Die UBS zahlt eine sogenannte AT1-Anleihe über 1,5 Milliarden US-Dollar (ISIN CH0317921697) zum erstmöglichen Zeitpunkt zurück. Das Papier wurde am 21. März 2016 an der Schweizer Börse SIX emittiert und wird nun am 22. März 2021 zurückbezahlt, wie die Grossbank am Mittwochabend mitteilte.