Wdh: Fed schiebt Eurokurs über 1,13 US-Dollar

(In Überschrift und erstem Satz wurde der Eurokurs korrigiert. Er stieg über 1,13 US-Dollar rpt 1,13 US-Dollar.) - Der Eurokurs ist am Montag über 1,13 Dollar gestiegen. Auslöser war eine Entscheidung der amerikanischen Notenbank Fed zum Kauf von Unternehmensanleihen. Dies trieb Anleger noch stärker dazu, ins Risiko zu gehen - und sorgte so beim Euro für weiteren Rückenwind, während der Dollar als sicherer Anlagehafen in der Gunst der Anleger nach hinten rückte.