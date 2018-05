Tagesüberblick Wirtschaft

ENDE VON NESTLÉ-BOYKOTT: (Basel/Vevey) Nach wochenlangen Boykotten von Nestlé-Produkten hat sich Nestlé im Streit um künftige Einkaufspreise mit sechs europäischen Detailhändlern, darunter Coop, geeinigt. Coop will tiefere Preise an die Kunden weitergeben. Die Einigung, die Nestlé mit der Händlerallianz Agecore um Edeka und Coop erzielte, ist das Resultat von mehrwöchigen Verhandlungen, denen Boykotte von Nestlé-Produkten vorangegangen sind. Bei Coop fehlten rund 200 Nestlé-Produkte in den Regalen. Nestlé teilte mit, sie begrüsse die Tatsache, dass eine ausgewogene Einigung mit Agecore erzielt worden sei, und dass die ganze Palette der Nestlé-Produkte bald wieder bei Coop sowie den anderen Mitgliedern der Europäischen Händlerallianz erhältlich sein würden. Coop bestätigte die Einigung und gab bekannt: "Das Ergebnis der Verhandlungen werden wir unseren Kunden weitergeben in Form von grossen, attraktiven Aktionen auf allen Nestlé-Produktegruppen."

UNTER PREISDRUCK: (Bern) Der Telekomanbieter Swisscom hat sich im ersten Quartal im Schweizer Kerngeschäft punkto Festnetzanschlüssen, Stellen und Umsatz auf Schrumpfkurs befunden. Die Swisscom-Gruppe konnte Umsatz und Gewinn dennoch vor allem dank dem Italiengeschäft leicht steigern. Swisscom-Chef Urs Schaeppi sprach von einem anhaltend schwierigen Umfeld, das die Branche stark fordere. "Die Kunden haben höhere Ansprüche an Datenvolumen, was die Investitionen erhöht." Gleichzeitig sänken die Preise und Promotionen trieben den Wettbewerb zusätzlich an. Grund für den anhaltenden Umsatzrückgang im Schweizer Kerngeschäft um 1,8 Prozent seien die Einbussen der traditionellen Festnetztelefonie und der Preisdruck. Dafür sei das Wachstum bei TV- und Breitbandanschlüssen ungebremst, teilte Swisscom mit. Der Betriebsgewinn (EBIT) der Gruppe sank um 5,8 Prozent auf 518 Millionen Franken. Unter dem Strich erhöhte sich der Reingewinn der Swisscom-Gruppe um 1,6 Prozent auf 379 Millionen Franken.

SWISSCOM KRITISIERT: (Zürich) Die Kritik an der anstehenden Auktion der Mobilfunkfrequenzen wird lauter: Nach Sunrise fordert auch Swisscom eine Änderung der Ausgestaltung. Sie will mehr Frequenzen kaufen dürfen, als dies die bisherigen Regeln zulassen, und begründet dies mit ihrer Marktmacht. Die Bietbeschränkungen seien viel zu eng gesteckt, kritisierte der Branchenprimus am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen. Die Swisscom habe heute mit 39 Megahertz (MHz) pro Million Kunden mit Abstand am wenigsten Frequenzen pro Kunde. Die Konkurrenten Sunrise und Salt verfügten mit 54 MHz bzw. 85 MHz pro Million Kunden über rund 40 Prozent respektive 100 Prozent mehr Frequenzen pro Kunde als die Swisscom. Denn der "blaue Riese" ist mit 6,632 Millionen Mobilfunkkunden massiv grösser als Sunrise (2,35 Millionen) und Salt (1,906 Millionen).

GUTER JAHRESSTART: (Pfäffikon SZ) Der Industriekonzern Oerlikon hat im ersten Quartal den Umsatz um 35,7 Prozent auf 813 Millionen Franken gesteigert. Auf Basis konstanter Wechselkurse erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 787 Millionen. Der Bestellungseingang liegt gar 37,8 Prozent über der Vorjahresperiode, bei 974 Millionen Franken, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA liegt bei 123 Millionen Franken und damit 43,0 Prozent über der Vorjahresperiode. Der Konzern erreichte damit eine Marge von 15,1 Prozent im Vergleich zu 14,3 Prozent in den ersten drei Monaten 2017. Oerlikon begründet das Quartalswachstum mit dem allgemein positiven Wirtschaftsklima. Kapitalinvestitionen und die Nachfrage nach Dienstleistungen hätten in allen Endmärkten von Oerlikon auf hohem Niveau gelegen.

