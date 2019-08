Wdh Devisen: Chinesischer Yuan auf neuem Tief seit 2008

(Währungsbezeichnung im zweiten Absatz geändert.) - Der Kurs des chinesischen Yuan hat am Donnerstag ein neues Tief seit dem Jahr 2008 erreicht. Am Morgen wurde für einen Dollar zeitweise 7,1736 Yuan gezahlt und damit so viel wie seit 2008 nicht mehr. Seit mittlerweile elf Handelstagen ist Chinas Währung auf Talfahrt.