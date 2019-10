Wdh: Investor Israel Englander hält 3,45 Prozent am Chemiekonzern Clariant

(Präzisiert im letzten Absatz die Angaben zur Beteiligung an Aryzta und fügt das Wort "Grossaktionär" im ersten Satz ein) - Der Chemiekonzern Clariant erhält einen neuen Grossaktionär. Israel Englander steigt mit seinem Hedgefonds Millennium Partners ein und hält gemäss Angaben auf der Homepage der Schweizer Börse SIX vom Donnerstag neu 3,45 Prozent an der Muttenzer Gesellschaft.