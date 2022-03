Vincenz-Prozess: Staatsanwälte werfen Verteidigern Stimmungsmache vor

Die Verteidiger hätten nichts gesagt, das ernsthafte Zweifel an der Anklage wecken könnte, sagte einer der drei Staatsanwälte vor dem Bezirksgericht Zürich am siebten Verhandlungstag. Die Verteidiger hätten nur wiedergegeben, was die Beschuldigten im Rahmen der Untersuchung schon vorgebracht hätten.

Mit sich selber verhandelt

Die Staatsanwaltschaft wirft Ex-Raiffeisen-Boss Pierin Vincenz und dessen Geschäftskollegen Beat Stocker unter anderem Betrug vor. Fünf Mitbeschuldigte haben ihnen gemäss Anklage verschiedentlich geholfen.

Vincenz und Stocker sollen sich versteckt an Firmen beteiligt haben. Danach wirkten sie gemäss Staatsanwaltschaft darauf hin, dass diese durch die von ihnen geführten oder beratenen Unternehmen - der Raiffeisenbank und der Kreditkartenfirma Aduno - aufgekauft wurden. Bei diesen Transaktionen und Übernahmen sollen Vincenz und Stocker unrechtmässige Gewinne eingestrichen haben.

Sie hätten damit zwei Hüte getragen und seien auf beiden Seiten des Verhandlungstisches gesessen, meinte ein Staatsanwalt am Mittwochnachmittag. Sie hätten zusätzlich zu ihren Löhnen Gewinne in Millionenhöhe gemacht. "Wer sich heimlich auf Kosten seines Arbeitgebers bereichert, macht sich strafbar." Das gelte für die Kassiererin im Supermarkt und erst Recht für Manager systemrelevanter Banken.

Staatsanwälte: Verteidiger verzweifelt

Es gebe Hunderte von Beweisen, die Vincenz und Stocker belasten, hielt der Rechtsvertreter der als Privatklägerin auftretenden Aduno fest. Die beiden hätten Anwälte als Strohmänner eingesetzt, Schattenfirmen errichtet und Einträge in einem Aktienbuch gefälscht. Sie hätten ihre Beteiligungen "mit aufwendigen Manövern und Kniffen verheimlicht", um sich unrechtmässig zu bereichern.

Die Beweise seien klar, hielten auch die Staatsanwälte in ihrer Replik auf die Plädoyers der sieben Verteidigerteams fest. Deshalb hätten die Verteidiger "zu einer Verzweiflungstat" greifen müssen; indem sie Tatsachen verdrehten, hätten sie Verwirrung stiften wollen.

Die Verteidiger hätten sich in ihren Plädoyers auch der Strategie des Schattenboxens bedient und seien auf längst aufgegebenen Positionen der Staatsanwaltschaft herumgeritten. Zudem hätten sie immer wieder Details herausgerissen und mit einer Erklärung verbunden - diese Erklärungen erwiesen sich aber angesichts der Gesamtbeweise als Phantasieprodukte.

Als letzten Strohhalm klammerten sich die Verteidiger auch an das Konstrukt des lügenden Zeugen, brachten die Staatsanwälte vor. Gleich fünf Zeugen seien der Lüge bezichtigt worden.

Alle weisen die Vorwürfe zurück

Vincenz und Stocker sowie die fünf Mitbeschuldigten hatten die Vorwürfe an den bisherigen Verhandlungstagen allesamt zurückgewiesen. Der Verteidiger des Mitbesitzers der Privatkreditfirma GCL war am Mittwochvormittag, vor der Replik der Staatsanwaltschaft, als letzter der Beschuldigten an der Reihe.

Er machte geltend, dass bei der GCL-Übernahme kein Schaden entstanden sei. Die Übernahme sei ein hervorragendes Geschäft gewesen - Raiffeisenbank und Aduno hätten Millionengewinne erzielt. Es sei unverständlich, dass die Staatsanwaltschaft von seinem Mandanten nun die Herausgabe von 16 Millionen Franken verlange. Er forderte - wie alle anderen Verteidiger zuvor - einen Freispruch.

Der Verteidiger warf der Staatsanwaltschaft im Weiteren vor, entlastenden Beweisen nur ungenügend nachgegangen zu sein. Auch die Verteidiger der sechs weiteren Beschuldigten hatten die Anklage zuvor heftig kritisiert: Sie bezeichneten dabei einzelne Passagen auch als "Quatsch" und als "beinahe schon spassig".

Der Prozess rund um Ex-Bank-Boss Vincenz geht am 22. und 23. März weiter. Die Verteidiger der sieben Beschuldigten erhalten dann die Möglichkeit, kurz auf die Replik der Staatsanwaltschaft und der Privatkläger zu reagieren.

(AWP)