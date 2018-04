Tagesüberblick Wirtschaft

MILLIARDEN-BÖRSENGANG VON CEVA: (Baar ZG) Die Logistikfirma Ceva will in zwei Wochen, am 4. Mai, an die Schweizer Börse Six gehen. Ceva hatte den Gang an die Börse für das zweite Quartal bereits angekündigt. Mit dem Börsengang will Ceva rund 1,2 Milliarden Franken einnehmen. Die Preisspanne pro angebotener Aktie wird laut Mitteilung auf einen Nominalwert von 27,50 bis 52,50 Franken festgesetzt. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von ungefähr 1,5 bis 1,8 Milliarden Franken. Die bislang grössten Aktionäre von Ceva, drei US-Investmentfonds, blieben auch nach dem Börsengang im Unternehmen investiert, heisst es in der Mitteilung. Als möglicher neuer strategischer Aktionär stellte Ceva CMA-GCM vor, laut Mitteilung die drittgrösste Containerschifffahrtsgruppe der Welt.

RIGI BAHNEN AUF ERFOLGSKURS: (Luzern/Vitznau) Die Rigi Bahnen haben an jedem Tag des Jahres 2017 mindestens 500 Personen transportiert. Das bescherte dem Unternehmen neben einem neuen Frequenzrekord auch einen Gewinnsprung. Unter dem Strich blieben den Rigi Bahnen 2,5 Millionen, was eine Verbesserung von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet, wie das Unternehmen in Luzern berichtete. Der Nettoumsatz wuchs um 17 Prozent auf 27 Millionen Franken. Neben einem deutlich höheren Ertrag aus den Verkehrsgeschäften trugen auch Gastronomie und Shopping zum Ergebnis bei. So wurde etwa mit der Wiedereröffnung des Hochperrons in Goldau ein weiterer Shop in Betrieb genommen. Das Ergebnis auf Stufe EBITDA wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19 Prozent auf 7 Millionen Franken.

MEHR GEWINN FÜR ADUNO: (Zürich) Aduno profitiert vom Trend zur Kreditkarte und zum kontaktlosen Bezahlen. Die im Kreditkarten-, Leasing- und Kleinkreditgeschäft tätige Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr markant mehr verdient: Der Reingewinn stieg um 61,7 Prozent auf 191,6 Millionen Franken. Der Umsatz sank hingegen um 3,9 Prozent auf 459,6 Millionen Franken. Allerdings war im Umsatz 2016 ein Sonderertrag enthalten aus dem Verkauf der Visa Europe, an der die Aduno Gruppe als Mitgliedsinstitut beteiligt war. Unter Ausschluss dieses Sondereffekts erhöhte sich der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,6 Prozent oder 32,6 Millionen Franken.

HELVETIA-VR-PRÄSIDENTIN: Die Aktionäre des Versicherers Helvetia haben Doris Russi Schurter zur Verwaltungsratspräsidentin gewählt. Sie übte das Amt ad interim bereits seit Dezember 2017 aus. Sie ersetzte Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz, der wegen des damals gegen ihn laufenden Finma-Verfahrens zurückgetreten war. Dieses Verfahren gegen ihn ist unterdessen eingestellt und er sitzt in Zürich in Untersuchungshaft. Vor Vincenz' Rücktritt war Russi Schurter Vizepräsidentin des Aufsichtsgremiums.

GEWINNSPRUNG BEI SWICA: (Winterthur) Die Krankenkasse Swica hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt: Die Prämien wuchsen um 7,8 Prozent auf 4,3 Milliarden Franken und damit deutlich schneller als die Versicherungsleistungen. Diese legten um 3,6 Prozent auf 3,7 Milliarden Franken zu. Unter dem Strich blieb mit 94,1 Millionen Franken 17,6 Prozent mehr Reingewinn übrig als noch vor einem Jahr, wie Swica mitteilte. Alle drei Segmente, die Zusatz- und Grundkrankenversicherung sowie die Unfallversicherung, hätten einen positiven Beitrag zum Unternehmensgewinn geleistet. Insgesamt zählt Swica 1,4 Millionen Versicherte.

