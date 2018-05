Tagesüberblick Wirtschaft

BANK VERKAUFT: (Zürich) Raiffeisen verkauft ihre Privatbanken-Tochter Notenstein La Roche an Vontobel für rund 700 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat von Raiffeisen habe sich entschlossen, das Geschäftssegment Anlagekunden neu auszurichten und Notenstein zu verkaufen, teilte Raiffeisen mit. In Zukunft will sich Raiffeisen auf das Kundensegment der Privatkunden mit kleinen und mittelgrossen Vermögen konzentrieren. Die Bankengruppe hatte Anfang 2012 unter dem damaligen Chef Pierin Vincenz, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet, grosse Teile der damals im Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit in Schieflage geratene Privatbank Wegelin übernommen. Diese wurde darauf in "Notenstein" umbenannt. 2015 wurde die Basler Privatbank La Roche erworben und in Notenstein integriert.

NEUE CHEFIN: (Vevey VD) Nestlé Schweiz wird künftig von einer Frau geleitet. Muriel Lienau übernimmt auf Anfang Juli das Amt von Christophe Cornu, der seinerseits dann Frankreich-Chef von Nestlé wird. Cornu war seit November 2015 an der Spitze von Nestlé Schweiz, wie der Nahrungsmittelmulti am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Cornu habe dem Schweizer Geschäft zu guten Ergebnissen verholfen. Lienau, Französin und Mutter von vier Kindern, ist die zweite Frau an der Spitze von Nestlé Schweiz. Sie blickt auf eine jahrzehntelange Karriere im Konzern zurück. 1991 stiess sie zu Nestlé Deutschland als Markenverantwortliche. Nach mehreren weiteren Stationen kam sie 2015 zu Nestlé Waters, wo sie Verkaufs- und Marketingchefin ist, bis sie ihr neues Amt als Schweiz-Verantwortliche übernimmt.

FORSCHUNG ZENTRALISIERT: (Vevey VD) Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé bündelt seine Forschungszentren. Die bisherigen Forschungseinheiten Nestlé Research Center sowie das Nestlé Institute of Health Science sollen als neue Organisation in Lausanne zusammengefasst werden. Dort werden rund 800 Mitarbeitende beschäftigt sein. Die neue Organisation Nestlé Research konzentriere sich auf die drei Schwerpunkte Health Sciences, Material Sciences und Food Safety & Analytical Sciences. Die Forschungsergebnisse würden dann von den spezifischen Produkt- und Technologiezentren in neue Innovationen umgesetzt.

SCHLEPPENDE GESCHÄFTE: (Zürich) Der Backwarenkonzern Aryzta hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 deutlich weniger Umsatz erzielt als im Vorjahr. Dieser schrumpfte um knapp 17 Prozent auf 811,4 Millionen Euro. Ein Grossteil des Rückgangs ist allerdings auf die Verkäufe von Geschäftsbereichen sowie auf Währungseffekte zurückzuführen. Organisch betrug das Minus 1,2 Prozent. Der operative Gewinn im Quartal lag jedoch unter den Erwartungen und das Unternehmen reduziert entsprechend die bisherige Prognose für das Gesamtjahr. Um die Profitabilität zu verbessern, wurde ausserdem ein Kostensparprogramm angekündigt. Dieses soll innert dreier Jahre Einsparungen von kumuliert 200 Millionen Euro bringen.

KRÄFTIGES WACHSTUM: (Burgdorf BE) Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed ist in dem im März zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2017/18 deutlich gewachsen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Berichtsjahr um knapp einen Fünftel auf 466 Millionen Franken. Der operative Gewinn (Ebit) betrug 61,1 Millionen und damit 10 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Investitionen in Vertriebsstrukturen und Produkte haben allerdings auf die Marge gedrückt. Diese ging wie erwartet um 1,1 Prozentpunkte auf 13,1 Prozent zurück. Unter dem Strich verblieb ein Reingewinn von 52,1 Millionen Franken nach 46,2 Millionen im Vorjahr.

EXPANSION: (Zug) Der Stromzählerproduzent Landis+Gyr baut sein Geschäft in Australien aus und geht dazu ein Joint Venture ein. Zusammen mit dem Partner Pacific Equity Partners (PEP) übernimmt Landis+Gyr das Zählergeschäft unter dem Namen "Acumen" von Origin Energy, einem Energieversorger in Australien. Das Geschäft umfasst den Betrieb und den Unterhalt 170'000 bereits bestehender Stromzähler, wie das Unternehmen mitteilte. Landis+Gyr steuert zu dieser Übernahme insgesamt Bar- und Sachmittel im Umfang von bis zu 75 Millionen australischen Dollar oder umgerechnet rund 57 Millionen US-Dollar bei.

