UBS-Aktien vor Bundesgerichtsurteil leichter

UBS verlieren gegen 9.30 Uhr 1,2 Prozent auf 11,31 Franken, während der Gesamtmarkt (SMI) 0,38 Prozent fester tendiert. Die UBS-Papiere stehen seit Wochenmitte unter Abgabedruck.

Das mit Spannung erwartete letztinstanzliche Urteil liegt den Börsianern also offenbar schwer auf dem Magen. Es geht auch um viel. Sollten die Bundesrichter dem Amtshilfegesuch aus Paris stattgeben, müsste die UBS auch Nachteile für das Verfahren in Frankreich wegen Beihilfe zur Steuerumgehung befürchten. Die Bank befürchtet die Verwendung der angeforderten Daten in diesem Verfahren.

In diesem wurde die UBS - erstinstanzlich - zu einer Rekordbusse von 3,7 Milliarden Euro verurteilt. Die UBS hat das Urteil weitergezogen, und das Verfahren könnte sich noch viele Jahre hinziehen.

ra/ys

(AWP)