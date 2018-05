Tagesüberblick Wirtschaft

SONOVA LEGT ZU: (Stäfa ZH) Der Hörsystemhersteller Sonova ist im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende März) erneut gewachsen. Sowohl beim Umsatz als auch beim Reingewinn konnte sich das Unternehmen deutlich verbessern. Konkret legte der Umsatz um 10,4 Prozent auf 2,65 Milliarden Franken zu. Dieser Anstieg sei schwergewichtig auf ein organisches Wachstum von 3,8 Prozent und ein Wachstum aus Akquisitionen von 6,0 Prozent zurückzuführen, teilte Sonova mit. Beim Betriebsgewinn auf Stufe EBITA gelang dem Hörgerätehersteller ebenfalls eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr und zwar auf 532 Millionen Franken verglichen mit 463 Millionen im Vorjahr. Unter dem Strich erwirtschaftete das Unternehmen einen Reingewinn von 407 Millionen Franken nach 356 Millionen im vorangehenden Geschäftsjahr.

WACHSTUM IM BVG-GESCHÄFT: (Basel) Die Bâloise hat im Schweizer Kollektivlebengeschäft das Prämienvolumen im vergangenen Jahr leicht gesteigert und auf den Kapitalanlagen eine annähernd so hohe Rendite wie im Jahr davor erreicht. Im BVG-Geschäft steigerte die Basler Leben AG im Jahr 2017 das Volumen um 1,5 Prozent auf über 2,5 Milliarden Franken gesteigert. Dabei habe man im anhaltenden Tiefzinsumfeld und in einem guten Kapitalmarktjahr ein solides Ergebnis erzielt, teilte der Versicherer im Rahmen der Publikation der "Betriebsrechnung 2017" mit. Die Nettorendite auf den Kapitalanlagen lag mit 2,1 Prozent nur leicht unter dem Wert aus dem Vorjahr.

PREISÜBERWACHER RÜGT SWISSCOM: (Zürich) Dem Schweizer Preisüberwacher sind die Tarife der Swisscom für Festnetzanrufe auf Mobilnetzte ein Dorn im Auge. Die Margen für Anrufe im Minutentarif auf Mobilnetze seien weit höher als bei den auf 7,5 Rappen gedeckelten Anrufen auf Festnetze. Nun fordert der Preisüberwacher gemäss einer Mitteilung vom Dienstag eine Preisanpassung. Der Preisschutz für die Grundversorgungskunden greife daher unvollständig, so die Behörde. Die Swisscom gelobt Besserung und will ein neues Angebot lancieren.

ZURICH MIT AKTIENRÜCKKAUF: (Zürich) Die Zurich Insurance hat ihr am 11. April 2018 gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Freitag, 18. Mai abgeschlossen. Insgesamt habe sie 1,74 Millionen Aktien zum Gesamtbetrag von insgesamt 548,2 Millionen Franken zurückgekauft, schreibt der Versicherungskonzern in einer Mitteilung. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 315,0387 Franken. Am Freitag schlossen die Zurich-Titel auf 314,90 Franken. Die zurückgekauften Titel sollen vernichtet werden. Der Generalversammlung 2019 werde eine entsprechende Kapitalherabsetzung beantragt. Mit dem Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufprogramms beende der Versicherer die am 8. Februar 2018 angekündigten Massnahmen zum Verwässerungsschutz, die Aktienrückkäufe in der Höhe von rund 1 Milliarden US-Dollar vorsahen.

