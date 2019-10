UBS wird laut Bericht in den USA mit Strafe über 2 Millionen Dollar gebüsst

Die Schweizer Grossbank UBS muss in den USA eine Strafe in der Höhe von 2 Millionen US-Dollar bezahlen. Die Wertpapier-Genehmigungsbehörde Finra (Financial Industry Regulatory Authority) habe eine Tochtergesellschaft der Bank mit der Geldstrafe belegt, da dieser in Bezug auf Short-Positionen bei Kommunalanleihen (municipal securities) wiederholt Fehler unterlaufen seien. Dabei sei der korrekte Steuerstatus von Tausenden von Zinszahlungen an Kunden ungenau dargestellt worden, berichtete die Agentur Reuters am Mittwoch in einer Meldung.