Die US-Notenbank Fed hat die gegen die UBS und ihre US-Tochter in Stamford während vieler Jahren laufende Enforcement-Kontrolle für beendet erklärt. Das Federal Reserve Board habe die im Jahr 2015 eingesetzte Enforcement Action am 23. September beendet, teilte die Behörde am Freitagabend in einem knappen Communiqué mit.