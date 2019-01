Die Privatbank Union Bancaire Privée (UBP) hat in Taiwan eine neue Einheit zur Vermögensverwaltung für institutionelle Investoren (Asset Management) aufgebaut. Der Bereich UBP Asset Management Taiwan Ltd hat Ende 2018 eine entsprechende Geschäftslizenz von der taiwanesischen Aufsichtsbehörde R.O.C. erhalten, wie UDP am Freitag mitteilte.