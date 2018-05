Tagesüberblick Wirtschaft

MEHR VOLUMEN: (Zürich) Die Zurich Insurance Group hat im ersten Quartal 2018 an Volumen zugelegt, wobei insbesondere im Neugeschäft der Lebensparte ein deutliches Wachstum resultierte: Das Jahresprämienäquivalent stieg um 7 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar; auf vergleichbarer Ebene resultierte gar ein Wachstum von 13 Prozent. Beim Jahresprämienäquivalent werden den neu dazu gewonnenen laufenden Prämien noch 10 Prozent der Einmalprämien aus dem Neugeschäft zugerechnet. Der Wert des Neugeschäfts sank leicht auf 273 Millionen. Gleichzeitig stützt sich der Versicherer auf eine nach wie vor solide Kapitaldecke und sieht sich mit dem bis 2019 laufenden Sparplan auf Kurs. Im grössten Geschäftsteil, der Schaden­ und Unfallversicherung, wuchsen die Bruttoprämieneinnahmen um 5 Prozent auf 9,33 Milliarden Dollar.

IRAN-EXPORTEURE UNTER DRUCK: (Zürich) "Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran ist für alle Handelspartner des Landes ein grosser Rückschlag", stellte Philippe Welti, Präsident der Wirtschaftskammer Schweiz-Iran, auf Anfrage fest. Für die Schweizer Wirtschaft wird laut dem ehemaligen Schweizer Botschafter im Iran entscheidend sein, wie die grossen europäischen Staaten und die EU reagieren. "Wenn sich die EU, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien nicht blamieren wollen, sind sie zum Tatbeweis gezwungen", erklärte Welti. Zu einer angemessenen Reaktion gehöre es, dass die EU Massnahmen ergreife, um ihre Exportwirtschaft vor US-Sanktionen zu schützen. Davon könnte indirekt auch die Schweizer Wirtschaft profitieren. Zu möglichen konkreten Auswirkungen auf Schweizer Unternehmen sagte Welti, die Situation sei vor allem für Exporteure und Unternehmen mit Werken im Iran deutlich schwieriger geworden.

VERTIEFTE PRÜFUNG: (Bern) Die Wettbewerbskommission (Weko) hat Anhaltspunkte, dass der Zusammenschluss von Tamedia und der Vermarkterin Goldbach zu einer marktbeherrschenden Stellung führen oder diese verstärken könnte. Sie will die Goldbach-Übernahme durch Tamedia darum vertieft prüfen. Die Weko begründet ihr Vorgehen laut einer Mitteilung mit der Reichweitenstärke der beiden Unternehmen nach dem Zusammengang. Das Zürcher Medienhaus Tamedia erreiche mit über 50 Medien und Digitalplattformen einen grossen Teil der Bevölkerung in allen Sprachregionen. Goldbach wiederum sei führend in der Vermarktung von elektronischen Medien. Der Vollzug der Übernahme verschiebt sich damit auf September oder Oktober 2018, wie Tamedia schrieb.

ZUSAMMENARBEIT BEENDET: (Zürich) Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Zusammenarbeit mit der Firma eines Anwalts von US-Präsident Trump beendet, über die Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geflossen sind. Der Pharmakonzern erklärte, dass ein einjähriger Vertrag mit dem Unternehmen Essential Consultants des Trump-Anwalts Michael Cohen im Februar dieses Jahres ausgelaufen sei. Novartis reagierte auf Ausführungen von Daniels-Anwalt Michael Avenatti. Dieser hatte erklärt, der Schweizer Konzern gehöre zu jenen Unternehmen, die Zahlungen an Cohens Firma Essential Consultants geleistet hätten. Avenatti hatte auch ausgeführt, Cohen habe kurz nach Trumps Wahlsieg 2016 von einem russischen Oligarchen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin eine Zahlung von 500'000 Dollar erhalten. Novartis betont, dass Chef Vasant Narasimhan in keiner Weise in die Sache verwickelt sei.

WENIGER GEWINN: (Luterbach SO) Die Schaffner-Gruppe hat im ersten Halbjahr, das am 31. März endete, den Umsatz um über 14 Prozent auf 108,3 Millionen Franken gesteigert. In Lokalwährungen entspricht dies einem Plus von gut 10 Prozent, wie der Komponentenhersteller und Spezialist für Elektromagnetverträglichkeit mitteilte. Der Auftragseingang legte gleichzeitig um knapp 15 Prozent auf 114,4 Millionen Franken zu. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit kletterte um knapp 50 Prozent auf 9,0 Millionen Franken. Hier sind allerdings verschiedene Sondereffekte enthalten. Ohne diese Effekte hätte der Ebit bei 7,5 Millionen gelegen. Der Reingewinn fiel um 5 Prozent auf 4,0 Millionen zurück.

