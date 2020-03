Temenos-Aktien mit Rückenwind von Telefonkonferenz

Bis um 15.50 Uhr steigen die Aktien von Temenos um 13,4 Prozent auf 111,60 Franken. Kurzzeitig notiert der Titel des Bankensoftwareherstellers gar auf 113,95 Franken. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SLI 7,0 Prozent zu.

Vor allem Finanzwerte seien während der laufenden Korrektur massiv unter die Räder gekommen und daher auch reif für eine technische Gegenbewegung, heisst es am Markt.

Diese Bewegung werde durch eine ermutigende Rückmeldung von einer Telefonkonferenz der Firma mit JPMorgan noch zusätzlich angefacht, sagt ein Händler.

Positive Nachrichten aus Italien und China stimmten die Anleger grundsätzlich etwas optimistischer. In Italien flache die Rate der Neuinfektionen ab und in der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen hatte, sollen erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. "Das macht doch Hoffnung, dass die Krise abflauen könnte", sagt ein Börsianer.

pre/kw

(AWP)