GEWINN GESTEIGERT: (Pully VD) Der Waadtländer Krankenversicherer Assura hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn von 31,2 Millionen Franken auf 89,8 Millionen gesteigert. Dieser Gewinnsprung um 188 Prozent ist jedoch auf einen tieferen Schadensatz und auf die Auflösung einer Rückstellung von 42,2 Millionen Franken zurückzuführen, wie Assura mitteilte. Der Umsatz oder die verdienten Prämien haben um 13,3 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken zugelegt. 3,0 Milliarden Franken davon entfallen auf die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP). Im Bereich OKP hat der Bestand an Versicherten um 62'000 auf 999'000 zugelegt. Bei den Zusatzversicherungen ist Zahl der Versicherten um 3000 auf 503'000 angestiegen. Rund 3,5 Millionen Franken hat Assura für die Vergütungen ihrer 10 Geschäftsleitungsmitglieder aufgeworfen. MitbER 689'000 Franken erzielte Gruppenchef Ruedi Bodenmann das höchste Einkommen. Er leitet die Assura-Gruppe seit dem 1. Januar 2017.

MEHR LEERE WOHNUNGEN: (Zürich) Wegen des anhaltenden Baumbooms dürfte die Leerstandsquote bei den Mietwohnungen in der Schweiz bis nächstes Jahr weiter zunehmen. Dies sei das Resultat eines anhaltenden Baubooms bei einem abgeschwächten Bevölkerungswachstum, teilte die UBS mit. Im Anfangsquartal 2018 wurden mehr Wohnungen baubewilligt als in den Erstquartalen der vergangenen drei Jahre. Insgesamt dürften in der Schweiz auch im laufenden Jahr Wohnungen für bis zu 110'000 Personen entstehen, wie die UBS schreibt. Die höchsten Risiken, dass die neuen Wohnungen keine Mieter finden, wiesen Gemeinden in den Kantonen Freiburg und Tessin aus, sowie im Zürcher Unterland. Der Leerstand betreffe weiterhin vor allem den Mietwohnungsmarkt.

GUTE STIMMUNG BEI KONSUMENTEN: (Bern) Schweizer Konsumenten sind zwar weiterhin überdurchschnittlich gut gestimmt. Aber ihre Kaufkraft beurteilen sie vorsichtiger als noch zu Jahresbeginn. Indes gehen sie davon aus, dass sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt im kommenden Jahr positiv entwickeln. Das zeigt der Konsumentenstimmungsindex, der im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) erhoben wird. Dieser sank im April gegenüber der letzten Erhebung vom Januar von 5 Punkten auf 2 Punkte. Der Index liegt aber weiterhin deutlich über dem langjährigen Mittel von -9 Punkten, wie das Seco mitteilte. Der Rückgang sei "geringfügig". Im Wesentlichen bewege sich der Index weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 2014, heisst es in der Mitteilung.

WIEDER AUF WACHSTUMSKURS: (Zürich) Nach einem Taucher im März sind die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Industrie und die Dienstleister wieder deutlich gestiegen. Damit stösst die Schweizer Wirtschaft an ihre Kapazitätsgrenzen. Der Frühindikator PMI hat den markanten Taucher des Vormonats nahezu wieder ausgewetzt: Jener für die Industrie legte um 3,3 Indexpunkte auf 63,5 Zähler zu; der für die Dienstleister stieg gar um 6,0 Punkte auf 62, 8 Zähler, wie die Credit Suisse bekannt gab. Damit liegt der PMI weit in der Wachstumszone, die bei 50 Punkten angesetzt wird. Dieses Wachstum ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Industrie wie Dienstleister stellten neues Personal ein.

AUSBAU IN AFRIKA: (Zürich) Die Swiss Re baut das Rückversicherungsgeschäft auf dem afrikanischen Kontinent aus. Die Rückversicherungssparte habe jüngst für das Sach- und Haftpflichtgeschäft in Südafrika eine Lizenz erhalten, teilt Swiss Re mit. Mit dem Ausbau in Südafrika lege man die Basis zur Bearbeitung des gesamten afrikanischen Marktes. Die südafrikanische Aufsichtsbehörde hatte dem Antrag der Swiss Re zugestimmt, die Lizenz ihrer bestehenden Tochtergesellschaft "Swiss Re Life and Health Africa Limited" zu einer kombinierten Einheit auszubauen, die sowohl das Lebens- als auch das Schaden- und Unfallgeschäft bedienen kann. Dazu wurde die Einheit in "Swiss Re Africa Limited" umbenannt; sie figuriert nun mit Sitz in Kapstadt als Tochter der Sparte Swiss Re Reinsurance.