INVESTMENTBANKER ABGEWORBEN: (Zürich) Die UBS wirbt der Credit Suisse einen der bekanntesten Investmentbanker der Schweiz ab. Marco Illy übernehme im Dezember die Funktion des Head Investment Bank Switzerland, hiess es in einer internen Mitteilung der UBS. Illy werde das Schweizer Geschäft verantworten und an Schweiz-Chef Axel Lehmann und den weltweiten Investmentbanking-Chef Andrea Orcel rapportieren. Er verfüge über ein weitreichendes Kontaktnetz bei Schweizer Unternehmenslenkern und werde die UBS in dem Geschäft weiter voranbringen, hiess es in der Mitteilung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Illy war rund 30 Jahre lang bei der Credit Suisse und massgeblich daran beteiligt, die Bank zur führenden Adresse bei Übernahmen und Börsengängen im Heimmarkt des Instituts zu machen.

KALTE SCHULTER: (Zürich) Die Aktionäre von Orell Füssli sind dem Verwaltungsrat gefolgt und haben der Investorengruppe Veraison an der Generalversammlung die kalte Schulter gezeigt. Der Aktionärsantrag von Veraison für eine Statutenänderung sei "mit grosser Mehrheit" abgelehnt worden, teilte Orell Füssli mit. Der Vorstoss der Investorengruppe Veraison, die jüngsten Angaben zufolge 9,8 Prozent an Orell Füssli hält, forderte die "Gleichbehandlung der Aktionäre". Damit zielte sie auf die besondere Stellung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Aktionariat der Industrie- und Handelsgruppe ab. Aufgrund einer Ausnahmeregelung ist die SNB nämlich von der Lancierung eines Pflichtangebots an die übrigen Aktionäre befreit, solange ihre Beteiligung den Wert von 50 Prozent nicht überschreitet. Derzeit hält die SNB 33,34 Prozent am Traditionsunternehmen.

MILLIARDENDEAL: (London/Wallisellen) In der Telekombranche kommt es zu einem Milliardendeal: Der Mobilfunkriese Vodafone will grosse Teile des Breitbandanbieters Liberty Global für 18,4 Milliarden Euro kaufen. Die Schweizer Liberty-Tochter UPC ist vom der Transaktion nicht betroffen. "Auf das Schweizer Geschäft, die Mitarbeitenden und die Kunden von UPC Schweiz hat dieser Verkauf keine Auswirkungen", erklärte UPC-Sprecher Bernard Strapp am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der UPC-Mutterkonzern Liberty Global verkauft die deutsche Kabelnetzbetreiberin Unitymedia sowie die Geschäfte in Ungarn, Tschechien und Rumänien. Der US-Konzern hält indes an seinen Gesellschaften in Polen und der Slowakei fest, die wie die Schweiz zum Zentraleuropa-Geschäft von Liberty gehören und deren Chef UPC-Boss Eric Tveter ist.

VERLUST EINGEGRENZT: (Hamburg) Der Tourismuskonzern TUI sieht sich dank des Booms bei Kreuzfahrten und der Reiselust der Europäer auf Kurs. Die Buchungen für die wichtige Sommersaison seien binnen Jahresfrist um fünf Prozent (Stand Ende April) gestiegen, teilte Konzernchef Fritz Joussen mit. Besonders hohe Zuwächse verbuchte der Konzern in der Türkei, in Nordafrika und Griechenland. "Auch Ägypten kommt zurück." Spanien sei konstant stark. "Ich erwarte ein sehr starkes Jahr." Den Ausblick bekräftigte er, wonach der bereinigte Betriebsgewinn in diesem Jahr um mindestens zehn Prozent zulegen soll. Im traditionell reiseschwachen Winterhalbjahr grenzte TUI den Verlust ein. Das operative Minus (bereinigtes EBITDA) lag bei 158,6 Millionen Euro nach einem Verlust von 214,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

VOM DOLLAR GEBREMST: (Düsseldorf) Trotz hoher Belastungen durch die Dollar-Schwäche und Lieferschwierigkeiten in den USA hält der Konsumgüterriese Henkel, der Waschmittel wie Persil oder Klebstoffe wie Pritt herstellt, an seinen Jahreszielen fest. Im ersten Quartal bremsten Währungseffekte den stark in den USA engagierte Konzern allerdings aus. Die Erlöse legten bereinigt zwar um 1,1 Prozent auf 4,84 Milliarden Euro zu, nominal sanken sie aber um 4,5 Prozent. Wechselkurseffekte hätten den Umsatz um 8,6 Prozent oder 440 Millionen Euro gemindert. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) schrumpfte in den ersten drei Monaten um 1,4 Prozent auf 842 Millionen Euro. Die Dollar-Schwäche gegenüber dem Euro sorgte hier für Belastungen von 6,2 Prozent. 2017 hatte der Konzern in Nordamerika rund einen Viertel seines Umsatzes erzielt.

