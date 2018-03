Tagesüberklick Wirtschaft

REKORD AN KONKURSEN: (Neuenburg) Noch nie sind in der Schweiz so viele Konkurse eröffnet worden wie 2017. Vergangenes Jahr gab es total 13'257 Firmen- und Privatkonkursverfahren nach Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG). Das sind 330 Konkurse oder 2,6 Prozent mehr als 2016, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilte. Es gab jedoch grosse regionale Unterschiede. So gehen mehr als drei Viertel der Zunahme allein auf das Konto der Genferseeregion, die auch von allen Grossregionen den stärksten Anstieg (+7 Prozent) verzeichnete. Ausschlaggebend waren Genf (+13,8 Prozent) und die Waadt (+3,9 Prozent). Demgegenüber gingen die Konkurseröffnungen im Espace Mittelland auf 2707 Fälle zurück (-4,4 Prozent). Die finanziellen Verluste aus ordentlichen und summarischen Konkursverfahren gingen 2017 um ein Drittel auf 1,7 Milliarden Franken zurück. Dies entspricht laut BFS dem tiefsten Wert seit 1994.

UMSATZPLUS DANK ZUKAUF: (Freiburg) Der Spital- und Hotelbetreiber Aevis Victoria ist 2017 vor allem dank der Übernahme einer Klinik deutlich gewachsen. Das Unternehmen steigerte den Umsatz um 12 Prozent auf 663,1 Millionen Franken gesteigert, wie das Unternehmen mitteilte. Der Umsatzsprung ist vor allem das Resultat der Übernahme der Clinique Générale-Beaulieu in Genf. Der Umsatz im Geschäftsbereich Spitäler erhöhte sich innert Jahresfrist um 13 Prozent auf 586 Millionen Franken. Der Umsatz in der Hotellerie und im Immobiliengeschäft erhöhte sich indes um 6 respektive 14 Prozent auf 64,3 Millionen und 58,4 Millionen Franken. Der Betriebsgewinn (Ebit) und der Reingewinn blieben dagegen deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Der Vorsteuergewinn sank von 31,4 Millionen auf 26,3 Millionen Franken. Der Reingewinn schrumpfte von 2,7 Millionen auf 1,1 Millionen Franken.

GEWINN VERDOPPELT: (Luzern) Die Schurter Gruppe hat den Frankenschock überwunden. Mit ihren weltweit 20 Tochtergesellschaften schliesst das in der Herstellung vom Elektronikkomponenten tätige Unternehmen mit Sitz in Luzern das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 259,4 Millionen Franken - ein Plus von 30,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Schurter mitteilte. Der Gewinn nach Steuern hat sich gar mehr als verdoppelt, auf 17,6 Millionen Franken von 8,3 Millionen im Vorjahr. Zu diesem Wachstum beigetragen haben auch zwei Übernahmen, eine in Österreich und eine weitere in Tschechien, die seit 1. Januar 2017 voll in die Rechnung einfliessen. In Folge der Übernahmen und des Wachstums ist die Zahl der Mitarbeitenden auf 2009 (+26,2 Prozent) gestiegen.

WENIGER RÜCKENWIND: (Zürich) Die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft sind noch immer robust. Das Konjunkturbarometer der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) ist im März zwar um 2,4 Punkte gefallen. Mit dem neuen Stand von 106 Punkten liegt der Index aber nach wie vor über dem langfristigen Mittel. Für die nähere Zukunft rechnet die KOF weiterhin mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten, teilte die KOF mit. Mit dem Rückgang im März ist das Konjunkturbarometer trotz des Anstiegs im Februar unter den Stand von Januar gefallen. Die KOF schreibt indes, der Index sei volatil, bewege sich aber seit Herbst 2016 immer deutlich im überdurchschnittlichen Bereich. Eingetrübt hat sich die Lage jüngst in der Industrie und im Exportsektor. Im Bereich des verarbeitenden Gewerbes fallen die Metallindustrie, die Holz-, Textil- und die Nahrungsmittelindustrie zurück. Die übrigen Industriebranchen sowie der Finanzsektor, das Gastgewerbe und der inländische Konsum haben sich zum Vormonat kaum verändert. Positive Impulse kommen einzig aus der Elektroindustrie.

