismus zum Schutze der heimischen Stahl- und Aluminiumindustrie vor. Damit verstiessen die USA gegen das "Nicht-Diskriminierungs-Gebot im multilateralen Handelssystem" und verletzten die Zollabbau-Ziele im Rahmen der WTO. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, setzt unterdessen längerfristig auf eine bilaterale Handelsvereinbarung mit China.

TEURE STEUERREFORM: Die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump hat die Grossbanken in den USA einer Analyse zufolge 38,5 Milliarden Euro Gewinn gekostet. Europäische Grossbanken verloren hingegen nur 4,2 Milliarden Euro, wie die Unternehmensberatung EY mitteilte. Die US-Konkurrenz macht insgesamt aber deutlich bessere Geschäfte als UBS, CS, Deutsche Bank und Co. Insgesamt machten die zehn nach Bilanzsumme grössten US-Banken zusammen vergangenes Jahr 74 Milliarden Euro Gewinn - 2016 waren es noch 116 Milliarden Euro. Die zehn grössten europäischen Institute verdoppelten zwar ihren Gewinn von 21 auf 42 Milliarden Euro - damit waren sie aber trotzdem deutlich weniger profitabel als die US-Konkurrenz.

BÖRSENFUSION: Die New Yorker Börse Nyse übernimmt die deutlich kleinere Chicagoer Aktienbörse CHX. Die Börsenbetreiber hätten eine entsprechende Vereinbarung erzielt, teilten die Chicago Stock Exchange und die Nyse-Mutter ICE mit. Zum Kaufpreis schwiegen sich die Unternehmen aus. CHX hatte nach einem neuen Käufer gesucht, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC die geplante Übernahme durch ein Konsortium um die chinesische Chongqing Casin Enterprise Group durchkreuzt hatte.

ERSTE FESTNAHMEN: In der Kryptowährungshochburg Südkorea hat es erstmals Festnahmen wegen angeblichen Betrugs gegeben. Den vier Verdächtigen - darunter der Chef der fünftgrössten Internetwährungsplattform des Landes, Coinnest - wird Veruntreuung von Kundengeldern zur Last gelegt. Sie sollen Gelder von Kundenkonten auf ihre eigenen transferiert haben, wie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur Reuters sagte. Südkorea ist gemessen am Handelsvolumen das drittwichtigste Land für Kryptowährungen wie Bitcoin. Von Coinnest lag zunächst keine Stellungnahme vor.

AN DYNAMIK EINGEBÜSST: Die Euro-Zone und ihre grösste Volkswirtschaft Deutschland haben im März weiter an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der Währungsunion - Dienstleister und Industrie zusammen - fiel um 1,9 auf 55,2 Punkte. Sie verzeichnete damit das schwächste Wachstum seit Anfang 2017, wie das Institut IHS Markit zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 5000 Unternehmen mitteilte. Das Barometer liegt aber weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Auch in Deutschland liefen die Geschäfte zuletzt nicht mehr ganz so gut. Das Markit-Barometer für die Privatwirtschaft fiel um 2,5 auf 55,1 Punkte. Das ist der schwächste Wert seit acht Monaten.

ZURÜCK INS MUTTERLAND: Der Halbleiterkonzern Broadcom hat rund drei Wochen nach der gescheiterten Übernahme des US-Konkurrenten Qualcomm seinen Firmensitz wie angekündigt von Singapur in die USA verlegt. Der Schritt, der am Mittwoch offiziell in Kraft trat, markiere "eine wichtige Etappe" in der Geschichte des Unternehmens, das "immer eine amerikanische Firma" gewesen sei, erklärte Broadcom-Chef Hock Tan. Die Aktionäre hatten der Verlegung des Firmensitzes bereits Ende März zugestimmt, am Montag gaben auch die Behörden in Singapur grünes Licht. Zuletzt hatte sich der Firmensitz in Singapur als nachteilig bei der versuchten Übernahme von Qualcomm erwiesen. US-Präsident Donald Trump legte Mitte März sein Veto gegen die Übernahme durch Broadcom ein.