MEHR DURST: (Leuven) Der weltgrösste Bierbrauer Beck's-Brauer AB Inbev profitiert vom wachsenden Bier-Konsum in China, Europa und Mexiko. Marketingkampagnen vor der für Bierbrauer so wichtigen Fussball-Weltmeisterschaft in Russland im Sommer drücken allerdings den Gewinnanstieg. Der Bierbrauer erhöhte den um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um rund vier Prozent auf 4,99 Milliarden Dollar. Der Umsatz legte um etwas mehr als ein Prozent auf 13,1 Milliarden Dollar zu, wie der Anbieter von Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois weiter mitteilte. Der Gewinnanstieg geht unter anderem auf die nach der Übernahme von SABMiller erzielten Spareffekte zurück. Der Konzern ist mit einem Börsenwert von 167 Milliarden Euro der wertvollste der Eurozone.

REKORDGEWINN: (Tokio) Japans führender Autobauer Toyota hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn eingefahren. Wie der Branchenprimus bekanntgab, stieg der Nettogewinn zum Bilanzstichtag 31. März um 36,2 Prozent auf rund 2,5 Billionen Yen (23 Milliarden Franken). Dazu trugen der schwache Yen sowie Kostensenkungen bei. Der Umsatz erhöhte sich um 6,5 Prozent auf 29,37 Billionen Yen, ebenfalls ein Rekord. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die Unternehmensgruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeugbauer Hino Motors gehören, jedoch mit einem Rückgang des Nettogewinns um 15 Prozent auf 2,1 Billionen Yen, hiess es weiter.

WENIGER UMSATZ: (München) Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat im ersten Quartal aufgrund des Umbaus Umsatzeinbussen verbucht. Nachdem sich das Unternehmen im vergangenen Jahr fast gänzlich von seinem Reisegeschäft getrennt hatte, gingen die Erlöse zwischen Januar und März im Vorjahresvergleich um drei Prozent auf 881 Millionen Euro zurück, wie ProSiebenSat.1 mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, wenngleich auch mit einem etwas leichteren. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 7 Prozent auf 200 Millionen Euro zu. Unter dem Strich kletterte der bereinigte Gewinn um sechs Prozent auf 93 Millionen Euro.

WENIGER GEWINN: (München) Im zweiten Quartal profitierte Siemens von einem Buchgewinn von 900 Millionen Euro. Das liess den Nettogewinn zwischen Januar und März um 39 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro steigen. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Im industriellen Geschäft ging das Ergebnis jedoch um acht Prozent auf 2,25 Milliarden Euro zurück. Aber auch damit schnitt Siemens besser ab als die Experten dem Konzern zugetraut hatten. Grund für das Minus war vor allem die Kraftwerks-Sparte Power & Gas, deren Ergebnis um drei Viertel einbrach. Auch die Gebäudetechnik, Siemens Healthineers und Siemens Gamesa mussten Einbussen hinnehmen. Der Umsatz blieb im Quartal mit 20,1 Milliarden Euro stabil. Der Auftragseingang ging aufgrund einer geringeren Zahl von Grossaufträgen um ein Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück.

AUF REKORDHOCH: (Singapur) Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die Ölpreise kräftig in die Höhe getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete am Morgen 76,70 Dollar. Das waren 1,85 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kletterte um 1,60 Dollar auf 70,66 Dollar. Die Ölpreise sind damit wieder auf dem höchsten Niveau seit 2014. Die Aufkündigung des Atomabkommens dürfte weitreichende Folgen für den Ölmarkt haben. Schon jetzt gilt das Angebot als knapp. Das liegt zum einen an einer seit Anfang 2017 geltenden Fördergrenze der Opec. Zum anderen ist die Förderung in dem ölreichen Krisenstaat Venezuela eingebrochen. Hinzu kommt eine solide wachsende Weltwirtschaft, die für eine steigende Nachfrage nach Erdöl sorgt.

