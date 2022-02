UBS kann Klage von chinesischem Millionär nicht abwenden

Die UBS habe versucht, das Gerichtsverfahren aus Gründen der Zuständigkeit abzuweisen. Doch nun habe der Londoner High Court entschieden, dass er für den Fall zuständig sei.

Laut "Bloomberg" entschied der Richter, dass der Fall in Grossbritannien verhandelt werden soll. Kläger in dem Fall ist Wengui Guo, ein bekannter chinesischer Geschäftsmann. Guo verklagte die UBS, weil sie ihn fahrlässig beraten habe. Die UBS habe ihn unter Druck gesetzt, Geld für den Anteilskauf an einer chinesischen Brokerfirma zu leihen. Dann habe die Bank den Verkauf der Aktien inmitten eines Kursrutsches um 45 Prozent erzwungen und damit seine Investition zunichte gemacht.

Die UBS wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

tv/rw

(AWP)