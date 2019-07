UBS-Aktien bauen Verluste ab - CVP-Richter gegen Datenlieferung

Aktuell notiert das UBS-Papier unverändert bei 11,45 Franken. Im Tief kurz nach Handelsbeginn bzw. zum Beginn der öffentlichen Verhandlung am Bundesgericht war das Papier bis auf 11,285 (-1,3%) gefallen. Bereits die beiden Vortage war das Papier deutlich unter Druck gestanden.

Wie die NZZ (online) berichtet, hat sich zu Beginn der Verhandlungen am Bundesgericht in Lausanne Richter Thomas Stadelmann, welcher der CVP angehört, gegen eine Datenlieferung ausgesprochen. Er sprach von einer unzulässigen "Fishing Expedition". Folge das Gericht dem Antrag der ESTV, würde es sich nicht bloss eine Änderung der Rechtsprechung, sondern um einen eigentlichen Paradigmenwechsel handeln, so Stadelmann gemäss dem Bericht.

Dies sei ein erstes Anzeichen, dass die UBS als Siegerin aus den Verhandlungen gehen könnte, heisst es in Marktkreisen. Für den Entscheid sind nämlich fünf Richter verantwortlich. Neben Stadelmann gehören dem Bundesrichtergremium in diesem Fall zwei SVP-Vertreter, eine Grüne und ein Grünliberaler an. Da viele Beobachter davon ausgehen, dass die zwei SVP-Vertreter sich gegen eine Datenlieferung nach Frankreich aussprechen, gäbe es ein eine Mehrheit zugunsten der UBS bzw. gegen die Steuerverwaltung.

Für eine Datenlieferung hat sich laut NZZ als zweite Richterin Florence Aubry Girardin von den Grünen ausgesprochen. Die heutige Rechtsprechung erlaube die Lieferung aufgrund der bankinternen Systemnummern, sagte sie demnach.

uh/ra

(AWP)