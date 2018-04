Tagesüberblick Wirtschaft

HOTELSPARTE VERKAUFT: Die Mövenpick-Gruppe trennt sich von seinen Hotels. Sie gehen für eine halbe Milliarde Franken an die französische Accor-Gruppe. Mövenpick will den Häusern damit Schub verleihen. Die Hotel-Division erhalte dadurch Zugang zum Kundenbindungsprogramm von Accor und profitiere von neuen Vertriebskanälen. Mövenpick alleine sieht sich für weiteres Wachstum der Hotels als zu klein an. Die Transaktion, die in der zweiten Hälfte des Jahres abgeschlossen werden soll, stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden. Der Partner von Mövenpick, die Kingdom Holding, habe dem Verkauf ebenfalls zugestimmt. Die anderen Mövenpick-Geschäfte wie etwa die Lebensmittel (Fine Food), die Weine und die internationalen Restaurants (Marché International) verbleiben in der Holding.

AUS FÜR SIROOP: Der Detailhändler Coop stellt den einst zusammen mit der Swisscom lancierten Online-Marktplatz Siroop ein. Von der Schliessung sind 180 Mitarbeitende betroffen. Sie sollen aber einen neuen Job erhalten. Coop-Sprecher Urs Meier bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda einen entsprechenden Bericht des Onlineportals 20min.ch. Demnach erfolgt die Schliessung von Siroop per Ende Jahr. Der Detailhandelsriese will künftig auf das Onlineportal Microspot setzen, das bislang vor allem auf den Verkauf von Heimelektronik spezialisiert war. Microspot sei eine erfolgreiche, bestens etablierte Online-Plattform mit grosser Bekanntheit in der ganzen Schweiz und vielen zufriedenen Kundinnen und Kunden, begründet Coop die Einstellung von Siroop. Entlassungen soll es Laut Meier nicht geben. Allen betroffenen Siroop-Mitarbeitern werde eine Stelle bei Microspot, Coop oder Swisscom angeboten. Siroop war 2016 von Coop und Swisscom zusammen lanciert worden - als Antwort auf den US-Internetgiganten Amazon und die Migros-Tochter Digitec-Galaxus, dem grössten Onlinehändler der Schweiz.

VORBEHALTE ZU MERCOSUR: Nicht nur in der Schweiz, auch in Brasilien gibt es Vorbehalte zum Freihandelsabkommen zwischen den Efta-Staaten und dem südamerikanischen Wirtschaftsraum Mercosur. Dies stellte die von Bundesrat Johann Schneider-Ammann angeführte Schweizer Delegation bei einem Treffen mit brasilianischen Vertretern am Montag in São Paulo fest. Brasilien anerkenne die Ängste der Schweizer Bauern, sagte der brasilianische Staatssekretär für Wirtschaft und Finanzen und Mercosur-Verhandlungsbeauftragte Ronaldo Costa Filho. Brasilien habe seinerseits aber auch Bedenken, insbesondere bezüglich der Folgen für die einheimische Pharmaindustrie. Die Schweizer Delegation war am Sonntag in São Paulo eingetroffen. Die brasilianische Industriemetropole ist die erste Station der einwöchigen Reise von Wirtschaftsminister Schneider-Ammann. Diese führt ihn in die vier Mercosur-Mitgliedsländer Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien.

NESTLÉ KAUFT EIN: Die Nestlé-Sparte Purina PetCare übernimmt die Mehrheit am britischen Tierfutteranbieter Tail.com. Dieser biete personalisiertes Hundefutter an, teilte der Westschweizer Konzern mit. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht. Das britische Unternehmen erwartet im laufenden Jahr einen Umsatz von über 20 Millionen Pfund. Tail.com wurde laut den Angaben 2014 gegründet. Die Gesellschaft offeriere den Kunden auf Basis eines von Tierärzten, Ernährungswissenschaftlern und Software-Ingenieuren entwickelten Algorithmus je nach Alter, Rasse, Grösse und Aktivierungsgrad des Hundes massgeschneidertes Futter an und liefere dieses nach Hause. Derzeit würden über 100'000 Hunde in Grossbritannien von Tail.com gefüttert.