INFICON LEGT STARK ZU: (Bad Ragaz) Der St. Galler Messtechnikkonzern Inficon hat nach einem rekordträchtigen Vorquartal im ersten Quartal 2018 noch einmal einen Rekord bei Umsatz und Betriebsgewinn hingelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um über 19 Prozent. Er erreichte 110,7 Millionen Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Währungseinflüsse eingeschlossen ist das eine Steigerung um 25,1 Prozent verglichen mit dem ersten Quartal 2017. Unter dem Strich blieb im Startquartal ein Reingewinn von 18,7 Millionen Dollar. Verglichen mit dem ersten Quartal 2017 bedeutet das einen Gewinnsprung um 44 Prozent. Der Betriebsgewinn wuchs um 17,6 Prozent auf rekordhohe 24,6 Millionen Dollar. Das entspricht einer Marge von 22,2 Prozent.

GEWINNPLUS FÜR REKA: (Bern) Die Schweizer Reisekasse (Reka) hat im vergangenen Jahr mehr Geld verdient. Unter dem Strich blieben 3 Millionen Franken Reingewinn, nach knapp 57'400 Franken im Vorjahr. Beim Betriebsergebnis schaffte es Reka zurück in die schwarzen Zahlen. Der Betriebsgewinn belief sich auf 2,1 Millionen Franken, nach einem Verlust von 3,5 Millionen Franken im Vorjahr, wie Reka anlässlich der Generalversammlung mitteilte. Der Umsatz stieg dank Sonderfaktoren und dem wachsenden Reisegeschäft um fast ein Fünftel: Er legte um 18,9 Prozent zu auf 85,6 Millionen Franken. Reka strukturierte die Vermögensanlagemandate um und erzielte in der Folge Verkaufsgewinne auf Wertschriften. Damit verdoppelte sich der Ertrag der Vermögensanlagen knapp auf 23,6 Millionen Franken.

TEMENOS ÜBERBOTEN: (Genf) Der Genfer Bankensoftwareanbieter Temenos erhält starken Gegenwind bei seiner angestrebten Übernahme des britischen Software-Unternehmens Fidessa. Die in Irland ansässige ION Investment Group hat Ein höheres Gegenangebot publik gemacht. Die Verwaltungsräte von ION und Fidessa hätten sich über eine Übernahme geeinigt, teilte ION mit. Der Fidessa-Verwaltungsrat habe entsprechend seine Unterstützung für die Temenos-Offerte zurückgezogen. Die Einigung von ION und Fidessa ist nur wenige Stunden vor Ablauf der von der britischen Übernahmekommission auferlegten Frist zur Einreichung einer Gegenofferte zum Temenos-Angebot bekanntgeworden. Mit 38,703 Pfund zuzüglich einer Dividende von 0,797 Pfund je Aktie oder rund 1,5 Milliarden Pfund liegt die Offerte über den von Temenos gebotenen 35,67 Pfund pro Aktie, was Fidessa mit rund 1,4 Milliarden Pfund bewertet.

EURO-FRANKEN-KURS: (Zürich) Nach mehreren Tagen des Flirtens war es am Donnerstagnachmittag endlich so weit: Kurz nach 17 Uhr übertraf der Euro/Franken-Kurs kurzzeitig die Marke von 1,20. Der nächste Anlauf am Freitagmorgen war schon etwas nachhaltiger, rund eine halbe Stunde dauerte der Ausflug über die ominöse Marke, welche den ehemaligen Mindestkurs markiert. Wenngleich es seither nicht zu Anschlusskäufen gekommen ist, rechnen Experten nicht mit einer kurzfristigen Korrektur dieser Bewegung. Ganz nach dem Motto: "The trend is your friend". Dass übrigens in den letzten Wochen auch der Dollar gut zum Franken lag, lässt laut Beobachtern weniger auf einen starken Euro, als vielmehr auf einen schwachen Franken schliessen. UBS-Ökonom Daniel Kalt zeigte sich vom Tempo des Euro-Franken-Paares etwas überrascht. Allerdings müsse sich erst noch zeigen, ob der Euro auch dauerhaft über 1,20 Franken bleiben könne. Er jedenfalls rechne weiterhin mit einem leicht stärkeren Euro, sowohl zum Franken, als auch zum Dollar.

