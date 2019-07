Technologiewerte fallen zurück - Analysten skeptisch für Branche

Angeführt werden die Kursverlierer von AMS, die um 3,2 Prozent fallen. Logitech folgen mit -2,7 Prozent. Im breiten Markt bewegen sich die Abgaben bei VAT, U-blox und Kudelski zwischen 1,4 und 0,8 Prozent. Der Gesamtmarkt (SPI) verliert zeitgleich 0,6 Prozent.

In Asien zählten Apple-Zulieferer wie Murata, Tayo Yuden und TDK in Japan mit Verlusten von bis zu 3,9 Prozent zu den grössten Verlieren. Auslöser war am Montag ein Analystenkommentar. Der US-Broker Rosenblatt Securities hatte die Titel zuvor auf "Sell" abgestuft. Die Experten rechnen den Angaben zufolge mit einer fundamentalen Verschlechterung für Apple. Das ziehe weite Kreise und belaste entsprechend auch die Zulieferer, zu denen auch AMS zählt, hiess es am Markt.

hr/kw

(AWP)