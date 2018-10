UBS-Prozess: Raoul Weil will von illegalen Praktiken nichts gewusst haben

Im Prozess gegen die Grossbank UBS am Pariser Strafgericht, Tribunale de Grande Instance, hat sich am Mittwoch der frühere Chef der Vermögensverwaltung Raoul Weil den Fragen der Richter gestellt und die an ihn gerichteten Vorwürfe zurückgewiesen. Ihm seien keine Beschwerden oder gar Warnungen betreffend illegaler Kundenanwerbung durch Bankvertreter in Frankreich zugetragen worden, hielt er fest.