SAXO BANK SCHWEIZ WÄCHST: Die Saxo Bank Schweiz hat ihren Reingewinn 2017 fast verdreifacht. Er stieg von 2,4 Millionen auf 7 Millionen Franken. Der Betriebsertrag lag mit 23,1 Millionen Franken nur leicht über dem Vorjahresstand. Wichtigster Eckpfeiler blieb das Handelsgeschäft. Dort erreichten die Einnahmen 15,3 Millionen Franken, wie der Schweizer Zweig des dänischen Instituts mitteilte. Die Erträge aus Kommissionen legten um 68,1 Prozent deutlich auf 6,6 Millionen Franken zu. Nach Bankangaben widerspiegelt sich darin das erfolgreiche Geschäft mit institutionellen Anlegern. Der Zinsertrag lag mit 1,2 Millionen Franken eine Million über dem Vorjahresresultat.

HAUSHALTGERÄTEBRANCHE BRUMMT: (Zürich) Die Schweizer Haushaltapparatebranche brummt weiterhin. Wie der Fachverband Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe meldet, verblieben die Verkäufe im ersten Quartal 2018 auf demselben Niveau wie im Vorquartal. Die Entwicklung entspreche der letzten Trendprognose, hiess es in einem Communiqué. Weiterhin gilt demnach, dass drei Viertel der Firmen befriedigende Erträge verzeichnen und ein Viertel sogar gute. Bei einer Firma waren die Erträge schlecht. Im Vorquartal war es keine einzige gewesen. Beschäftigungslage, Bestellungseingang und Auftragsbestand bezeichneten wie im Schlussquartal 2017 zwei Drittel der Betriebe als befriedigend und ein Drittel als gut.

FRÜHJAHRSMESSE MUBA ERÖFFNET: (Basel) Die muba hat in Basel zum 102. Mal ihre Tore geöffnet. An der bis zum 29. April dauernden ältesten Schweizer Publikumsmesse steht dieses Jahr das Thema Inspiration im Fokus. Beim Schwerpunktthema "Inspiration.live" werden alle Sinne angesprochen, wie es in einer Mitteilung heisst. Themen sind Gärtnern, Malen, Schreinern, Yoga oder Musik machen. Ein neues Raumgestaltungskonzept im Gerüstbausystem soll dabei Perspektivenwechsel ermöglichen. Insgesamt präsentieren sich an der muba 621 Aussteller, elf weniger als 2017. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren wurde die diesjährige muba nicht von einem Mitglied des Bundesrats eröffnet. Der Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis hat sich indes für den kommenden Montagabend angekündigt, wo er an der muba gemäss Mitteilung zum Thema "Die Schweiz und Europa" sprechen wird.

MASSIVER ABBAU BEI OPEL: (Frankfurt) Bei Opel in Deutschland sollen nach den derzeitigen Plänen des französischen Mutterkonzerns PSA nach Informationen des Betriebsrates bis zum Ende des Jahrzehnts 3700 der rund 19'000 Stellen wegfallen. "Die haben uns einen Abbauplan vorgelegt bis 2020, dass sie 3700 Arbeitsplätze abbauen wollen", sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug in Frankfurt. Allein das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim solle 1200 Jobs verlieren. Bisher hätten aber schon 2000 Mitarbeiter die Programme zum freiwilligen Ausscheiden, etwa über einen Vorruhestand, angenommen. Nach Einschätzung des Betriebsrates kämen bis 2020 noch 2000 Abgänge hinzu. Damit wäre der von PSA geforderte Personalkostenabbau schon erfüllt und kein Grund für Lohnkürzungen der verbleibenden Beschäftigten.