HÖHERE ERTRÄGE: (Zug) Die in den USA tätige Zuger Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat im ersten Quartal 2018 ihr Portfolio weiter ausgebaut und den Betriebsertrag deutlich gesteigert. Der US-Immobilienmarkt habe sich allerdings im ersten Jahresviertel sehr wettbewerbsintensiv gezeigt, so Varia. Der Soll-Mietertrag nahm im Vergleich zum Vorjahresquartal um 47 Prozent auf 18,7 Millionen US-Dollar zu. Das Nettobetriebsergebnis stieg um 46 Prozent auf 10,2 Millionen. Zwischen Januar und März tätigte die Gesellschaft vier Zukäufe. Damit stieg die Anzahl der Wohneinheiten um 1838 auf nun insgesamt 8574 Einheiten. Die Leerstandsquote lag bei 6 Prozent nach 5,7 Prozent per Ende 2017.

NEUES LOGISTIKZENTRUM: (Jegenstorf BE) Die zur Coop Genossenschaft gehörenden Heimelektronik-Unternehmen Interdiscount und Microspot nehmen nach einer zweieinhalbjährigen Bauphase ein vollautomatisiertes Logistik-Zentrum im bernischen Jegenstorf in Betrieb. Bis 2019 sollen auf der neuen Online-Plattform 260'000 Produkte erhältlich sein; das wären 200'000 mehr als heute. Das Zusatzangebot umfasse Artikel aus den Bereichen Spielwaren, Garten, Beauty, Uhren und Schmuck. Geplant sei zudem, dass die bei Microspot bestellten Artikel in den über 500 Abholstationen von Coop bezogen werden können. Aufgrund des Ausbaus am Standort Jegenstorf sollen ausserdem in der Region Bern neue Stellen geschaffen werden.

DIVERSIFIKATION: (Brüssel) Zur Risikosenkung in Europas Finanzsektor soll der Verkauf gebündelter Staatsanleihen (SBBS) nach dem Willen der EU-Kommission künftig erleichtert werden. Die Behörde schlug vor, "ungerechtfertigte regulatorische Hindernisse" für sogenannte mit Staatsanleihen besicherte Wertpapiere zu beseitigen. Konkret sollen Banken Anleihen verschiedener Euro-Staaten aufkaufen, bündeln und an Investoren weiterverkaufen können, ohne dafür verstärkt Eigenkapital vorhalten zu müssen, erklärte die EU-Kommission. Denn aus Sicht der Brüsseler Behörde birgt die enge Verflechtung zwischen nationalen Grossbanken und ihren jeweiligen Staaten ein grosses Sicherheitsrisiko. Banken halten meist hauptsächlich Anleihen ihrer jeweiligen Nationalstaaten. Wenn der Staat in Schieflage gerät, kann dies fatale Folgen nach sich ziehen.

EINIGUNG ERZIELT: (Brüssel) Die EU-Kommission und Gazprom haben ihren jahrelangen Streit um unfaire Geschäftspraktiken des russischen Staatskonzerns in Osteuropa gütlich beigelegt. Gazprom müsse künftig eine Reihe von Zusagen erfüllen, mit denen die wettbewerbsrechtlichen Bedenken ausgeräumt würden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Unternehmen kommt damit wohl um eine Milliardenstrafe herum. In dem Fall ging es um die marktbeherrschende Stellung des russischen Staatskonzerns als Lieferant für die drei Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen sowie für Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien. Die EU-Kommission hatte Gazprom 2015 vorgeworfen, mit seiner Gesamtstrategie zur Abschottung dieser Gasmärkte gegen EU-Kartellvorschriften zu verstossen und unter anderem die Preise - auch für Endkunden - in die Höhe zu treiben.