FUSIONS-GERÜCHTE: (Paris/Hamburg) Renault und Nissan wollen bei ihren Überlegungen für einen gemeinsamen Autogiganten offenbar Nägel mit Köpfen machen. Carlos Ghosn, der die beiden Autobauer leitet, treibe das Vorhaben voran, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Ziel der Gespräche sei die Fusion der beiden bereits über gegenseitige Beteiligungen verflochtenen Firmen aus Frankreich und Japan zu einer gemeinsamen Gesellschaft. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ebenso ab wie das französische Finanzministerium. Man äussere sich nicht zu Gerüchten und Spekulationen, sagte ein Renault-Nissan-Sprecher. Die Fusionsfantasien trieben die Aktien von Renault auf ein Zehn-Jahres-Hoch. Die Papiere kletterten an der Börse von Paris zeitweise um mehr als acht Prozent und waren mit 100,80 Euro so teuer wie seit Dezember 2007 nicht mehr. Später bröckelte der Kursgewinn.

FAULE PAPIERE: (Washington) Im Streit um faule Hypothekenpapiere zahlt die britische Grossbank Barclays in den USA zwei Milliarden Dollar Strafe. Durch den Verkauf von faulen Hypothekenpapieren (RMBS) zwischen 2005 und 2007 habe die Bank Investoren einen Milliardenschaden zugefügt, erklärte das US-Justizministerium. "Ich bin zufrieden, dass wir eine faire und angemessene Einigung mit dem Justizministerium erzielen konnten", sagte Barclays-Chef Jes Staley. Die Strafe werde das Ergebnis im ersten Quartal 2018 drücken. Die Bank legt damit ihren grössten Rechtsstreit in den USA bei. Barclays war wie anderen Grossbanken vorgeworfen worden, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben. Die Käufer dieser komplexen Anlageprodukte erlitten Milliardenverluste, als der US-Immobilienmarkt kollabierte.

PROGNOSE ÜBERTROFFEN: (London) Die britische Wirtschaft ist voriges Jahr etwas stärker gewachsen als gedacht. 2017 legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) um 1,8 Prozent zu, wie das Statistikamt ONS mitteilte. In einer vorläufigen Schätzung waren lediglich 1,7 Prozent veranschlagt worden. Obwohl das Plus nun ein wenig höher ausfiel, hinkt das Vereinigte Königreich der Euro-Zone konjunkturell hinterher: In den Staaten der europäischen Währungsunion war die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent gewachsen. Seit sich die Briten im Sommer 2016 für einen Austritt aus der EU entschieden haben, hat das Land die Schlagzahl beim Wirtschaftswachstum verringert. Ein Grund sind die gestiegenen Preise wegen der Schwäche des Pfunds. Dies nagt an der Kaufkraft der Konsumenten.

FED MACHT FORTSCHRITTE: (Washington) Die US-Notenbank Fed kommt bei der Inflationsrate ihrem Ziel allmählich näher. Sie achtet dabei auf Preisveränderungen bei den persönlichen Ausgaben der Bürger, wobei Energie- und Nahrungsmittel ausgeklammert werden. Dieser Wert stieg im Februar um einen Tick auf 1,6 Prozent - das höchste Niveau seit Februar 2017. Die am Donnerstag vom Handelsministerium veröffentlichten Zahlen bedeuten somit eine positive Nachricht für die Währungshüter um den neuen Fed-Chef Jerome Powell. Die Fed verfehlt seit Mitte 2012 ihr Inflationsziel von zwei Prozent. Falls manche Ökonomen mit ihren Prognosen richtig liegen, winkt der Fed im März mit einer Teuerung 1,9 Prozent fast eine Punktlandung. Damit wäre der Weg für weitere Zinserhöhungen in den USA im laufenden Jahr frei. Die Fed hat jüngst den geldpolitischen Schlüsselsatz auf das aktuell gültige Niveau von 1,5 bis 1,75 Prozent gehievt.