GUTE AUSSICHTEN: Die Perspektiven für die Schweizer Wirtschaft sind weiterhin günstig. Das Konjunkturbarometer der Forschungsstelle KOF deutet auf eine stabile Entwicklung hin. Das Barometer ist im April minimal, um 0,2 Punkte, auf 105,3 Punkte gestiegen, wie die Konjunkturforschungsstelle der ETH mitteilte. Obwohl das Barometer nicht an die positiven Werte zum Jahreswechsel 2017/2018 heranreiche, sei der aktuelle Wert klar über dem langfristigen Mittelwert, schreibt die KOF.

ROTE ZAHLEN: Das Biotechunternehmen Addex hat seinen Verlust im Geschäftsjahr 2017 auf 3,28 Millionen Franken ausgeweitet, nach 3,15 Millionen im Vorjahr. Die Forschungsausgaben stiegen um 7 Prozent auf 2,83 Millionen Franken und die Allgemeinen- und Verwaltungsausgaben um 3 Prozent auf 1,11 Millionen, wie die Genfer Firma mitteilte. Beim Umsatz erzielte Addex hingegen einen Zuwachs um 21 Prozent auf 0,50 Millionen Franken. Die finanzielle Basis des Unternehmens sei Ende März durch die Kapitalerhöhung deutlich verbessert worden. Per Ende März beliefen sich die Barmittel auf rund 45 Millionen Franken. Ende 2017 betrug dieser Wert 2,6 Millionen, Ende 2016 1,4 Millionen.

WENIGER VERLUST: Die Forschungsfirma Kuros Biosciences hat im vergangenen Jahr den Verlust um mehr als drei Millionen auf 16,25 Millionen Franken reduziert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatz hingegen hat sich halbiert auf 0,54 Millionen Franken. Die zur Finanzierung der operativen Tätigkeiten verfügbaren Finanzmittel erhöhten sich nicht zuletzt dank einer Kapitalerhöhung von 13 Millionen Franken auf 17,0 Millionen Franken. 2018 will das Unternehmen in den USA eine Vertriebsinfrastruktur für die Vermarktung ihres Produkts Magnetos aufbauen, für die es vor kurzem die Marktfreigabe erhielt.

GRÜNES LICHT: Die EU-Wettbewerbshüter haben dem Verkauf erheblicher Geschäftsteile des Agrarchemie-Riesens Bayer an BASF unter Auflagen zugestimmt. Der Chemiekonzern dürfe die sogenannte Crop-Science-Sparte mit Einschränkungen übernehmen, teilte die EU-Kommission mit. BASF muss nun unter anderem noch ein Forschungsprogramm für Totalherbizide abgeben, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Die geplanten Geschäftsverkäufe mit einem Verkaufspreis von mehr als sechs Milliarden Euro stehen mit der ebenfalls von der Brüsseler Behörde unter Auflagen erlaubten Übernahme des US-Saatgutriesens Monsanto durch Bayer in Verbindung.

MILLIARDENÜBERNAHME: Die US-Ölbranche wird durch eine Megafusion aufgemischt. Der US-Raffineriebetreiber Marathon Petroleum will für über 23 Milliarden Dollar (22,7 Milliarden Franken) den texanischen Wettbewerber Andeavor schlucken. Das teilte Marathon-Chef Gary Heminger am Montag mit. Gemessen an der Kapazität könnte die neue Firma den bisherigen Branchenführer Valero Energy von der Spitze verdrängen. Heminger soll nach dem Zusammenschluss den Konzern leiten, der in der Lage sein wird, rund 3,1 Millionen Barrel pro Tag zu verarbeiten. Er verfüge zudem über ein grosses Netz von Tankstellen, Öl-, Erdgas- und Raffinerieprodukten.