PORSCHE-MANAGER VERHAFTET: (Stuttgart) Wegen des Dieselskandals sitzt ein weiterer Automanager in Haft. Ein Porsche-Manager sei am Donnerstag wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Einem Insider zufolge handelt es sich bei dem Verhafteten um den Motorenchef Jörg Kerner. Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Manager und einen ehemaligen Mitarbeiter der Volkswagen-Tochter, darunter einem Insider zufolge Entwicklungsvorstand Michael Steiner. Ein Porsche-Sprecher lehnte einen Kommentar zu laufenden Ermittlungen und den beschuldigten Personen ab. Porsche-Chef Oliver Blume schrieb in einem Brief an die Mitarbeiter, er weise den Vorwurf zurück, dass Porsche von Manipulationen bei den von der Schwestermarke Audi entwickelten Dieselmotoren gewusst habe.

ALIBABA MIT ZUKAUF: (Schanghai) Der Amazon-Konkurrent Alibaba macht sein Chipgeschäft mit einem Zukauf fit für die Zukunft. Für einen unbekannten Betrag übernimmt der chinesische Onlinehändler den heimischen Mikrochip-Anbieter Hangzhou C-Sky Microsystems, wie eine Alibaba-Sprecherin mitteilte. Es ist das erste Mal, dass Alibaba in der Chipsparte zuschlägt. Insidern zufolge war der Konzern zuvor bereits an dem Unternehmen beteiligt. C-Sky gilt als Spezialist für Prozessoren, die in Waschmaschinen oder Kühlschränken direkt eingebaut sind. Der Zukauf soll Alibaba dabei helfen, seine cloudbasierten Lösungen für die Vernetzung von Maschinen (IoT) voranzutreiben. Der Handelsstreit zwischen China und den USA sowie das aktuelle Lieferverbot für den Handyhersteller und Netzwerkausrüster ZTE haben in der Volksrepublik zu einer Debatte über eine stärkere Unabhängigkeit in der Techbranche von Zulieferungen aus dem Ausland geführt.

MILLIARDENSTRAFE GEGEN WELLS FARGO: (Washington) Ein Skandal um fingierte Konten und andere dubiose Geschäftspraktiken kommt die US-Grossbank Wells Fargo noch einmal teuer zu stehen. Im Rahmen eines Vergleichs mit verschiedenen US-Regulierern zahlt das Geldhaus insgesamt 1,0 Milliarden Dollar, wie US-Behörden in Washington mitteilten. Wells Fargo kämpft schon länger mit den Folgen der Affäre. Nachdem die Bank im September 2016 eingeräumt hatte, dass Mitarbeiter über Jahre von Kunden nicht genehmigte Konten eingerichtet hatten, war rasch weiterer Ärger etwa wegen dubioser Preisaufschläge bei Auto- und Hypothekenfinanzierungen hinzugekommen. Tausende Mitarbeiter wurden wegen des Skandals gefeuert, auch der langjährige Vorstandschef John Stumpf musste seinen Hut nehmen. Mit Sammelklägern hatte sich Wells Fargo schon 2017 auf einen Vergleich über 110 Millionen Dollar geeinigt.

STIMMUNG IN EURO-ZONE STEIGT: (Berlin) Die Kauflaune der Konsumentinnen und Konsumenten im Euro-Raum hat sich zu Beginn des Frühjahresquartals überraschend aufgehellt. Das Barometer für das Konsumentenvertrauen kletterte im April um 0,3 auf 0,4 Punkte, wie aus von der EU-Kommission vorgelegten Daten hervorgeht. Die Euro-Zone hat derzeit konjunkturell Rückenwind, wobei die verbesserte Lage am Arbeitsmarkt auch die Konsumentenstimmung hebt. Die Sorgen in der Wirtschaft mehrten sich zuletzt allerdings wegen der Gefahr eines Handelskrieges mit den USA.

