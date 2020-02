Technologietitel nach Umsatzwarnung von Apple unter Verkaufsdruck

Angeführt wird die Verliererliste der Techwerte vom Sensorhersteller AMS. Am Dienstagmorgen büssen die Titel um 9.45 Uhr rund 3,1 Prozent auf 39,18 Franken ein und setzen damit ihre in der vergangenen Woche begonnene Talfahrt fort. Ebenfalls deutlich schwächer notieren die Aktien des Technologieunternehmens U-Blox. Mit einem Minus von rund 2 Prozent auf 82,60 Franken büssen die Titel deutlich mehr ein als der mit -0,45 Prozent ebenfalls schwächer tendierende Gesamtmarkt gemessen am SPI.

Die Ziele von AMS für das erste Quartal 2020 seien gefährdet, warnt die Bank Vontobel. Die Gewinnwarnung von Apple komme aber nicht überraschend, kommentieren die Analysten. Angesichts der Auswirkungen des als Coronavirus bekannten Covid-19 und der verlängerten chinesischen Neujahrsfeiertage laufe die Produktion in China nur langsam an. Daher habe man die Umsatzschätzungen für AMS bereits am unteren Ende der Prognose angesetzt. Die "Kaufen"-Empfehlung bleibt aber mit einem Kursziel von 70 Franken bestehen.

sta/tt

(AWP)