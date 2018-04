Tagesüberblick Wirtschaft

EMS-CHEMIE WÄCHST: Der Spezialchemiekonzern Ems hat zum Jahresauftakt die positive Umsatzentwicklung des Vorjahres auch 2018 fortgesetzt. Von Januar bis März sind die Verkäufe um 11,8 Prozent auf 595 Millionen Franken gestiegen, wie es in einer Mitteilung heisst. Gewinnzahlen gibt die von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher geführte Firma quartalsweise jeweils nicht bekannt. Dank Neugeschäften habe das Unternehmen die Marktposition ausbauen können, teilte Ems mit. Die Währungssituation habe sich ebenfalls positiv auf den Umsatz ausgewirkt. Zudem erhöhte Ems wegen gestiegener Rohstoffpreise die Verkaufspreise.

MEHR ÜBERNACHTUNGEN: Die Schweizer Tourismusbranche befindet sich auf Erholungskurs. Vor allem ausländische Gäste haben zum Jahresbeginn zu einer deutlichen Zunahme der Hotelübernachtungen geführt. Die Zahl der Logiernächte stieg im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf insgesamt 3,18 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Mit 1,63 Millionen Übernachtungen machen einheimische Hotelgäste zwar weiter die Mehrheit aus. Der Anstieg fiel mit 2,7 Prozent aber schwächer aus als bei den ausländischen Touristen. Diese sorgten mit einem Plus von 5,8 Prozent für 1,54 Millionen Logiernächte. Der starke Franken hatte in den vergangenen zwei Jahren viele Ausländer - insbesondere Europäer - von Ferien in der Schweiz abgehalten. Inzwischen hat der Euro gegenüber der Schweizer Währung zugelegt und damit Ferien hierzulande vergünstigt.

MEHR VAKANZEN: Schweizer Unternehmen haben im ersten Quartal 4 Prozent mehr Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr. Dies zeigt der Adecco Swiss Job Market Index. Gegenüber dem vorangegangenen Winterquartal verharrte der Index mit einem Plus von 1 Prozent auf hohem Niveau. Wie bereits in den letzten Quartalen werden vor allem Angestellte in der Informatik gesucht, wie Adecco am Freitag mitteilte. Weiter macht sich in den Stelleninseraten auch der Aufschwung im Schweizer Exportmarkt bemerkbar - insbesondere in der Genferseeregion.

DEVISENBERG WÄCHST: Die Devisenreserven der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind im März um deutliche 5,5 Milliarden Franken gestiegen. Per Ende des Berichtsmonats lag der Wert bei 737,81 Milliarden Franken, nachdem es Ende Februar noch 732,26 Milliarden Franken gewesen waren. Der Gesamtbestand der Reserven (exkl. Gold) erreichte Ende März 743,25 Milliarden nach 737,59 Milliarden Franken im Vormonat, wie die SNB mitteilte. Ob und allenfalls wie stark die SNB im März am Devisenmarkt mit Fremdwährungskäufen interveniert hat, ist aus den Zahlen nicht genau herauszulesen. Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken ein Hauptgrund für die Veränderungen.

SCHON WIEDER TOP: Die Schweizer Zehner-Note ist zur Banknote des Jahres 2017 gewählt worden. Das gab die Internationale Banknotengesellschaft (IBNS) am Freitag bekannt. Bereits im Vorjahr hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) mit der Fünfzigernote den ersten Preis eingeheimst. Weltweit wurden 2017 rund 170 neue Banknoten eingeführt. Davon waren fast ein Drittel von "ausreichend neuem Design", um für eine Nominierung in Frage zu kommen, wie es auf der Internetseite der IBNS heisst. In einer so engen Entscheidung wie noch nie platzierte sich der gelbe Schweizer Geldschein mit dem Bahntunnel, dem Uhrwerk und dem Dirigentenstab knapp vor Banknoten der Royal Bank of Scotland, Kanada, Fidschi, Norwegen und Dschibuti. Kriterien waren das Design, Sicherheit und Innovation. Die IBNS versteht sich als gemeinnützige Bildungsorganisation und verfolgt das Ziel, das Wissen über die weltweiten Banknoten zu fördern. Der Verband hat über 2000 Privatmitglieder in mehr als 90 Ländern.

100 JAHRE SPBV: Vor 100 Jahren wurde der Schweizerische Bankpersonalverband (SPBV) gegründet. Auslöser war die Verelendung der Bankangestellten gegen Ende des 1. Weltkrieges 1918. Bittere Not und eine galoppierende Inflation hatten aus den einst so stolzen Bankbeamten in der Schweiz ein "Stehkragenproletariat" gemacht. Die Unzufriedenheit der Bankangestellten, die man heute als "Working Poor" bezeichnen würde, gipfelte im Zürcher Bankenstreik vom 30. September und 1. Oktober 1918. "Ein einschneidendes Ereignis - noch vor dem landesweiten Generalstreik", schreibt der SPBV in einer Mitteilung. Der Bankenstreik sei erfolgreich gewesen und habe den Boden gelegt für die seither gelebte Sozialpartnerschaft in der Bankbranche. Am Freitag erinnerte der SPBV in Zürich an einer Medienkonferenz an das historische Ereignis. Am (morgigen) Samstag, dem 7. April, jährt sich die Gründung des Schweizerischen Bankpersonalverbandes zum 100. Mal.