OPTIMISTISCHE FINANZCHEFS: (Zürich) Die Finanzchefs von Schweizer Unternehmen blicken zuversichtlich in die Zukunft und gehen von einem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung aus. Die voraussichtlich höheren Erträge wollen sie verstärkt investieren. Trotz rosiger Aussichten bleiben gewisse geopolitische Unsicherheiten ein Thema. Zudem wird der Fachkräftemangel in der von Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte durchgeführten Umfrage als wachsendes Risiko darstellt. Beinahe 90 Prozent der 100 befragten Finanzchefs von mittleren und grösseren Schweizer Unternehmen schätzten die Aussichten für die hiesige Wirtschaft in den kommenden zwölf Monaten als positiv ein, und über drei Viertel rechneten mit steigenden Umsätzen, schreibt Deloitte in der Mitteilung zur Umfrage. Beinahe die Hälfte der Befragten geht zudem von steigenden Margen aus, und mehr als zwei Drittel erwarten höhere Ergebnisse. Bereits in der letzten Befragung im Herbst 2017 bewegten sich diese Werte auf hohem Niveau.

ZÖLLE GESENKT: (Peking) China will die Importzölle für ausländische Autobauer deutlich senken. Die Abgaben für eingeführte Fahrzeuge sollen vom 1. Juli an von bisher 25 Prozent auf 15 Prozent verringert werden. Für Autoteile ist eine Senkung von derzeit zwischen 8 und 25 Prozent auf 6 Prozent geplant. Niedrigere Zölle dürften US-Autobauern, aber auch deutschen Firmen wie BMW oder Daimler helfen, ihre Modelle im Vergleich zur chinesischen Konkurrenz günstiger zu verkaufen. China ist der weltgrösste Automarkt und gerade für die deutschen Hersteller enorm wichtig. Pekings Ankündigung wurde auch als weiteres Zeichen der Entspannung im seit Monaten schwelenden Handelsstreit mit den USA gewertet.

NEUE FREIHANDELSABKOMMEN: (Brüssel) Während die USA den freien Handel zunehmend infrage stellen, hat die Europäische Union ein weiteres Signal für einen freien globalen Handel ausgesendet: Die EU-Handelsminister gaben in Brüssel grünes Licht zur Aufnahme von Gesprächen über Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland. Die Verhandlungen mit Australien und Neuseeland dürften mindestens eineinhalb Jahre dauern. Ziel der Freihandelsabkommen mit den beiden Ländern ist vor allem der weitere Abbau bestehender Handelsschranken, die Abschaffung von Zöllen und ein besserer Zugang zu Dienstleistungen und öffentlichen Aufträgen in Australien und Neuseeland.

GEGENMASSNAHMEN ANGEDROHT: (Genf) Im Handelsstreit mit den USA drohen nun auch Russland und Japan mit Vergeltung. Beide Länder warnen vor Sanktionen im Wert von zusammen fast einer Milliarde Dollar. Das geht aus veröffentlichten Mitteilungen an die Welthandelsorganisation (WTO) hervor. Hintergrund sind die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Russland erwartet dadurch jährliche Zusatzbelastungen in Höhe von 538 Millionen Dollar auf Exporte in die Vereinigten Staaten. Japan bezifferte die Kosten für sich auf 440 Millionen Dollar. Beide Staaten betonten, sie hätten nun das Recht, US-Importe in derselben Höhe zu belasten. Welche Produkte dies sein könnten, wurde nicht ausgeführt.

AIRBUS SUCHT KOMPROMISS: (München) Airbus und die EU wollen mit Änderungen an staatlichen Darlehen für den Flugzeugbauer drohende Sanktionen der USA umgehen. Damit ziehen sie die Konsequenzen aus dem jüngsten Urteil der Welthandelsorganisation (WTO) zur Unterstützung der EU für Airbus. Airbus und die vier EU-Staaten Frankreich, Deutschland, Spanien und Grossbritannien, in denen der Konzern produziert, hätten sich auf geringfügige Anpassungen der vergünstigten Kredite für das Grossraumflugzeug A380 und den A350XWB geeinigt, teilte Airbus mit. Sie galten als Entwicklungskosten-Finanzierung. "Wir sind zuversichtlich, nun alle Vorgaben zu erfüllen", sagte Airbus-Chefjurist John Harrison. Die USA hatten nach dem Urteilsspruch der WTO vor einer Woche umgehend mit Sanktionen gegen EU-Produkte gedroht, wenn die EU nicht die Unterstützung für Airbus einstellen sollte.