WENIGER FAULE KREDITE: Die grossen Banken im Euro-Raum haben den Bestand an faulen Krediten im vierten Quartal 2017 im Vergleich zum dritten Jahresviertel um rund fünf Prozent auf 721,18 Milliarden Euro verringert, wie die EZB-Bankenaufsicht mitteilte. Rund 26 Prozent entfallen dabei auf Italien. Dort waren es mit 186,72 Milliarden Euro aber zumindest fünf Prozent weniger als im Vorquartal. Die nach wie vor hohen Altlasten in den Bilanzen sind eine Folge der jahrelangen Wirtschaftsflaute im Euro-Raum nach der weltweiten Finanzkrise von 2008.

MEHR KREDITE GEFRAGT: Die ultralockere Geldpolitik im Euro-Raum schiebt die Kreditvergabe der Banken an Unternehmen und Haushalte an. Im März reichten die Institute an Firmen 3,3 Prozent mehr Darlehen aus als ein Jahr zuvor, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im Februar hatte der Anstieg bei 3,2 Prozent gelegen. Die Geldhäuser händigten an Privathaushalte im März 3,0 Prozent mehr Kredite aus als vor Jahresfrist. Die EZB sorgt schon seit längerem mit einer ultraexpansiven Geldpolitik für günstige Finanzierungsbedingungen. Der Leitzins liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent.

REFORMEN TRAGEN FRÜCHTE: Griechenlands Wirtschaft geht aus Sicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in eine Wachstumsphase über. Diese Ansicht vertrat der Generalsekretär der OECD, Angel Gurría, nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras. "Die Reformen tragen Früchte", sagte Gurría im griechischen Fernsehen (ERT). Er verglich die griechische Wirtschaft mit einer Rakete, die "nach dem Start langsam und danach immer schneller steigt". Jetzt rede man nicht von einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone (Grexit) sondern darüber, wie Griechenland aus den Hilfsprogrammen herauskomme. Um dies zu erreichen, sollte es nach Ansicht des OECD-Chefs eine Reduzierung des griechischen Schuldenberges, aber auch "Reformen und noch mehr Reformen geben".

HOCHTECHNOLOGIE: Beim Import von High-Tech-Produkten in die EU lag die Schweiz mit mehr als 20 Milliarden Euro im Vorjahr an dritter Stelle. Spitzenreiter ist China mit einem Wert von über 120 Milliarden Euro. An zweiter Stelle folgen laut Eurostat-Daten die USA mit über 95 Milliarden Euro. Genau umgekehrt sieht es an der Spitze bei den Exporten von High-Tech-Produkten aus der EU in Drittstaaten aus. Hier liegen die USA mit einem Ausfuhrwert von knapp 85 Milliarden Euro voran, gefolgt mit grossem Abstand von China, das auf knapp 40 Milliarden Euro kommt. Auch bei den Exporten liegt Schweiz wieder an dritter Stelle. Der Bereich der Hochtechnologie nimmt insgesamt 19 Prozent aller Importe in die EU ein. Bei den Exporten beträgt der Anteil 18 Prozent. Zu den Erzeugnissen der Hochtechnologie zählen Produkte für die Raumfahrtindustrie, Pharmazeutika oder Telekommunikation.

GROSSES STELLENANGEBOT: Der deutsche Arbeitsmarkt sorgt weiter für Rekorde. Im ersten Quartal 2018 gab es in Deutschland rund 1,19 Millionen offene Stellen, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. Dies seien gut 7000 Arbeitsplätze mehr als beim bisherigen Höchstwert im Vorquartal. Im Westen gab es zum Jahresbeginn rund 930'000 offene Stellen, im Osten rund 260'000. Das IAB untersucht mit der Erhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Posten, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Dank der guten Konjunktur sank die Zahl der Arbeitslosen im April auf 2,38 Millionen. Einen geringeren Stand hat es seit der Wiedervereinigung nur im November gegeben.