VERSCHÄRFTE AUFSICHT: (Peking) China verschärft die Aufsicht über die Vermögensverwaltung. Dies beschloss ein Reformkomitee unter Vorsitz von Staatspräsident Xi Jinping, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mitteilte. Bereits im November hatte die Notenbank PBOC einen Entwurf für striktere Regeln in dem Bereich vorgelegt, in dem Gelder im Volumen von 15,4 Billionen Dollar verwaltet werden. Damit sollen Schlupflöcher geschlossen werden, die sogenannte Schattenbanken nutzen, um die Aufsicht zu umgehen und riskante Geschäfte mit erhöhtem Verschuldungsgrad zu machen. Die regierende Kommunistische Partei hat sich unter Xi dem verstärkten Kampf gegen solche Geschäfte verschrieben.

WENIGER SCHULDEN: (Frankfurt) Die deutschen Staatsschulden sind im vergangenen Jahr unter anderem dank üppiger Steuereinnahmen weiter gesunken. Sie verringerten sich nach Angaben der deutschen Bundesbank um insgesamt 53 Milliarden Euro auf 2,09 Billionen Euro. Die Vorgabe des Maastricht-Vertrags, der eine Schuldenquote von maximal 60 Prozent erlaubt, wurde damit allerdings abermals nicht erreicht. Der Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandprodukt (BIP) betrug 64,1 Prozent nach 68,2 Prozent im Jahr 2016. Die bisher höchste Quote hatte Deutschland im Jahr 2010 mit 81 Prozent ausgewiesen. Im kommenden Jahr soll aber voraussichtlich erstmals seit langem die Schuldenquote wieder unter die 60-Prozent-Marke sinken. Dies hat die deutsche Regierung im Januar in ihrem Jahreswirtschaftsbericht in Aussicht gestellt. Mitte 2017 beim Kabinettsbeschluss über den Haushaltsentwurf 2018 hatte es noch geheissen, die 60 Prozent würden erstmals seit zehn Jahren erst 2020 erreicht.

WENIGER ARBEITSLOSE: (Nürnberg) Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wieder unter die Marke von 2,5 Millionen gesunken. Im März waren 2458 Millionen Menschen arbeitslos, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Damit setzt sich der Aufschwung am Arbeitsmarkt unvermindert fort - BA-Chef Detlef Scheele sieht auch keine Anzeichen, dass der Höhenflug endet. Laut Scheele könnte die Arbeitslosenzahl im Herbst auf etwa 2,1 Millionen sinken. Auch bei der Langzeitarbeitslosigkeit erwartet der BA-Chef Fortschritte, hier könnte die Zahl von zuletzt 845'000 ein Jahr oder länger arbeitslosen Menschen auf etwa 800'000 sinken.

STÄRKERE INFLATION: (Berlin) Die Inflation in Deutschland hat im März etwas angezogen. Die Konsumentenpreise lagen im Schnitt 1,6 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 1,7 Prozent gerechnet. Im Februar betrug die Jahresteuerung noch 1,4 Prozent. Vor allem teurere Nahrungsmittel und höhere Kosten für Pauschalreisen sorgten nun für einen leichten Preisschub. Lebensmittel verteuerten sich um 2,9 Prozent, und Energie kostete im Schnitt 0,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

STARKES WACHSTUM: (Ankara) Die türkische Wirtschaft hat 2017 so stark zugelegt wie seit vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg um 7,4 Prozent, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Damit fiel das Wachstum etwas besser aus als von Ökonomen erwartet. Im Jahr 2016 hatte das Plus bei lediglich 3,2 Prozent gelegen. Für Schwung sorgten nun vor allem gute Geschäfte in der Industrie, am Bau und bei den Dienstleistern. "Der grösste Wachstumsbeitrag kommt von der Nachfrage im Inland", sagte Analyst Muammer Komurcuoglu vom Finanzdienstleister Is Invest. Die Regierung stellte zudem in Aussicht, dass das Wachstum 2018 höher als die offizielle Prognose von 5,5 Prozent ausfallen könnte.