GRÜNE INVESTMENTS: (Brüssel) Zur Bekämpfung des Klimawandels sollen nachhaltige Investments nach dem Willen der EU-Kommission künftig stärker gefördert werden. Die Brüsseler Behörde legte entsprechende Gesetzesvorschläge vor. Demnach sollen Fondsmanager und Anlageberater verpflichtet werden, ihren Kunden detailliert Auskunft über die Klimaauswirkungen einzelner Anlagen zu geben. Dazu soll unter anderem ein Klassifizierungssystem erstellt werden, wann Investments als "nachhaltig" gelten. Unter anderem soll dabei berücksichtigt werden, wie einzelne Projekte und Firmen mit natürlichen Ressourcen wie Wasser umgehen, oder ob ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Klimaerwärmung im Zaum zu halten.

FINANZSTABILITÄT: (Frankfurt) Die Europäische Zentralbank warnt vor einer zunehmenden Risikobereitschaft an den Finanzmärkten. Generelle Preisübertreibungen seien im Euro-Raum zwar nicht zu erkennen. Es gebe jedoch Bereiche, in denen die Bewertungen überzogen seien. Dies treffe auf einige Immobilienmärkte sowie auf Anleihen mit einem niedrigen Rating zu. Anzeichen dafür müssten genau beobachtet werden, teilte die EZB in ihrem Finanzstabilitätsbericht mit. Für die Banken verbessert sich nach Einschätzung der Währungshüter die Situation allmählich. Puncto Gewinne gehe es für sie aufwärts, wozu auch die günstige Konjunktur beitrage. Die Institute hätten mehr Kapitalpuffer aufgebaut. Dies mache sie widerstandsfähiger. Zudem gingen sie keine riskanteren Geschäfte ein, um Einnahmen anzukurbeln. Allerdings sei ihr Gewinnniveau immer noch schwach.

MASSIVER STELLENABBAU: (Frankfurt) Die Deutsche Bank verschärft mit dem Abbau von Tausenden weiteren Jobs ihren Sparkurs. Nach drei Verlustjahren in Folge will das Institut die Zahl der Vollzeitstellen von derzeit mehr als 97'000 auf deutlich unter 90'000 verringern. Der Stellenabbau sei bereits im Gange, teilte das Geldhaus mit. Der inzwischen von Christian Sewing abgelöste Konzernchef John Cryan hatte 2015 schon die Streichung von etwa 9000 Jobs eingeleitet. Die Bank will vor allem ihr Aktiengeschäft umbauen. Insgesamt sollen in dem Bereich etwa 25 Prozent der Stellen wegfallen. Im Aktienhandel will sich das Institut künftig auf elektronische Lösungen und die weltweit wichtigsten Kunden konzentrieren.

HANDELSSTREIT: (Washington) US-Präsident Donald Trump droht im Handelsstreit mit der EU und anderen grossen Wirtschaftsräumen mit empfindlichen Importzöllen auf Autos. Trump erklärte in Washington, er habe das US-Handelsministerium angewiesen, entsprechende Schritte zu prüfen. Es müsse geklärt werden, ob die Auto-Importe einen Einfluss auf die nationale Sicherheit der USA hätten. Eine solche Prüfung würde die rechtliche Grundlage für die Einführung von Zöllen bilden. Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, Trump erwäge Schutzzölle auf eingeführte Autos von bis zu 25 Prozent.

VERLUST HALBIERT: (New York) Der Fahrdienstvermittler Uber hat dank deutlich gestiegener Buchungen seinen Verlust zum Jahresstart nahezu halbiert. Bereinigt sei der Fehlbetrag auf 312 Millionen Dollar zurückgegangen, teilte der US-Konzern mit. Allerdings warnte Uber auch gleich davor, in naher Zukunft Gewinne zu erwarten. Seit der Unternehmensgründung 2009 steckt das Unternehmen in den roten Zahlen. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 73 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar. Die Buchungen legten um 51 Prozent zu.

EINMALEFFEKTE BELASTEN: (Hongkong) Wegen Einmalbelastungen im Zusammenhang mit der US-Steuerreform und höherer Kosten für Bestandteile hat der chinesische Computerhersteller Lenovo den höchsten Verlust seit 2009 eingefahren. Der Fehlbetrag belief sich für das im März abgelaufene Geschäftsjahr auf 189 Millionen Dollar, wie der Konzern mitteilte. Das ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Lenovo musste im vergangenen Jahr die Krone als Weltmarktführer an HP aus den USA abgeben. Im Vorjahreszeitraum hatte es noch zu einem Gewinn von 535 Millionen Dollar gereicht. Der Umsatz des Lenovo-Konzerns kletterte derweil um fünf Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar.

