Wdh Devisen: Euro kann höheres Niveau nicht ganz halten - EUR/CHF unter 1,04

Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt mit 1,0374 nur leicht über dem heute erreichten neuen Jahrestief (1,03605), für USD/CHF wurden am späten Abend 0,9144 bezahlt (Morgen: 0,9174).

Der Dollar hatte im bald ablaufenden Jahr davon profitiert, dass die US-Zinserhöhungserwartungen gestiegen sind. So wird an den Finanzmärkten schon im Juni 2021 mit einer Leitzinsanhebung der Fed gerechnet. Mittlerweile sei jedoch die erwartete Straffung der US-Geldpolitik schon im Dollarkurs berücksichtigt, sagten Händler. Daher habe der Dollar zuletzt kaum noch profitiert. Zudem dürften auch angesichts der wirtschaftlichen Erholung auch andere Länder ihre Geldpolitik straffen, was die jeweiligen Währungen attraktiver machen sollte.

/jsl/edh/he

(AWP)