VOR ÜBERNAHME: (Chicago/London) Die US-Optionsbörse CME Group will den britischen Broker NEX Group für umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro schlucken und damit ein transatlantisches Bündnis schmieden. Die beiden Unternehmen hätten sich auf eine Übernahme geeinigt, teilte die weltgrösste Terminbörse CME mit. Der Kauf erweitere die Präsenz von CME in Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Die Akquisition werde bis 2021 zu Kosteneinsparungen von 200 Millionen US-Dollar führen. Nach dem Zusammenschluss solle es Firmensitze in Chicago und London geben.

RENITENTE FLUGPASSAGIERE: (Genf) Grössere Probleme mit aufmüpfigen Passagieren an Bord von Flugzeugen sind nach Angaben des Dachverbands der Fluggesellschaften (IATA) ein wachsendes Problem. Dabei sei oft Alkohol im Spiel. Der Verband arbeitet daher mit Geschäften und Duty-Free-Läden an Flughäfen an einer Kampagne, um vor Alkoholmissbrauch vor dem Start zu warnen, wie IATA-Sprecher Chris Goater sagt. Wann die Kampagne startet, sei noch nicht entschieden. Die IATA (International Air Transport Association) befragt Airlines seit einigen Jahren über Zwischenfälle an Bord. 2016 ging die Zahl der gemeldeten Fälle zwar um zehn Prozent auf knapp 10'000 zurück. Aber deutlich mehr Passagiere mussten im Sitz festgeschnallt werden. 2015 hätten 113 Passagiere festgeschnallt werden müssen, 2016 waren es 169, so die IATA. Zahlen für 2017 lagen noch nicht vor.

TRUMP GEGEN BEZOS: (Washington) US-Präsident Donald Trump hat sich Amazon vorgeknöpft und dem Internetkonzern vorgeworfen, zu wenig Steuern zu zahlen und der heimischen Wirtschaft zu schaden. Schon "lange vor der Wahl" zum Präsidenten habe er seine Bedenken gegenüber Amazon geäussert, twitterte er. Anders als andere Firmen zahle der Konzern "wenige oder gar keine Steuern" an den Staat und benutze das US-Postwesen als "Boten". Amazon füge der US-Wirtschaft "riesige Verluste" zu und vertreibe Tausende Händler vom Markt, schrieb Trump einem Tweet. Mit Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos steht Trump seit langem auf Kriegsfuss. Wiederholt äusserte sich der Konzernchef während des Präsidentschaftswahlkampfes kritisch über den Republikaner. Bezos ist ausserdem Eigentümer der "Washington Post" - einer renommierten und regierungskritischen Zeitung, der Trump allerdings immer wieder vorwirft, Falschnachrichten zu verbreiten.

AUF DEM ABSTELLPLATZ: (New York) Volkswagen hat Dutzende gigantische Parkplätze in den USA gemietet, um Hunderttausende im Dieselskandal zurückgekaufte Autos abzustellen. Rund 300'000 Autos stehen auf 37 Plätzen, wie aus Gerichtsakten des für das Programm zuständigen unabhängigen Verwalters hervorgeht. Dazu gehören etwa ein ausrangiertes Football-Stadion in Detroit, eine ehemalige Papierfabrik in Minnesota und die kalifornische Wüste nahe dem Ort Victorville. Die Autos würden zwischengelagert und regelmässig gewartet, erklärte VW-Sprecherin Jeannine Ginivan. Sobald die US-Behörden den Veränderungen bei den Abgasvorrichtungen zustimmten, würden die Autos verkauft oder exportiert. Bis Mitte Februar brachte VW den Akten zufolge mehr als 7,4 Milliarden Dollar für den Rückkauf von rund 350'000 Dieselfahrzeugen auf. Das Programm läuft noch bis Ende 2019. Wegen des Skandals um manipulierte Abgassoftware hat sich VW bereit erklärt, in den USA insgesamt mehr als 25 Milliarden Dollar zur Regulierung von Schäden bereitzustellen.

(AWP)