UMBAU FÜHRUNGSRIEGE: (San Francisco) Der von einem Datenskandal geplagte US-Internetkonzern Facebook hat seine Führungsriege umgebaut. Ein Konzernsprecher bestätigte die bislang grösste Neuordnung im Management seit Bestehen des Konzerns und reagierte damit auf Berichte des Portals Recode. Vom Umbau unangetastet bleiben die Funktionen von Firmenchef Mark Zuckerberg und seiner Stellvertreterin Sheryl Sandberg. Aber rund ein Dutzend ranghoher Beschäftigter haben künftig einen neue Posten. So ist der Zuckerberg-Vertraute Chris Cox künftig verantwortlich für die Apps von Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Der langjährige Facebook-Manager Javier Olivan soll eine Einheit leiten, die sich um die Themen Sicherheit und Werbung kümmert. Mit Kündigungen im Management-Bereich war der Umbau Berichten zufolge nicht verbunden.

MARKTÖFFNUNG: (Peking) China erlaubt Japan erstmals milliardenschwere Investitionen an den heimischen Finanzmärkten. Ministerpräsident Li Keqiang kündigte dies bei einem Treffen mit seinem japanischen Amtskollegen Shinzo Abe an. Demnach wird Japan eine Investitionsquote zugewiesen, die ein Engagement im Volumen von 200 Milliarden Yuan (rund 31,5 Milliarden Franken) ermöglicht. Der Schritt gilt als Zeichen des guten Willens der Volksrepublik, die Beziehungen zu dem früheren Kriegsgegner und asiatischen Wirtschaftsrivalen zu vertiefen. Basis für die Geschäfte ist ein 2011 aufgelegtes Programm mit dem Kürzel RQFII, mit dem China die Tür für Investitionen von Ausländern an seinen Finanzmärkten einen Spalt weit öffnete.

NEUES GESETZ: (Berlin) Die deutsche Regierung hat den Gesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage beschlossen. Das verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. Damit will die Regierung in Fällen wie dem Abgas-Skandal die Rechte der Konsumenten gegenüber Konzernen stärken. Mit dem Gesetz sollen Konsumenten die Möglichkeit bekommen, vertreten durch Verbände, gemeinsam vor Gericht gegen ein Unternehmen vorzugehen. Die Klagebefugnis der Verbände ist aber an hohe Hürden geknüpft, um Missbrauch zu vermeiden. Das Gesetz soll nach dem Willen der Regierung Anfang November in Kraft treten. Viele Verbände sowie die Grünen kritisieren die hohen Hürden für die Kläger - dem Handelsverband gehen sie hingegen nicht weit genug.

SCHWACHES QUARTAL: (Frankfurt) Der deutsche Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im saisonüblich schwachen ersten Quartal wegen des langen Winters operativ weniger verdient als erwartet. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut einen Viertel auf 252 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte. Analysten hatten mit 348 Millionen Euro gerechnet. Auch der Weltmarktführer, die schweizerisch-französische LafargeHolcim hatte damit zu kämpfen, dass Bauarbeiten im Winter auf Eis lagen und deshalb operativ weniger verdient. "Die grundlegend positive Dynamik stimmt uns zuversichtlich für das Jahr 2018", erklärte Konzernchef Bernd Scheifele, der die Jahresbilanz 2017 auf der Generalversammlung in Heidelberg präsentierte.

ÜBERRASCHEND TIEF: (Paris) Die französischen Unternehmen haben ihre Produktion im März überraschend gedrosselt. Die Betriebe stellten 0,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,4 gerechnet. Im Februar war noch ein Wachstum von 1,1 Prozent herausgesprungen. Frankreich hat zuletzt wirtschaftlich einen Gang heruntergeschaltet: Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März nur noch um 0,3 Prozent zum Vorquartal, nachdem es Ende 2017 noch 0,7 Prozent waren.

WENIGER AUFTRÄGE: (Frankfurt) Die deutsche Elektroindustrie hat im März erstmals seit November 2016 einen Auftragsrückgang erlebt. Der Wert der Bestellungen lag 5,7 Prozent unter dem aus dem Vorjahresmonat, wie der Branchenverband ZVEI berichtete. Vor allem die Bestellungen aus dem Inland (minus 9,0 Prozent) und der Eurozone (minus 7,5 Prozent) fielen deutlich schwächer aus. Auch die Produktion ist in dem Monat um 3,4 Prozent unter dem Vorjahreswert geblieben. Der ZVEI begründete die Entwicklung mit dem Umstand, dass der März 2018 zwei Arbeitstage weniger hatte als 2017. Im gesamten ersten Quartal liegen die Auftragseingänge hingegen 3,0 Prozent im Plus.

