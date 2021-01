Untersuchung gegen Glencore in Grossbritannien wegen Tschad-Unfall 2018

(Ergänzt um Stellungnahme von Glencore) - Die britische Aufsichtsbehörde "UK National Contact Point" (NCP) hat eine Eingabe von mehreren NGO's angenommen und wird einen Abwasser-Unfall auf einem Glencore-Ölfeld im Tschad im Jahr 2018 tiefgehender untersuchen. Beschwerdeführer sind die Organisationen Rights and Accountability in Development (RAID), Public Interest Law Center (PILC) und die Association des Jeunes Tchadiens de la Zone Petroliere (AJTZP), wie RAID am Mittwoch in einem Communiqué mitteilt.