GEBREMSTE CAMPER-LUST: Der lange und kalte Winter in der Schweiz hat den Wohnmobilhändlern einen Strich durch die Rechnung gemacht: In den ersten drei Monaten des Jahres wurden 22,8 Prozent weniger neue Wohnmobile und andere Personentransporter verkauft als noch im Vorjahreszeitraum. Es wurden 929 Fahrzeuge dieser Kategorie neu zugelassen, nach 1204 im Vorjahresquartal, wie der Verband Auto-Schweiz mitteilte. Auch der Verkauf von leichten Nutzfahrzeugen stockte zu Jahresbeginn. Mit 7293 Fahrzeugen wurden 6,8 Prozent weniger neu immatrikuliert. Von den positiven Erwartungen für das Wachstum der Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr sei noch nicht viel zu spüren, schreibt der Importeur-Verband. Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge gilt als Gradmesser der laufenden Wirtschaftsentwicklung.

PAX MIT SCHWARZEN ZAHLEN: Die Pax Gruppe hat im Geschäftsjahr 2017 einen Reingewinn von 6,8 Millionen Franken eingefahren. Noch im Verlust hatten Sondereffekte die genossenschaftlich organisierte Versicherungsgruppe um 11,6 Millionen Franken in die Verlustzone gedrückt. In einem anspruchsvollen Umfeld habe sich die Gruppe erfolgreich behauptet, schreibt Pax in einer Mitteilung. Die Bruttoprämien der in der privaten und beruflichen Vorsorge tätigen Pax Versicherung wuchsen um 0,9 Prozent auf 881 Millionen Franken an. Der Markt sei dagegen nach Schätzungen des Schweizerischen Versicherungsverbands SVV um 3,5 Prozent geschrumpft, heisst es weiter in der Mitteilung.

VOLLSTÄNDIGE ÜBERNAHME: Der Pharmakonzern Roche hat eine milliardenschwere Übernahme in den USA auf Big Data in der Krebsforschung abgeschlossen. Der Kauf des Software-Anbieters Flatiron Health für 1,9 Milliarden Dollar sei vollzogen, teilte der Konzern mit. Die Übernahme hatte Roche bereits Mitte Februar angekündigt. Die neue Tochter mit Sitz in New York wertet über eine Kooperation mit mehr als 265 Krebskliniken und Pharmafirmen die Daten von Millionen von Patienten aus. So soll eine bessere und effizientere Behandlung möglich werden. Auch bei behördlichen Genehmigungen von Krebsarzneien spielt die Software ein Rolle: Flatiron bereite die Daten der Patienten aus den Kliniken für Entscheidungen der Aufsichtsbehörden auf, die etwa über die Zulassung eines neuen Medikaments bestimmen. Roche war bereits mit 12,6 Prozent an der 2012 gegründeten Firma beteiligt.

RENOVATION ABGESCHLOSSEN: Die Jugendherberge im Berner Marziliquartier ist nach rund anderthalb Jahren Bauzeit wieder offen. Neben dem sanierten Hauptgebäude ist ein kubischer Neubau entstanden. Er verfügt über 90 Betten auf vier Stockwerken. Von den Zimmern aus hat man Sicht auf die Aare. In dem Gebäude finden sich auch Seminarräume und ein Gartensitzplatz, wie die Jugendherbergen auf ihrer Homepage schreiben. Die restlichen 94 Betten sind im denkmalgeschützten Haupthaus untergebracht. Eine Küche zum selber Kochen hat die Jugendherberge nicht. Dafür gibt es ein Restaurant, das jeweils am Mittag und am Abend ein Dreigangmenu serviert. Die Jugendherberge Bern liegt zwischen Bundeshaus und Aare.

MILLIONENAUFTRAG: Der Spezialkunststoffhersteller Gurit hat einen dreijährigen Lieferauftrag für Balsaholz von einem Windturbinenhersteller gewonnen. Der Auftragswert liege bei 64 Millionen Franken, teilte das Unternehmen mit. Sowohl die zu liefernden Volumen als auch der Auftragswert könnten über die Zeit noch steigen, was von der Nachfragesituation des Turbinenherstellers abhänge. Gurit zeigt sich sehr erfreut, dass man als langfristiger strategischer Partner ausgewählt wurde.