GLENCORE AM PRANGER: (Zug) Internationale Gewerkschafter haben gegen Glencore protestiert. Der Rohstoffmulti, der in Zug seine Generalversammlung abhielt, missachte Menschen- und Arbeitsrechte, kritisierten die Gewerkschaften. Vor dem Zuger Casino, wo die Glencore GV stattfand, wiesen rund 40 Gewerkschafter aus Kolumbien, Kongo, Kanada, Australien und weiteren Ländern auf diverse Fälle von Missachtung von Arbeitsrechen und miserablen Arbeitsbedingungen hin. Dies geht aus einer Mitteilung der Gewerkschaft Unia und dem internationalen Dachverband der Industriegewerkschaften IndustriAll Global Union hervor. Glencore hält die Vorwürfe für völlig ungerechtfertigt. Die Einhaltung der Menschenrechte habe für das Unternehmen höchste Priorität.

AUFMÜPFIGE AKTIONÄRE: (Thun) Schlappe für den Verwaltungsrat des Solarzulieferers Meyer Burger: Die Aktionäre haben auf der Generalversammlung vom Mittwoch den Vergütungsbericht 2017 abgelehnt. Der Vergütungsbericht wurde in einer konsultativen Abstimmung nur knapp mit einem 49,69 Prozent Ja-Stimmen und 49,08 Prozent Nein-Stimmen bei 1,23 Prozent Enthaltungen zurückgewiesen, wie Meyer Burger mitteilte. Die knappe Ablehnung sei unter anderem auf die Stimmrechtsempfehlung von zwei unabhängigen Stimmrechtsberatern zurückzuführen, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Meyer Burger bleibe diesbezüglich mit grösseren Aktionären und Stimmrechtsberatern im Gespräch, hiess es. Sowohl die Vergütung des Verwaltungsrats als auch der Geschäftsleitung wurden für 2017 angehoben, obwohl der Solarausrüster seit 2012 tiefrote Zahlen schreibt. In der Schweiz kommt es nur sehr selten vor, dass Vergütungsberichte abgelehnt werden.

BEQUEME BANKKUNDEN: (Zürich) Wer hat, dem wird gegeben - nach diesem Motto gehen Bankkunden mit ihrem Geldinstitut in der Schweiz um. Würden sie sich für den günstigsten Anbieter entscheiden, könnten sie 7,9 Milliarden Franken sparen. Oder anders ausgedrückt: Jeder Privatkunde könnte pro Jahr rund 1000 Franken sparen, wenn er sein Privatkonto mit Debitkarten, sein Sparkonto, seine Säule 3a oder seine Hypothek an die preisgünstigste Bank vergeben würde. Dieses Sparpotential schätzt der Vergleichsdienst Moneyland, indem er volumengewichtet die Differenz zum jeweils günstigsten Angebot hochrechnet. Warum sich Bankkunden in der Schweiz diese Summe entgehen lassen, erklärt sich der Vergleichsdienst mit Bequemlichkeit.

AUF WACHSTUMSKURS: (Crissier VD) McDonald's hat in der Schweiz im letzten Jahr den Umsatz um 2,4 Prozent gesteigert. Die Zahl der Lokale ist um zwei auf 166 gestiegen. Dieses Wachstum führt die Burgerkette auf mehr Service zurück. Im Restaurant der Zukunft stehe Gastfreundschaft im Fokus, vermeldete McDonald's Schweiz. Das bedeutet: in 60 Lokalen wird der Gast am Tisch bedient, in 60 Lokalen können die Gäste ihren Burger individuell zusammenstellen, an 900 Automaten können Gäste ihre Menüs bestellen - und die Mitarbeitenden werden auf Gastfreundschaft geschult. Solche Massnahmen haben dazu geführt, dass der Umsatz 2017 auf 725 Millionen Franken gesteigert wurde. Im Übrigen haben laut Mitteilung vor allem die bedienten Lokale zum Umsatzwachstum beigetragen. Zum Gewinn auf Länderebene macht der US-amerikanische Fastfood-Riese keine Angaben.