MEGA-FUSION: Die britischen Supermarktketten Sainsbury's und Asda spannen zusammen. Die Asda-Mutter Walmart werde mit 42 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein und erhalte knapp 3 Milliarden britische Pfund (rund 4,1 Milliarden Franken). Zum Abschluss der Transaktion soll Walmart nicht mehr als 29,9 Prozent der Stimmrechte an dem fusionierten Unternehmen halten, wie Sainsbury's mitteilte. Mit diesem Schritt reagieren die beiden Detailhändler auf den andauernd scharfen Wettbewerb im britischen Supermarktgeschäft, nicht zuletzt wegen der Expansion der deutschen Discounter Aldi und Lidl. Sainsbury's ist derzeit die Nummer zwei, Asda die Nummer drei. Bei einer Fusion hätten sie einen Marktanteil von 31,4 Prozent - und damit fast vier Prozent mehr als Marktführer Tesco.

WEITERER RÜCKTRITT: Nach seiner Ablösung bei VW gibt Ex-Konzernchef Matthias Müller auch seinen Posten in der Leitung der Volkswagen-Dachgesellschaft Porsche SE auf. Er habe das Mandat im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Wirkung zum 30. April niedergelegt, teilte die Holding am Montag in Stuttgart mit. Über die Nachfolge sei noch nicht entschieden. Eigentlich wäre Müllers Vertrag bei der PSE erst Ende 2019 ausgelaufen. Die bis dahin vereinbarten Bezüge solle er trotz seines Abschieds noch ausgezahlt bekommen. 2017 hatte Müller laut Geschäftsbericht rund 540'000 Euro für diese Funktion bekommen. Volkswagen hatte Mitte April überraschend die eigene Führungsriege umgebaut. Der zuvor nur für die Kernmarke VW zuständige Herbert Diess löste dabei Müller an der Spitze des Gesamtkonzerns ab. Er will nun unter anderem das Tempo für Innovationen erhöhen.

HUNGER AUF GÜNSTIGMENÜS: Die weltgrösste Fastfood-Kette McDonald's hat zu Jahresbeginn mehr Gäste mit günstigen Kombi-Menüs angelockt und den Gewinn kräftig gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert kletterte der Überschuss um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar, wie der Fast-Food-Riese am Montag mitteilte. Der Absatz in Filialen, die seit mindestens 13 Monaten geöffnet sind, legte weltweit um 5,5 Prozent zu. Im US-Heimatmarkt, wo der Konzern angesichts der grossen Konkurrenz zeitweise schwächelte, gab es ein Plus von 2,9 Prozent. Insgesamt schrumpfte der Umsatz zwar um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Das liegt jedoch daran, dass McDonald's Filialen an Franchisenehmer abgibt, was zwar den Umsatz drückt, aber das unternehmerische Risiko verringert und Lizenzgebühren einspielt.

MEHR PASSAGIERE: Über die sechs österreichischen Flughäfen sind 2017 wesentlich mehr Passagiere verreist als im Vorjahr. Die Zahl der Fluggäste (inklusive Transit) erhöhte sich um 4,5 Prozent auf rund 29 Millionen. Weniger los war lediglich in Linz und in Graz. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt sank die Zahl der Fluggäste um 7,7 Prozent auf 402'007 Personen, in der steirischen um 2,3 Prozent auf 958'848, wie aus Zahlen der Statistik Austria hervorgeht. Eine deutliche Belebung verzeichneten hingegen die Flughäfen in Wien (plus 4,5 Prozent auf 24,39 Millionen), Salzburg (plus 8,7 Prozent auf 1,89 Millionen), Innsbruck (plus 8,5 Prozent auf 1,09 Millionen) und Klagenfurt (plus 11,9 Prozent auf 218'281).

(AWP)