HANDELSSTREIT: Auf die Androhung weiterer Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hat die chinesische Regierung mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium in Peking. Zuvor hatte Trump mitgeteilt, er lasse weitere Strafzölle im Umfnag von 100 Milliarden Dollar prüfen. Dies geschehe im "Licht von Chinas unfairer Vergeltung" gegen die vorangegangen US-Zollentscheidungen.

KLEINERER JOB-ZUWACHS: Die US-Wirtschaft hat im März überraschend wenige Jobs geschaffen. Die Regierung in Washington meldete am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht 103'000 neue Stellen. Das ist der geringste Zuwachs seit einem halben Jahr. Experten hatten dagegen mit 193'000 gerechnet, nachdem es im Februar noch ein Plus von 326'000 gegeben hatte. Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote verharrte den sechsten Monat in Folge bei 4,1 Prozent. Damit bleibt die US-Notenbank (Fed) ihrem Ziel der Vollbeschäftigung ganz nahe. Sie hatte auch deshalb im März die Zinsen um einen Viertelpunkt erhöht, auf die Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent. Im weiteren Jahresverlauf sind zwei weitere Zinsschritte wahrscheinlich.

REKORDGEWINN: Samsung hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie nie zuvor. Für das erste Quartal sagte der Apple-Rivale einen Gewinn von umgerechnet gut 14 Milliarden Franken (15,6 Billionen Won) voraus, das sind 57,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Der Umsatz dürfte um 18,7 Prozent auf umgerechnet 54 Milliarden Franken gestiegen sein. Die detaillierten Zahlen will Samsung Ende April vorlegen. Zu dem guten Ergebnis im ersten Quartal hat insbesondere das Top-Modell der Samsung-Smartphones Galaxy S9 beigetragen. Insgesamt leistete das Smartphone-Geschäft einen überraschend soliden Beitrag zum Ergebnis, denn weltweit sind laut Marktforscher die Smartphone-Verkäufe 2017 erstmals zurückgegangen. Samsung stellt auch Speicherchips her, die in den vergangenen Monaten einen Boom erlebten. Analysten sehen aber auch hier den Höhepunkt erreicht.

GEWINNSPRUNG ERWARTET: LG Electronics hat überraschend gute Zahlen für das erste Quartal angekündigt. Der südkoreanische Konzern geht davon aus, dass der Betriebsgewinn um 20 Prozent steigen und den höchsten Wert seit neun Jahren erreichen werde. Erste Zahlen liessen einen Gewinn von 1,1 Billionen Won (rund 997 Millionen Franken) erwarten. Die Analystenerwartungen lagen bei 935 Milliarden Won. Grundlage des guten Ergebnisses waren den Angaben zufolge gestiegene Verkäufe von hochauflösenden OLED-Fernsehgeräten und Haushaltsgeräten der Premiumklasse. Sie kompensierten offenbar die Schwäche des Handy-Geschäft bei LG Electronics. Bei der Smartphone-Sparte von LG wird im ersten Quartal der vierte Quartalsverlust in Folge erwartet. Grund dafür ist vor allem der starke Konkurrenzdruck. Allerdings könnte der Verlust nach Ansicht von Analysten geringer ausfallen als im Vorquartal.

AUF REKORDFAHRT: Die hohe Nachfrage nach Geländewagen und der neuen S-Klasse haben den Absatz von Mercedes-Benz im ersten Quartal auf Rekordfahrt gehalten. Von Januar bis März verkaufte die Marke mit dem Stern gut 594'000 Fahrzeuge weltweit, ein Plus von sechs Prozent. Im März seien die Auslieferungen um knapp vier Prozent gestiegen, teilte Daimler mit. Wachstumsmotor blieb der weltweit grösste Automarkt China, wo Mercedes die Verkaufszahl um 17,2 Prozent steigerte. In Europa belief sich das Plus auf 2,1 Prozent, während der zweitwichtigste Markt des Stuttgarter Autobauers, die USA, mit einem Minus von 0,8 Prozent schwächelte. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz seine Marktführerschaft im Premiumsegment verteidigt dank eines noch stärkeren Wachstums von fast zehn Prozent.

STEUER AUF SOFTDRINKS: Im Kampf gegen Übergewicht und Karies hat Grossbritannien am Freitag eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Sie sieht Abgaben von 18 Pence (rund 24 Rappen) pro Liter auf Getränke vor, die fünf Gramm Zucker pro 100 Milliliter enthalten, bei über acht Gramm sind es 24 Pence. Grossbritannien folgt damit ähnlichen Modellen wie in Frankreich, Norwegen und Mexiko. "Unsere Teenager konsumieren jährlich im Schnitt fast eine Badewanne voll zuckerhaltiger Getränke", erklärte der britische Minister für öffentliche Gesundheit, Steve Brine. Das trage zu dem beunruhigenden Trend zum Übergewicht bei. Die Abgabe werde dabei helfen, den Zuckerkonsum zu senken.