APPLE BESCHENKT AKTIONÄRE: Die US-Steuerreform bringt Apple-Aktionären einen Geldregen. Zugleich blieb das von einigen Analysten erwartete Absacken der iPhone-Verkäufe im vergangenen Quartal aus. Das brachte Apple einen Quartalsgewinn von 13,8 Milliarden Dollar ein, nach gut 11 Milliarden im Vorjahresquartal. Zuletzt hatten einige Marktbeobachter schlechtere Zahlen befürchtet, nachdem mehrere Zulieferer schwache Prognosen abgegeben hatten. Es wurde auch immer wieder spekuliert, das rund 1100 Franken teure iPhone X schwächele nach einem ersten Schub im Weihnachtsgeschäft. Jetzt betonte Tim Cook, das iPhone X sei das am besten verkaufte Apple-Telefon in jeder Woche des Quartals gewesen.

WIRTSCHAFTSMOTOR STOTTERT: (Berlin) Kaltes Wetter, viele Streiks und die Grippewelle haben das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone zu Jahresbeginn fast halbiert. Das Bruttoinlandprodukt legte zwischen Januar und März nur noch um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu. In den drei Vorquartalen hatte es noch jeweils zu einem Plus von 0,7 Prozent gereicht. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wuchs die Wirtschaftsleistung diesmal um 2,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. In den einzelnen Ländern fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Spanien schaffte ein überdurchschnittliches Wachstum von 0,7 Prozent, während Frankreich ebenso wie Italien auf 0,3 Prozent kam. Die erste Schätzung für Deutschland wird erst am 15. Mai erwartet. Auch hier rechnen Experten mit einem verlangsamten Wachstum von 0,3 bis 0,4 Prozent, nachdem es Ende 2017 noch zu 0,6 Prozent gereicht hatte.

JUNCKER WARNT TRUMP:: (Brüssel) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat US-Präsident Donald Trump erneut aufgefordert, europäische Unternehmen unbefristet und bedingungslos von Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte auszunehmen. "Wir werden die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten fortsetzen, aber wir weigern uns, unter Drohungen zu verhandeln", sagte er in Brüssel. Die Zölle seien nicht mit Sicherheitsinteressen zu begründen. Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) in Washington angekündigt, EU-Unternehmen bis auf weiteres nicht dauerhaft von seinen neuen Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumprodukte auszunehmen. Eine zum 1. Mai ausgelaufene Ausnahmeregelung wurde lediglich bis zum 1. Juni verlängert. Für eine dauerhafte Sonderregelung fordern die USA Zugeständnisse - etwa in Form von Ausfuhrbeschränkungen oder Handelserleichterungen für US-Unternehmen.

FRIST VERLÄNGERT: (Washington) Das US-Finanzministerium hat eine Frist verlängert, in der Investoren ihre Anteile an mehreren russischen Konzernen wegen amerikanischer Sanktionen veräussern müssen. Statt bis Montag bleibe dafür nun bis zum 6. Juni Zeit, teilte das Ministerium mit. Von den Strafmassnahmen sind unter anderem der Aluhersteller Rusal, die Holdinggesellschaft En+ und der Autohersteller GAZ betroffen. An den drei Unternehmen ist der Milliardär Oleg Deripaska beteiligt. Die Regierung in Washington will mit den Sanktionen Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Hintergrund ist die mutmassliche Beeinflussung der US-Präsidentenwahl 2016 durch Russland. Die Regierung in Moskau hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

MEHR GEWINN: (Purchase) Konsumenten in Shopping- und Reiselaune haben dem Kreditkartenanbieter Mastercard im ersten Quartal auf die Sprünge geholfen. Der Gewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Prozent auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz nahm im ersten Quartal um 31 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der schwache Dollar spielte Mastercard dabei in die Hände, weil im Ausland erzielte Einnahmen bei der Umrechnung in die US-Währung so mehr wert sind. Die Quartalszahlen machten den Anlegern in New York Kauflaune. Die Aktien des Kreditkartenanbieters stiegen um 4,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 188,13 Dollar. Die Papiere des im Dow Jones gelisteten Konkurrenten Visa gaben leicht nach.

SNAP ENTTÄUSCHT: (Los Angeles) Der Snapchat-Betreiber Snap hat die Anleger mit seinen Nutzerzahlen enttäuscht. Der US-Messaging-Dienst teilte zwar mit, dass die Zahl der täglich aktiven Nutzer im ersten Quartal im Vergleich zu den vorherigen drei Monaten um 15 Prozent auf 191 Millionen stieg. Analysten hatten im Schnitt aber mit über 194 Millionen gerechnet. Der Umsatz wuchs binnen Jahresfrist um 54,1 Prozent auf 230,7 Millionen Dollar. Der Verlust verringerte sich auf 385,8 Millionen Dollar von 2,21 Milliarden Dollar. Die Aktie brach nachbörslich dennoch über zehn Prozent ein.

