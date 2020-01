US-Zertifikate von Addex ab heute an der Nasdaq handelbar

Die Papiere der Pharmafirma Addex können ab heute Mittwoch an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Addex hat keine neuen Titel ausgegeben und die Aktien sind weiterhin auch zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Addex hatte den Antrag aus US-Zulassung im Dezember bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.