SONY ÜBERNIMMT EMI MUSIC: (Tokio) Der japanische Elektronikriese Sony baut sein Geschäft mit Musik und Inhalten weiter aus und übernimmt dafür die Kontrolle beim Musikverlag Emi Music Publishing. Das Unternehmen hält die Verwertungsrechte an rund zwei Millionen Liedern unter anderem von Alicia Keys, Carole King, Drake, Pink oder Queen. Sony erwirbt im Zuge eines der teuersten Zukäufe seiner Geschichte nun über seine Tochter Sony Corporation of America für 1,9 Milliarden Dollar vom Investor Mubadala dessen Anteil von 60 Prozent an dem Verlag. Dies teilte der Konzern in Tokio mit. Damit besitzt Sony künftig rund 90 Prozent an Emi Music Publishing. Die übrigen 10 Prozent liegen bei den Erben von Michael Jackson.

PREMIERE AN WALL STREET: (New York) Erstmals in der 226-jährigen Geschichte steht eine Frau allein an der Spitze der New Yorker Börse. Die New York Stock Exchange (NYSE) ernannte Stacey Cunningham zur Chefin, wie ein Sprecher der Muttergesellschaft Intercontinental Exchance (ICE) in New York mitteilte. Cunningham verantwortete bereits das operative Geschäft und folgt nun auf Tom Farley, der das Unternehmen verlässt. Damit werden zwei der drei wichtigsten US-Börsen von Frauen geführt. So übernahm Adena Friedman im vergangenen Jahr die Leitung der Technologiebörse Nasdaq.

GRÜNES LICHT: (Neu Delhi) Bayer hat nun auch aus Indien grünes Licht für die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto erhalten. Die indischen Wettbewerbshüter genehmigten am Dienstag den Zukauf unter Auflagen. Nähere Details gaben die Regulierer nicht bekannt. Bayer will die 62,5 Milliarden Dollar schwere Übernahme noch in diesem Quartal abschliessen. Die Leverkusener steigen mit der Monsanto-Übernahme zum weltgrössten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut auf. Von zahlreichen Kartellbehörden wie der EU-Kommission und den Wettbewerbshütern aus Brasilien und China hat die Transaktion bereits unter Auflagen grünes Licht erhalten. Noch steht aber die wichtige Zustimmung der Kartellwächter in den USA aus.

ADOBE MIT ZUKAUF: (San José) Der Softwarekonzern Adobe wagt den grössten Deal seit fast zehn Jahren. Für knapp 1,7 Milliarden Dollar kauft er den Detailhandelsspezialisten Magento Commerce vom Finanzinvestor Permira, wie die US-Amerikaner in der Nacht zu Dienstag mitteilten. Mit dem Zukauf baue sich Adobe ein Standbein im Detailhandel auf, sagte Vize-Präsident Brad Rencher. Permira hatte Magento 2015 von Ebay gekauft. Zu den Kunden des Unternehmens, das eine Open-Source-Plattform und verschiedene Cloud-Lösungen anbietet, gehören Canon, Helly Hansen, Paul Smith und Rosetta Stone.

VERKAUF VON TOCHTER: Die russische Sberbank trennt sich von ihrer türkischen Tochter. Sie verkauft die Denizbank für 2,7 Milliarden Euro an Emirates NBD aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie die Banken mitteilten. Emirates NBD werde durch die Übernahme zu einer führenden Bank im Nahen Osten, Nordafrika und der Türkei, sagte Vize-Verwaltungsratschef Hesham Abdulla Al Qassim. Die Aktien der Denizbank fielen fast zwanzig Prozent auf 6,36 Lira, die Papiere von NBD legten in der Spitze um 8,4 Prozent zu. Die Denizbank ist die fünftgrösste Privatbank in der Türkei mit einer Bilanzsumme von 31,5 Milliarden Euro. Sie betreibt 741 Filialen, davon 43 ausserhalb der Türkei.

(AWP)