BEI KUNDEN GEPUNKTET: (Düsseldorf) Der Modekonzern Hugo Boss hat mit seinen Kollektionen zum Jahresauftakt bei den Kunden gepunktet. "Wir sind gut in das Jahr 2018 gestartet", sagte Unternehmenschef Mark Langer. Neben dem eigenen Detailhandel habe Boss auch auf dem zuletzt schwierigen Markt in Amerika wie auch im Onlinegeschäft Fortschritte gemacht. Im ersten Quartal legten die Erlöse in lokaler Währung um fünf Prozent zu. Währungseffekte liessen den Umsatz allerdings bei 650 Millionen Euro stagnieren. Das Betriebsergebnis (EBITDA) vor Sondereffekten kletterte um ein Prozent auf 99 Millionen Euro.

ÜBERRASCHENDES WACHSTUM: (Peking) Die chinesische Industrie ist im April einer Umfrage zufolge überraschend stark gewachsen. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für die Branche stieg im Vergleich zum März um 0,1 Punkte auf 51,1. Ökonomen hatten dagegen mit einem Rückgang auf 50,9 gerechnet. Das Barometer signalisiert Wachstum ab einem Wert von 50. Mit einem Wert von 51,1 ist dies nunmehr allerdings verhalten. Zudem sanken die Exportaufträge der Umfrage zufolge erstmals seit November 2016. Experten gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft in diesem Jahr um 6,5 Prozent zulegt. Dies entspricht dem Ziel der Staatsführung in Peking, ist aber weniger als im vergangenen Jahr.

STREIT MIT AKTIONÄREN: (New York) Der Chef des US-Druckerherstellers Xerox tritt wegen eines Streits mit Aktionären über die geplante Übernahme durch die japanische Fujifilm zurück. Neben Jeff Jacobsen würden sechs weitere Manager ausscheiden, teilte Xerox mit. Damit soll eine Klage von Investoren abgewendet werden. Die Grossaktionäre Carl Icahn und Darwin Deason hatten kritisiert, mit der 6,1 Milliarden Dollar schweren Übernahme werde Xerox zu niedrig bewertet. Der Mitteilung zufolge ging Xerox nun auf Fujifilm zu, um bessere Konditionen für die Aktionäre auszuhandeln. Der japanische Konzern habe darauf aber noch nicht reagiert. Xerox und das bestehende Gemeinschaftsunternehmen Fuji Xerox sollten eigentlich zusammengelegt werden. Damit wollen die beiden Unternehmen der sinkenden Nachfrage nach Bürodruckern gerecht werden.

VOR DEM SCHLUSSAKKORD: (Nashville) Die Kultfirma Gibson kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Das Unternehmen mit Sitz in der US-Country-Hochburg Nashville teilte mit, Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzgesetzes beantragt zu haben. Gibson, auf deren Gitarren schon Legenden wie Elvis, John Lennon oder Johnny Cash spielten, steht mit rund 500 Millionen Dollar bei Geldgebern in der Kreide und will nun durch eine Umschuldung wieder flüssig werden. Das Unternehmen glaubt fest an die Rettung. Die Insolvenz erfolge im Rahmen eines von mehr als 69 Prozent der Anleihegläubiger und Hauptaktionären mitgetragenen Sanierungsplans, erklärte Firmenchef Henry Juszkiewicz. Durch die Vereinbarung würden 135 Millionen Dollar an frischen Krediten fliessen. Der Geschäftsbetrieb könne so während der Umstrukturierung aufrecht erhalten werden.

NEUES TERMINAL: (Berlin) Bereits zweieinhalb Jahre vor der geplanten Eröffnung des neuen Flughafens in Berlin steht fest, dass die Kapazitäten nicht ausreichen werden. Nun soll ein weiteres Terminal für sechs Millionen zusätzliche Passagiere gebaut werden. Dadurch werde die Gesamtkapazität bei der Eröffnung auf 28 Millionen Passagiere erhöht, teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Mittwoch mit. Zusammen mit dem Flughafen Schönefeld, der bis Ende 2025 in Betrieb sein werde, schaffe der Flughafenstandort dann "gut 40 Millionen Passagiere pro Jahr". Die wegen zahlreicher technischer Mängel um Jahre verzögerte Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens ist derzeit für Oktober 2020 geplant, mehr als acht Jahre später als der ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin. Allerdings war zuletzt schon abzusehen, dass die Kapazität des Flughafens nicht ausreicht, um das erwartete Passagieraufkommen zu bewältigen.

