Tagesüberblick - Wirtschaft

BANKEN: Die Grossbank UBS hat mit deutlich mehr Gewinn im dritten Quartal überrascht. Aus der Vermögensverwaltung, dem Kerngeschäft, fiel der Gewinnbeitrag allerdings eher bescheiden aus, während die Investment Bank deutlich höhere Zahlen vermelden konnte. Die News des Investorentages lösten zwar keine Begeisterungsstürme aus, wurden insgesamt aber positiv aufgenommen. Die Aktie stieg denn auch im Gegensatz zum fallenden Gesamtmarkt deutlich.

TRANSPORT: Schlechte Nachrichten für die Panalpina-Aktionäre: Das Unternehmen musste im dritten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen. Für Gesprächsstoff sorgten aber nicht nur die Zahlen, sondern auch der schwedische Grossaktionär Cevian. Er fordert den Rücktritt des Verwaltungsratspräsidenten. "Es braucht einen neuen Chairman an der Spitze von Panalpina. Peter Ulber ist untragbar", sagte Cevian-Mitgründer Lars Förberg am Donnerstag in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin "Bilanz".

CHEMIE: Die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika hat in den ersten drei Quartalen 2018 ihren dynamischen Wachstumskurs mit neuen Rekordergebnissen fortgesetzt. Allerdings bremsten steigende Rohstoffpreise und die Kosten für die Beilegung des Übernahmestreits mit den Erben des Firmengründers die Gewinnzahlen etwas. Die Anleger griffen trotzdem zu.

INFORMATIONSTECHNOLOGIE: Der Industriekonzern ABB hat im dritten Quartal 2018 etwas an Fahrt aufgenommen. So legten Auftragseingang und Umsatz organisch etwas deutlicher zu als zuletzt. Die operative Marge wurde dagegen erwartungsgemäss von der Integration der von General Electric übernommenen Industriesparte geschmälert. Mit Aussagen zur Zukunft der Stromsparte hält sich ABB zurück. Hier fordern wichtige Aktionäre seit längerem eine Abspaltung der Sparte.

TRANSPORT: Beim Logistikkonzern Ceva Logistics will Hauptaktionär CMA CGM nun die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen. Ausstiegswilligen Aktionären von Ceva unterbreitet CMA CGM ein Bar-Angebot in Höhe von 30 Franken je Anteilsschein. Dieser Angebotspreis ist ein Drittel höher als der Schlusskurs von 22,50 Franken von Ceva vom Mittwoch. Erst am Dienstag hatte Ceva ein Übernahmeangebot von Konkurrent DSV abgelehnt.

GELDPOLITIK: Europas Währungshüter halten trotz wachsender Unsicherheiten an ihrem vorsichtigen Ausstiegskurs aus der Geldflut fest. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt weiterhin zum Jahresende 2018 den Stopp neuer Anleihenkäufe an. Einen formalen Beschluss zum Auslaufen des milliardenschweren Programms zum Erwerb von Staats- und Unternehmenspapieren traf der EZB-Rat am Donnerstag in Frankfurt allerdings nicht.

AUTOINDUSTRIE: Die Anleger sind begeistert: Erstmals seit zwei Jahren hat der Elektro-Auto-Pionier Tesla ein Quartal mit schwarzen Zahlen beendet. Firmenchef Elon Musk hatte den Gewinn zwar schon vor Monaten versprochen, doch die Zweifel waren von Anfang an gross und wurden angesichts seiner jüngsten Eskapaden nicht geringer. Ob Musk die Skeptiker dauerhaft überzeugen kann, muss sich trotz der starken Ergebnisse erst zeigen. Doch vorerst kann der zuletzt heftig kritisierte Tech-Milliardär einen Moment des Triumphes geniessen.

INDUSTRIE: Die US-Industrie bekommt die Handelskonflikte der USA mit wichtigen Handelspartnern zu spüren. Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im September zwar um 0,8 Prozent, wie aus Daten vom Donnerstag hervorgeht. Werden aber die stark schwankenden Flugzeug- und Rüstungsaufträge herausgerechnet, ergibt sich ein Rückgang um 0,1 Prozent - das ist das zweite Minus in Folge. Vor allem die Nachfrage nach Metallerzeugen und Elektroausrüstung ging zurück.

SOZIALE MEDIEN: Twitter verliert wegen seiner Offensive gegen Hetze, Spam und Fake-Accounts weiter Nutzer. Dennoch liefen die Geschäfte im dritten Quartal deutlich besser als erwartet. Verglichen mit dem Vorquartal sank die Zahl der monatlich aktiven Nutzer weltweit um 9 Millionen auf 326 Millionen, wie Twitter am Donnerstag mitteilte. Als Grund für den zweiten Rückgang in Folge nannte Vorstandschef Jack Dorsey die anhaltenden Bemühungen, die Plattform von gefälschten und dubiosen Profilen zu befreien, die etwa Hassbotschaften und politische Propaganda verbreiten.

AUTOINDUSTRIE: Ausgaben im Zusammenhang mit der Dieselkrise und schwache Verkaufszahlen haben dem Autokonzern Daimler einen Gewinntaucher eingebrockt. Im dritten Quartal rutschte der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro ab. Im abgelaufenen Quartal brach der Betriebsgewinn (EBIT) um mehr als ein Viertel auf knapp 2,5 Milliarden Euro ein. Der Umsatz lag mit 40,2 Milliarden Euro um 1 Prozent unter dem Vorjahreswert.

mk

(AWP)